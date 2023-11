CASO INDI GREGORY: UNA LEZIONE DI CIVILTA’ DA PARTE DEL NOSTRO GOVERNO

Comunicato Stampa

“La decisione del Presidente Giorgia Meloni di convocare un Consiglio dei Ministri lampo per decidere di dare la cittadinanza italiana a Indi Gregory è una lezione di civiltà all’Europa”. Così in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR Vincenzo Sofo, componente della commissione Libe del Parlamento europeo. “Grazie al Governo italiano, infatti, la neonata inglese e i suoi genitori potranno ancora sperare nella vita, speranza che l’Alta corte inglese voleva negar loro vietandone il trasferimento in Italia per ricevere le cure. Finché ci sono strutture ospedaliere disponibili a garantire le cure a una persona per salvarla dalla morte ritengo dovrebbe essere dovere delle istituzioni far sì che ciò possa avvenire secondo il principio guida della tutela della vita”.

On.Vincenzo Sofo – Fratelli d’Italia-ECR

Tratto da lavovw

