ISLAM E DESTRA: AL JAZEERA INTERVISTA FRANCESCO BORGONOVO

Pochi giorni fa, sul sito della nota rete televisiva qatariota Al-Jazeera, è comparsa un’intervista al vicedirettore de “La Verità” Francesco Borgonovo, giornalista e scrittore che nei suoi saggi ha mostrato una sensibilità vicina alla destra tradizionale.

Proprio questa visione spirituale gli ha permesso di individuare un terreno di incontro con il mondo islamico, tra l’altro inserendosi in una tradizione storica all’interno della destra italiana già presente nelle riflessioni di Rauti e Romualdi, che fin dall’inizio avevano sposato la causa palestinese e l’avversione al sionismo.

Poi sono arrivati il fenomeno Fallaci e l’americanismo neo-con che hanno portato a destra temi prima estranei: l’Islam viene criticato in nome di liberalismo e laicismo, valori finora distanti da chi conservava una visione spirituale e tradizionale della politica e della realtà.

Viceversa la sinistra ha, più per odio della propria cultura che per amore di quelle altrui, sposato la causa della minoranza islamica in Italia, senza però capire mai veramente il fenomeno, comprese le profonde differenze in temi come il valore della Vita, e senza mai confrontarsi con una visione profondamente religiosa del mondo, che i progressisti rifiutano.

L’incontro tra le realtà identitarie e tradizionali è al centro della riflessione del Talebano, che da anni cerca un dialogo col mondo Musulmano lontano da pregiudizi e luoghi comuni, nella convinzione che i nemici di una visione identitaria non sono le altre identità, ma chi le identità le nega e le combatte, omologandole e sterilizzandole.

