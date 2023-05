DARWIN CHI?

Il mondo sta cambiando, ormai è evidente e la cultura dell’occidente viene abbandonata, spesso perchè senza riscontri. É il caso dell’India, paese in forte crescita in tutti i campi: demografico, economico, tecnologico e scientifico. Quest’anno l’India diverrà il paese più popoloso al mondo. É di questi giorni l’annuncio che nelle scuole verrà eliminata la teoria di Darwin e tutte le ipotesi evoluzioniste, è l’organismo governativo indiano ( National Council of Educational Research and Training NCERT) ad avere preso la decisioni di eliminare il darwinismo dal percorso formativo dei curriculum scolastici.

In Italia si è preoccupato il fiscio Bucci che ha espresso un suo commento a dir poco banale: “ulteriore passo verso l’oscurantismo scientifico”.

Interessante è che Bucci sia un Fisico e come tale, allora, dovrebbe essere in grado di spiegare come si crei l’informazione tramite i processi biologici descritti dal darwinimo. Pochi sanno che anche negli USA, come in Europa, sempre più scienziati maturano dubbi sulle ipotesi darwiniste e proprio i fisici hanno dimostrato le problematiche relative al prodursi di nuove informazioni.

Il darwinismo è una religione materialista che nulla ha a che fare con la scienza, non ha presupposti sperimentali come empirici che dimostri le tesi degli scienziati evoluzionisti. Non ha nessuna possibilità di essere verificata (come teoria) e quindi falsificata. Tutte le predizioni fatte si sono rivelate sbagliate.

Il fisico Bucci probabilmente vive lui nell’oscurantismo e sicuramente in un dibattito pubblico con un fisico o matematico o informatico o genetista rimarrebbe a bocca aperta per quanto evidentemente non conosce.

Fabrizio Fratus

