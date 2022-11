CENTRI STORICI? ADDIO…

Ho letto l’articolo sui Centri Storici pubblicato su La Verità di ieri. Una descrizione precisa e documentata di questa parte fondamentale delle città nei problemi che presenta, senza che si manifesti una soluzione praticabile. Fondamentale perché custodisce il passato o almeno così dovrebbe essere. È bene precisarlo. Infatti, con una espressione forse eccessiva, ma non troppo, il centro storico si può dire che non esiste più. Almeno nella sua integrità e presenza storica. Consegnato, come spesso accade, a speculazioni edilizie aggressive, contaminazioni commerciali e ad un turismo invadente e spesso irrispettoso. Resta e appare in taluni casi come una scenografia scolorita e appiattita che fa da sfondo ad attività commerciali e di vario intrattenimento. Le vecchie residenze trasformate in hotel e luoghi espositivi mantengono integre solo le facciate, peraltro ristrutturate con eccesso di impietosa fantasia. Gli interni rifatti con l’impiego di materiali incompatibili con le varie preesistenyze cedono al fascino invadente delle varie modernità. Ne consegue che la salvaguardia del passato è una mistificazione intollerabile.

Il centro storico muore. Il cuore della città non pulsa più. La grande trasformazione si è inesorabilmente abbattuta su tutto e su tutti. I vecchi residenti per lo più sono stati cacciati per far posto a studi e uffici. Quelli che restano assistono impotenti al degrado che si compie davanti ai loro occhi.



Roberto Ugo Nucci