PAZZI DI DIO. L’ ULTIMA “FOLLIA” DI EMANUELE FRANZ

Fecondo come sempre , Franz affronta un tema affascinante: penetra nella profondità della mente umana per sciogliere quei nodi che ci legano alla vita terrena. E’ la follia, nella sua condizione straordinaria non mentale, che attraverso il coraggio della provocazione e dello scandalo invita l’ uomo a riflettere sul suo destino, sulla sua natura, sulla collocazione umana. Penetra nell’intimo e, portando numerosi esempi di vita votata alla pazzia per raggiungere la santità (partendo dai pre-cristiani, passando da santi quali San Filippo Neri e San Francesco d’Assisi, arriva ai giorni nostri con i “pazzi di Dio” che sempre vivono soprattutto tra gli ortodossi in Russia) descrive come il folle ha a cuore solo il consenso di Dio e non il potere dei politici. Si tratta di uno studio della realtà e dell’irrealtà, dell’universo interiore ed esteriore e di come arrivare a ciò. E’ un libro interessante sia dal punto di visto storico che filosofico, fluido e chiaro che trascina il lettore fino alla fine. Fine in cui l’autore non manca di descrivere la propria esperienza con le reazioni suscitate nel prossimo.

Maria Vermonda Antona Traversi Grismondi