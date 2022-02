CARA LEGA, SENZA LA DESTRA SEI FINITA

Leggere certi commenti dei politici della Lega fa sorridere, arriva Rixi il colonnello di Salvini in Liguria, il parlamentare responsabile che ha fatto crollare il suo partito del 50% dei voti alle ultime regionali: dal 32% al 16%. Già questo dimostra che il suo ruolo esiste in relazione al successo di Matteo Salvini e non alle sue capacità. E tutti sappiamo, perché ormai il re è nudo, che Matteo Salvini è in declino, non ne azzecca una da almeno tre anni e soprattutto resta segretario perché non vi sono ancora figure pronte a sostituirlo. Il ragionamento del colonnello di Salvini parte dal fatto che Silvione possa mollare e spiega che la Lega guarda al centro in quanto se Forza Italia non ci fosse piu…

Ma questa è la panzana di Rixi. La Lega punta al centro da oltre tre anni, mentre Salvini era al governo con il movimento 5 stelle Giancarlo Giorgetti riuniva le vecchie truppe e volava in giro per l’Europa a cercare sostegno per una entrata nel PPE. Chi segue il Talebano lo sa bene perché quando lo rivelammo i commenti contro la nostra tesi furono molteplici, ma come sempre quello che stavamo scrivendo era vero. Quindi la realtà è ben altra: la Lega puntava al centro perché vuole stare al governo, lo vuole perché al contrario non può incidere sul territorio del Nord che è l’unico che gli interessa (anche su questo avevamo ben precisato come il Sud rientrasse solo nelle logiche elettorali). Legittimo volere stare al governo, ma la questione dovrebbe essere: se governiamo quale idea di paese abbiamo da proporre? Il Federalismo? Benissimo ma allora è proprio la Lega che avrà grossi problemi al governo, non FDI che come dimostrato è in grado di non sminuire la sua identità per andare a prendere ordini da Draghi e l’Europa. Qui c’è la questione di fondo: Fratelli d’Italia vorrebbe governare per cambiare il paese e non per difendere solo gli interessi del Nord, lo stesso vale per tutti gli altri partiti presenti oggi in parlamento.

Detto questo facciamo una ipotesi: La Lega inizia a camminare verso il centro senza FdI, si va a elezioni e il risultato? Non certo un 17%, ipotizziamo un ottimo 15% e poi? Andrebbe alla ricerca di una coalizione di governo con chi? Renzi e Calenda con i resti di FI? Ma non basterebbero e servirebbero i parlamentari di PD e Stelle. Senza FdI la Lega è destinata a fare da cameriere al centro sinistra e alla UE. È il suo progetto o Rixi parla perché non ha capito nulla di cosa vuole fare il vero stratega? Certi commenti dei colonnelli di Salvini dimostrano l’inconsistenza della Lega per Salvini Premier (che non sarà mai presidente del consiglio), Giorgia Meloni sa bene questi ragionamenti e sa bene del ricatto fasullo in atto, sa bene come senza di lei il CDX non solo non esisterebbe più ma costringerebbe i due partiti alleati a lei a rincorrere la sinistra per governare affossandoli… perché dopo una operazione del genere – proporzionale e nuovamente governo con PD e 5Stelle – la Lega sarebbe finita, tornerebbe a rappresentare il 3 – 4 % al Nord. Alcuni ipotizzano la possibilità di mettere Giorgia Meloni al palo come fatto in Francia con Marine le Pen, ma per farlo servirebbe un cambio della Costituzione con la creazione di un un sistema elettorale a doppio turno e alla sinistra non converrebbe per nulla. La Lega ha solo da rimetterci se non trova un accordo con Giorgia Meloni e da oggi è FdI ad avere il coltello dalla parte del manico perché la politica è tempo e numeri (voti).



Fabrizio Fratus