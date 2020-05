GLI “ORFANI” DELLA FALLACI? MEDIOCRI E VOLGARI

Un aereo militare atterra a Ciampino e riporta in Italia Silvia Romano, la giovane cooperante, rapita 18 mesi fa in Kenya da un gruppo terroristico islamista di Al-Shabaab, organizzazione somala appartenente alla rete di Al Qaeda. Circondata dagli uomini dei servizi segreti italiani la giovane 25enne scende le scalette indossando il jilbab, abito verde che non è religioso- come erroneamente riportato dai primi lanci di agenzia- ma da passeggio utilizzato da molte tribù al confine tra Kenya e Somalia. La spettacolarizzazione della liberazione della volontaria, voluta dal duo Conte-Di Maio in cerca di consensi, ha mandato in pasto dell’opinione pubblica l’immagine di Silvia con il “velo” e la sua conversione all’Islam. La potenza delle immagini, il sorriso che si intravede da una mascherina appena abbassata, e le prime dichiarazioni dell’ex ostaggio scatenano una catena di commenti e analisi che per un attimo dimentichiamo il lockdown, le previsioni dei virologi e i DPCM.

Non ci interessa analizzare se la conversione di Silvia sia frutto di una costrizione o una fede convinta,non ci piace giocare ai gendarmi del pensiero unico, ma ci soffermiamo su come questa vicenda è stata trattata dalla destra- intesa in senso lato- istituzionale e non. Salvo alcune eccezioni, un’isteria causata da paraocchi e schemi ideologici che provengono da oltre oceano. Vi ricordate “La radici dell’odio” di Oriana Fallaci? La nota corrispondente, divenuta bandiera della destra mondialista, elabora una vera e propria ossessione anti-islam con la presunzione di conoscerlo e bollando l’intera faccenda nell’equazione: tutti i terroristi sono musulmani. Nel saggio, che vi consiglio di leggere, “Il Feroce Saracino” lo scrittore Pietrangelo Buttafuoco esplora le varie sfaccettature dell’Islam ed evidenzia che lo scontro in atto è tra il sacro e il nichilismo, i terroristi portano avanti una guerra volta ad annientare la presenza di Dio nell’uomo. I primi bersagli sono i musulmani, come avvenne nella strage di “Charlie Hebdo” dove un musulmano spara a un altro musulmano.

Al verbo “fallaciano” si aggiunge il solito refrain della destra globalista, ben sintetizzato dal direttore Sallusti e dal critico d’arte Sgarbi, dove il velo diventa una offesa e mette in pericolo i valori occidentali. La domanda sorge spontanea: quali sono questi valori occidentali dai lorsignòri declinati? Tante scatole vuote riempite da contenuti quali il materialismo e il consumismo, il “capitalismo su base tecnologica”- come direbbe Fukuyama- con un uomo sempre più lontano dalla natura e dal Sacro per trasformarlo in un mero consumatore. Sugli altari della dea Ragione, cavallo di battaglia dei rivoluzionari francesi, si è costruita una società iper individualista e mercatista, dove l’ideologia apparentemente umanistica ci fa credere di essere liberi e destinatari di diritti ma in realtà siamo schiavi della Tecnologia e dai detentori dell’Economia globale. Tenetevelo stretto il vostro occidente “liquido”, noi siamo Europei con una cultura trimillenaria che ha forgiato un visione multipolare, come ci hanno insegnato i romani: le differenze e le diverse identità erano organiche ad una grande comunità imperiale. Con l’edificazione del Pantheon, il celebre tempio dedicato a tutte le divinità- anche le più lontane- vi era un rispetto verso ogni concezione Sacra l’importante che gli adepti di qualsiasi culto non sovvertivano l’ordine e l’armonia della legge romana.

Non è l’immagine del velo di Silvia che mi spaventa, ma è il vostro patetico fondamentalismo liberal-progressista che prosegue una guerra globale contro ogni via Sacra e in questo periodo di pandemia ne ha approfittato per tenerci fisicamente lontani dai riti e dalle nostre Chiese.

Teniamoci a debita distanza da questa destra mediocre e volgare, voliamo alto con lo studio di alcuni nostri punti di riferimento anti-conformisti, ne cito alcuni: Guenon, Spengler, Pio Fillipani Ronconi, M.Fini, Buttafuoco e Cardini.

Domenico Barbaro