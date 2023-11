UN CUORE CHE BATTE: ANCHE STEFANIA BONFIGLIO CI INVITA A FIRMARE!

FIRMA ANCHE TU!

Non ho mai fatto mistero di ciò che penso: si, sono contraria all’aborto. Dal concepimento nasce la vita. E distruggere una vita non spetta a noi. È omicidio.

Sono però altresì contraria al moralismo e di certo non spetta a me giudicare nessuno. Proprio perché non giudico, proprio perché abbiamo in dono il libero arbitrio, mi sembra unicamente DOVEROSO LOTTARE affinché le nostre scelte siano frutto di conoscenza. Solo se si ha coscienza si può davvero scegliere.

Perché sentire il battito non è crudeltà, è coscienza. Una donna DEVE sapere cosa sta accadendo dentro al suo corpo.

DEVE sapere che a 5 settimane il cuore batte.

Ma dico di più!

DEVE SAPERE che:

a 6 settimane si formano orecchie dita occhi

a 7 settimane si forma lo scheletro

a 8 settimane si formano mani e piedi, la maggior parte degli organi interni compreso quello riproduttivo

a 9 settimane il feto (il bimbo!) sente il gusto dei cibi tramite il liquido amniotico, inoltre iniziano i primi movimenti degli arti

a 10 settimane gli occhi percepiscono la luce

a 11 settimane può deglutire e sbadigliare

a 12 settimane: è completamente formato

Una donna DEVE anche sapere cosa vedrà quando prenderà la pillola abortiva. Deve saperlo. Le donne devono sapere anche che potranno andare incontro alla depressione post aborto, anche se voluto. Devono saperlo.

Nessuno deve mai giudicare nessuno. Ma nessuna donna deve essere messa nelle condizioni di non sapere.

Allora ti chiedo di trovare 5 minuti e di FIRMARE la proposta di legge “Un cuore che batte” nel tuo comune di residenza, entro il 7 novembre.

Stefania Bonfiglio

