Regionali Lombardia e Lazio

Tra pochi giorni due regioni fondamentali sceglieranno il proprio Presidente, sono due regioni importantissime: Lombardia e Lazio. La prima è il territorio dove si produce più ricchezza in Italia (il 22% del Pil nazionale), la seconda è dove risiede il potere. Ma cosa c’è di importante questa volta? In entrambe le regioni è probabile il successo del partito del Presidente Giorgia Meloni, i sondaggi danno Fratelli d’Italia primo partito nazionale come in Lombardia e Lazio.

Il successo di Giorgia Meloni è dato dall’analisi della realtà e dalla concretezza delle sue scelte, proviamo a vedere qualche esempio concreto della sua azione da quando è stata nominata Presidente del consiglio dei Ministri, si parla di circa 4 mesi.

Da subito si è data una impostazione differente su covid e vaccini, on serve più il GP e gli ospedali si sono svuotati.

Sulla finanziaria ha obbligato Camera e Senato ad approvarla in tempi ristrettissimi evitando l’esercizio provvisorio che avrebbe provocato ulteriori danni

Sulla Guerra in Ucraina ha mantenuto una posizione concreta e non ideologica (non ne siamo contenti ma ne comprendiamo le ragioni), unica scelta plausibile in relazione all’alleanza Nato e al non avere mai creato i presupposti per una scelta differente

In Algeria ha firmato molti contratti che porteranno il paese a divenire importante nel prossimo futuro

Le prossime elezioni, 12/13 febbraio, saranno importanti perché se Fdi si confermerà primo partito allora l’azione del governo sarà ancora più forte, i problemi dettati da scelte errate come da burocrazia che esaspera potranno essere superati. Serve fare scelte e Giorgia Meloni sceglie.

Il Talebano sostiene diversi candidati in Lombardia e invita a votarli e a farli votare:

Milano e provincia: Stefania Bonfiglio

Varese e Provincia: Luca Folegani

Bergamo e Provincia: Pietro Macconi

Brescia e Provincia: Paolo Inselvini