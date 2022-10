L’ ASTRAZIONE COME RESISTENZA. LA MOSTRA DI ROBERTO FLOREANI

L’artista Roberto Floreani ritorna in Trentino in occasione della sua personale Astrazione come Resistenza allo Studio Buonanno Arte Contemporanea di Trento.

Saranno in mostra lavori inediti che dialogheranno con alcune opere storiche che l’artista ha realizzato in occasione della Biennale di Venezia del 2009 e della mostra al MaGa di Gallarate del 2011.

La mostra prende il nome dal nuovo saggio edito da De Piante, che Floreani ha realizzato nel 2021, appunto Astrazione come Resistenza, dove rivendica oltretutto, la funzione sociale e teorica dell’artista, secondo cui, dietro ogni scelta, si cela una visione del mondo che attinge alla storia, alla filosofia, alla sociologia, finanche alla finanza e al mercato, fonti irrinunciabili per potersi sentire compiutamente testimoni del proprio tempo.

Da un’idea di Patrizia Buonanno in collaborazione con due giovani brillanti imprenditori Chiara Ranzi e Marco Moser, la mostra si estende “Fuori Galleria” nella nuova sede trentina di ArcLinea. Un’interessante “contaminazione” che mette in luce il rapporto tra arte e spazio casa.

Roberto Floreani nasce a Venezia nel 1956, vive e lavora tra Vicenza e Padova. Nel 2005 viene invitato alla Quadriennale di Roma e nel 2009 rappresenta l’Italia nell’omonimo Padiglione alla Biennale di Venezia. Dal 1985 ha realizzato oltre ottanta personali in Italia e all’Estero, di cui oltre una ventina in spazi museali tra cui: Le Stelline a Milano, i Musei di Stato di San Marino, i musei di Gelsenkirchen, Aschaffenburg, Zagabria e Lubiana, Revoltella di Trieste, MaGa di Gallarate, al Centro Internazionale di Palazzo Te di Mantova, al Palazzo della Gran Guardia di Verona, ai Musei Civici di Padova e Vicenza e alla Bocconi Art Gallery di Milano. Ad oggi è considerato uno degli astrattisti di riferimento della sua generazione.

Studioso di Futurismo, collabora con varie Università Italiane ed estere per convegni e conferenze, pubblica con svariate riviste, realizza eventi teatrali tematici in tutta Italia.

Le mostre saranno visitabili dal 6 ottobre al 10 dicembre 2022

Allo Studio Buonanno Arte Contemporanea

Via Marchetti, 17 – 38122 Trento

Tel. +39 0461.262534

Mail. buonannoac@gmail.com

SU APPUNTAMENTO

Nella sede trentina di Arclinea

Largo Carducci, 32 – 38122 Trento

Tel. +39 0461 082621

DA MARTEDI’ A SABATO 9.00-12.00/15.30-19.00