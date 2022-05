L’ EUROPA TORNI A ESSERE FARO DI CIVILTA’

Sono stato a Budapest per rappresentare Fratelli d’Italia al #CPAC, la prima convention dei conservatori organizzata in Europa che ha radunato movimenti politici e associazioni da tutto il continente e non solo per capire come affrontare – cooperando – le sfide del futuro.

Ho spiegato che siamo in una società nella quale in realtà non c’è più nulla da conservare, perchè le sinistre progressiste hanno distrutto tutto.

Il nostro compito dunque oggi è quello semmai di essere ricostruttori.

Ricostruttori del ruolo centrare della #famiglia come nucleo fondante della comunità.

Ricostruttori di un tessuto economico locale distrutto a colpi di concorrenza sleale extracomunitaria.

Ricostruttori di filiere produttive delocalizzate che ci hanno lasciato ostaggio di potenze straniere.

Ricostruttori di una coesione sociale lacerata da una #disuguaglianze sempre crescente tra ceti ricchi e resto della popolazione per via del darwinismo sociale sottostante alla globalizzazione senza freni.

Ricostruttori di un patrimonio artistico e culturale identitario abbandonato per scimmiottare culture altrui.

Ricostruttori di un rapporto con la nostra storia e la nostra #identità per dare ai nostri giovani un testimone da raccogliere.

Ricostruttori di un rapporto complementare con la nostra #Chiesa, elemento imprescindibile spiritualmente, culturalmente e politicamente.

Ricostruttori di un sentimento patriottico al quale i nostri popoli possano aggrapparsi nel nome di un destino da costruire, di una missione da compiere.

Dobbiamo essere insomma ricostruttori di un’Europa che torni a essere innanzitutto faro di #civiltà.

Vincenzo Sofo – Europarlamentare ECR – FDI

( tratto dalla sua pagina FB )