Sovranisti? I Talebani in Afghanistan

SOVRANISTI VERI.

Piaccia o non piaccia c’è un unico movimento sovranista che ha vinto non una, ma ben due sovrumane battaglie: il movimento talebano afghano. Piaccia o non piaccia (da cristiano l’islamismo non mi piace) questo Davide ha sconfitto inesorabilmente non uno ma ben due Golia: quello sovietico prima. quello americano poi. Ha liberato la sua terra, l’Afghanistan, da due invasori: i comunisti russi prima, i mondialisti yankee poi, che godevano di tecnologie, risorse economiche e armamenti immensamente superiori. Prima Breznev nel 1980, poi Bush nel 2001, hanno invaso quel Paese per portarvi la “civiltà”e la “modernità, in nome della loro mefitica ideologia materialista: il marxismo-leninismo il primo, il liberal-capitalismo il secondo. Dietro la loro smisurata volontà di potenza, sovietici e americani hanno innalzato i loro falsi vessilli emancipatori: l’uguaglianza proletaria, i primi, i diritti dell’uomo atomizzato e desacralizzato, i secondi. Ebbene, dopo due guerre civili combattute senza esclusione di colpi e di efferate barbarie (ma i droni americani che bombardavano donne e bambini durante matrimoni e funerali non erano certo moralmente migliori dei terroristi “kamikaze”) il movimento sovranista talebano ha cacciato gli invasori. I talebani sono brutti, sporchi, cattivi, crudeli, fanatici. Ma non più di chi li ha invasi. Lo sono solo senza grossi infingimenti. E hanno vinto due volte contro ogni pronostico, dimostrando che la superiorità materiale alla lunga non basta contro chi non ha paura di morire.Eppoi diciamolo pure: vedere il direttore di Repubblica che sbraita in tv, schiumante di rabbia, che il Medioevo ha sconfitto la modernità, è qualcosa che non ha prezzo.

Martino Mora