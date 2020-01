PER VINCERE DAVVERO NON BASTANO SOLO I VOTI

In un Paese anomalo come il nostro, in cui la politica e le relative agende partitiche risultano sempre più banali e al contempo condizionate da un clima da “campagna elettorale permanente”, la conclusione dell’ennesimo confronto tra cartelli elettorali, non poteva non lasciare spazio a polemiche e relativi spunti per importanti riflessioni. Primo fra tutti, in campo progressista, si registra l’ennesima dimostrazione della capacità di quest’ultimi di riuscire nell’intento di sovvertire la realtà degli eventi agli occhi dell’opinione pubblica.

Difatti, risulta sottaciuto che, se è pur vero che gli elettori dell’Emilia e della Romagna abbiano confermato l’amministrazione uscente, quest’ultima, nonostante la potente macchina organizzativa messa in piedi in oltre mezzo secolo di storia, annaspa e mostra, per la prima volta dal dopoguerra, considerevoli cenni di cedimento. Nonostante rappresenti una vittoria di Pirro, il responso emiliano-romagnolo, consente però di evidenziare quanto, l’artificiosa creazione di una “falsa coscienza” tra l’opinione pubblica, messa in atto dalle forze egemoni progressiste, non si possa abbattere con banali approcci da “prima repubblica” basati su spot, accordi e calcoli elettorali senza una più solida elaborazione in merito ai contenuti .

Pertanto, dare il via ad una più approfondita riflessione sul versante dalle forze identitarie, rimane un obiettivo fondamentale ai fini della costruzione di una contro-egemonia culturale capace di rendersi realmente protagonista, attraverso il consenso e non il mero dominio, di una più corretta interpretazione dell’attuale Società e dei problemi derivanti da essa.

Difatti, il concetto base, che ad oggi risulta estremamente sottovalutato da parte dei massimi dirigenti delle formazioni identitarie, è che la politica, essendo una guerra perpetrata attraverso lo strumento della persuasione, affinché risulti vincente, presuppone una corretta interpretazione cronologica delle due fasi che la caratterizzano, ovvero: “posizione” (egemonia) e “ movimento” (rivoluzione).

Pertanto, in termini elettorali, affinché la presa del potere non risulti effimera e magari controproducente, è fondamentale che i presupposti per la conquista dell’ egemonia culturale ( posizione) precedano la conquista stessa del potere (movimento). Operando viceversa, come fin’ora intrapreso dalle formazioni indentitarie, il rischio che, il preesistente e potente sistema egemonico progressista, riesca in breve tempo a far riassorbire e banalizzare le proprie sconfitte elettorali per ricondurle nell’immaginario dell’opinione pubblica a meri “voti di protesta”, risulta un pericoloso quanto probabile scenario.

Purtroppo, l’ambizionedi creare solidi presupposti culturali, attraverso un complesso sistema di relazioni e mediazioni che unisca le varie comunità del mondo identitario, è stato fortemente sottovalutato, se non addirittura osteggiato, da taluni guru della politica partitica italiana. Nell’attuale prassi, difatti, il ruolo ricoperto da volenterosi intellettuali, desiderosi di strutturarsi in una vasta rete relazionale che unisca le varie realtà comunitarie territoriali, risulta banalizzato e barattato a favore di “camaleontici personaggi” adatti per tutte le stagioni e omologabili a qualsiasi formazione partitica.

Eterni politicanti di mestiere, capaci solo di riempir, a suon di voti, interi collegi, risultano spesso abili solo nel cavalcare le nuove “onde”, ma nei fatti inetti nel formulare nuove visioni e contenuti alle servizio delle idee. Risulta innegabile che, in occasione delle recenti elezioni regionali, in taluni collegi del Sud, incredibilmente circa la metà dei voti espressi in una lista, non sia stata intercettata da parte di alcun candidato. Segno evidente che, chi punta solo alla conquista del potere, non può mostrare interesse verso la costruzione di una duratura casa per le nobili idee.

Di tutto ciò, non c’è da meravigliarsi, perché in fondo, come affermò Tancredi Falconeri nel celebre romanzo Il Gattopardo“Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi” .

Giuseppe Fontana – Stanza101