I POPOLI E LE SFIDE GEOPOLITICHE

Il prossimo giovedì 23 gennaio, alle 21, presso la sede della Casa della Cultura, in via Borgogna 3 a Milano, si discuterà della geopolitica mondiale e dei suoi effetti sulle popolazioni. A moderare il dibattito Ferruccio Capelli, direttore della Casa della Cultura, che guiderà la discussione attraverso 5 macro aree (Africa, Medio Oriente, India, Cina e Cile).

Fil rouge dell’appuntamento è infatti la comprensione di come le mosse e le azioni politiche intraprese dai leder delle grandi potenze abbiano un effetto diretto e più che mai tangibile sui singoli.

A parlarne e a raccontarne la loro esperienza diretta saranno Fabrizio Fratus, direttore del dipartimento di sociologia presso l’Istituto alta formazione Teseo e responsabile della comunicazione di Reach Italia ONG, che, in Africa, oltre ad aver incontrato diversi esponenti dei governi africani in Burkina Faso, Niger e Mali, ha denunciato in Italia l’azione del fondamentalismo islamico concentrata nella fascia del Shael; Luca Steinmann, giornalista freelance, analista geopolitico per Limes e docente di relazioni internazionali alla Rome Business School, che negli ultimi anni ha seguito direttamente dal fronte la crisi siriana; un referente per l’Fondazione MAGIS (Movimento e Azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo) per i progetti in Asia, con focus su India e Sri Lanka; Francesco Wu, fondatore e presidente onorario di UNIIC (Unione Imprenditori Italia Cina), imprenditore italo-cinese nell’ambito della ristorazione, consulente per società italiane che hanno relazioni di business con aziende cinesi, che descriverà l’inarrestabile crescita cinese anche in confronto all’attuale situazione europea ed occidentale; Federico Magnante, avvocato penalista del foro di Milano, vicino alla comunità cilena in Italia, che spiegherà le reali ragioni che hanno portato il Paese nel pieno di una rivolta popolare, grazie a legami diretti con esponenti del movimento di protesta.

L’incontro si delineerà con un confronto diretto tra Ferruccio Capelli e i vari relatori con l’obiettivo di poter fornire al pubblico una visione il più possibile realistica e veritiera sulla situazione globale, grazie alle più disparate esperienze, maturate sul campo, in questi ultimi anni.



Daria Reggente