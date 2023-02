I GRANDI APPUNTAMENTI ELETTORALI DEL 2023

Tanti sono i nuovi appuntamenti elettorali del 2023, il conflitto Russia-Ucraina potrebbe essere uno dei fattori che li condizioneranno.

NIGERIA.

Il 25 febbraio si confronteranno il presidente uscente Bola Tinubu e l’ex vicepresidente Peter Obi. La Nigeria è ormai da tempo vittima di instabilità e Boko Haram continua a perpetrare azioni jihadiste miranti al controllo del territorio. Sembra difficile ipotizzare che uno dei due candidati sia in possesso della “ricetta” che sappia contrastare tale minaccia.

ESTONIA.

Le elezioni parlamentari sono programmate per il 5 marzo. I sondaggi indicano come probabile vincitore il Partito Popolare Conservatore (Ekre), di chiara ispirazione destroide. Il Partito Riformista, per poter sperare di competere degnamente, dovrà necessariamente stringere nuove alleanze.

INGHILTERRA

Il 4 maggio gli inglesi saranno chiamati ad esprimere le preferenze sia in ambito regionale che locale.

La breve parentesi di Liz Truss ha concesso al mondo di capire quanto la politica britannica sia stata messa a dura prova nella fase successiva alla Brexit.

La recente morte della regina e gli scandali legati alla corte non hanno certo distratto gli osservatori più attenti: l’appuntamento elettorale sarà un “banco di prova” per Rishi Sunak, esponente del Partito Conservatore.

THAILANDIA

Il 7 maggio si terranno le elezioni parlamentari: il potere del generale Prayut Chan-o-cha verrà rafforzato? Nel 2021 la riforma elettorale ha fatto sì che fossero maggiormente agevolati i partiti di maggioranza a discapito di quelli minoritari. Importante è tener conto che il governo attuale è sicuramente un grande alleato della Cina.

TURCHIA

Il 18 giugno sarà una data determinante per capire se il governo di Recep Tayyip Erdoğan troverà conferma alle urne. Il principale oppositore al presidente, Ekrem Imamoglu (sindaco di Istanbul), è stato “inabilitato”. Il contrasto all’inflazione che attanaglia il paese sarà sicuramente un fattore determinante per la conquista della presidenza.

GRECIA

A luglio i greci dovranno rinnovare il Parlamento: i sondaggi non prevedono che ci possa essere una maggioranza assoluta. Il partito Nuova Democrazia, a stampo identitario, cerca il voto nazionalista utilizzando le tematiche legate alle forti frizioni con la Turchia.

RUSSIA

L’11 settembre, salvo cambiamenti legati al conflitto, il popolo russo sarà chiamato ad esprimersi a livello locale e regionale.

POLONIA

Nel nono mese dell’anno i polacchi saranno chiamati ad esprimersi per la nuova composizione del Parlamento. I sondaggi prevedono la vittoria del partito di destra Legge e Giustizia (Pis). L’unica difficoltà per i favoriti sta nella necessità di accedere ai fondi europei e ciò potrebbe portare ad un diretto vantaggio dei partiti maggiormente filo-europeisti.

PAKISTAN

Le elezioni dovranno tenersi entro il 12 ottobre, con ogni probabilità la data sarà individuata per il mese di settembre. L’instabilità politica del paese è ormai una “costante”; i candidati alla presidenza sono Imran Khan, premier uscente, e Shehbaz Sharif, primo ministro. Il paese vive una condizione di forte dipendenza dalle risorse elargite dal Fondo Monetario Internazionale.

ARGENTINA

La data prevista è il 29 ottobre.

Ad agosto si terranno le elezioni primarie che dipaneranno la caotica situazione attuale: Cristina Fernández de Kirchner (vicepresidente, esponente della sinistra) è politicamente inabilitata, lo schieramento di destra è in attesa del piano programmatico di Javier Milei (leader populista) e Mauricio Macri (ex presidente).

SPAGNA

Nel corso del mese di dicembre si terranno le elezioni generali. La coalizione composta dal Partito Socialista Operaio Spagnolo (Psoe) e da Podemos sembra, secondo i sondaggi, aver perso consenso a favore dell’opposizione (Partito Popolare e Vox). A maggio gli spagnoli saranno chiamati ad esprimersi alle elezioni delle autonomie e municipali, tale appuntamento sarà sicuramente un “termometro” di quanto potrebbe accadere a fine anno.

Arianne Ghersi