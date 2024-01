RIFLESSIONI SU MERIDIONALISMO E PATRIOTTISMO

Ancora nel sistema Scuola degli anni 80 e ’90 si parlava di Questione Meridionale dove protagonista assoluto era Napoli, capitale di un intero Mezzogiorno disagiato, retrogrado e imbroglione. Una narrazione esposta e resa sacrosanta da uno Status Quo consenziente. Personalmente mosso da sensibilità e amor patrio, adottato lo strumento dell’Osservazione e del Ragionamento, ho sempre nutrito seri dubbi su quanto mi davano come Verità assoluta. La formazione da cui provengo, mi insegna che di Assoluto non c’è nulla: l’Assolutismo ha sempre dato luogo a cruenti reazioni di isteria non proprio positive e funzionali. Meglio una sana moderazione che sa cedere il passo alla virtù dell’elasticità intelligente (chiaramente, lasciamo l’ignavia ad altri).

Dalle tante letture su questo argomento alcune frasi celebri mi hanno poi accompagnato per tutta la vita: mi piace sempre citarle.

“…I vecchi governi hanno inventato, allo scopo di non risolverla mai, la questione meridionale. Non esistono questioni settentrionali o meridionali. Esistono questioni nazionali…” (B. Mussolini)

“…Lo Stato italiano è stato una dittatura feroce che ha messo a ferro e fuoco l’Italia meridionale e le isole, squartando, fucilando, seppellendo vivi i contadini poveri che scrittori salariati tentarono d’infamare col marchio di briganti…” (Antonio Gramsci)

Se la prima citazione potrebbe dar luogo alle facili critiche mainstream di coloro che ancora narrano del pericolo di una avanzata Nera, seppur dimenticano che gli attuali estremismi si servono di diverse armocromie, il richiamo ad Antonio Gramsci forse potrebbe attirare meno critiche.

Lo studioso Matteo Luca Andriola, in un’intervista apparsa di recente a “Il Talebano”, ha sollevato il tema del rapporto conflittuale tra il fenomeno Risorgimentale e il Mezzogiorno. Partendo, proprio da Antonio Gramsci, possiamo dire che il Nazionalismo sarebbe strumentale allo sviluppo del sistema capitalista per eliminare quel sistema premoderno che tanto era d’impiccio.

Sotto questo aspetto il marxista Luca Andriola dà ragione a quanto emerge dagli scritti di Gramsci. Emerge, nuovamente, negli studi sul Meridionalismo una tematica ricorrente: un genocidio etnico e sociale, mascherato da Liberazione. Il Potere, si sa, non è mai serafico nel momento dell’Esercizio ma la domanda che viene posta è molto semplice. Se qualcuno ebbe a dire: “…Fatta l’Italia, facciamo gli Italiani…” dov’era questo senso di Patria che partendo dall’estremo Sud andava oltre lo Stato della Chiesa? E ancora: l’Italia Partenopea era unita da una Storia e un Casato millenario, fisiologicamente radicato e riconosciuto (a torto o a ragione) dal Territorio per cui chi furono veramente gli usurpatori?

Ripeto, seppur l’esercizio del Potere genera sempre tante contraddizioni, chi fu veramente e oggettivamente a favore degli Ultimi , dei Vessati?

Negli anni ‘70 un gruppo di intellettuali meridionali, di formazione marxista, collegati alla rivista “Quaderni calabresi” di Francesco Tassone produsse una serie di studi importanti tra i quali spiccano quelli di Nicola Zitara (1927-2010) di cui ricordiamo “L’Unità d’ Italia nascita di una Colonia” (1971).

Per spiegare tutto ciò, Nicola Zitara, riprese la categoria tutt’altro che peregrina di sub-nazionalità meridionale sfruttata dal capitale settentrionale e della inconciliabilità tra proletariato del Sud e quello del Nord. E’ interessante notare che questo poderoso lavoro di revisionismo storico lo avvicinò a simpatie neoborboniche e questo spiega come le ragioni dell’identitarismo non siano affatto solo mere nostalgie preunitarie.

Questo argomento lo abbiamo affrontato, nel libro “Come difendere la nostra Identità”ed. Il Comunitarista che ho dato alle stampe ad Aprile 2022: emerge una interessante connessione ai temi odierni dell’irrisolta questione meridionale all’interno dello Stato unitario e il connubio il conflittuale rapporto tra Stato Nazionale e dinamiche etnoregionali tutt’ora vive.

In un una intervista di un sodale di Nicola Zitara, Francesco Tassone, balza subito agli occhi un problema: questi, ricordando le opere del meridionalista calabrese, sottolinea come la ricorrenza dei centocinquanta anni dell’ Unità, avvenuta oltre dieci anni fa, fu un’occasione mancata per un serio dibattito sul tema Stato Nazionale e Popoli etnoregionali.

Un tema particolarmente importante considerata la natura del mondialismo e del suo rapporto conflittuale con lo Stato Nazionale. Potremo senza dubbio ritenere che, se l’imperialismo è la fase suprema del capitalismo, la natura del mondialismo solleva una nuova questione sociale.

Un secondo aspetto che ci preme osservare è che proprio negli anni ‘70 vi fu una vena nazionalitaria e popolare nel marxismo alle radici del revival etnoregionalista. Se al Sud troviamo il revisionismo risorgimentale di Nicola Zitara attento alla macroregionalità del Meridione, nell’area tosco-padana si riscopriva l’identità dei Popoli colonie del capitale, rivalutando le culture regionali. Tutto ciò lo troviamo nelle opere singolari di Pasolini, Sergio Salvi, Tavo Burat.

Possiamo senza dubbio dire che le istanze popolari e regionali, sono una componente specifica dell’identitarismo che sebbene tragga origini a Destra integra in sé le sfide della modernità liquida e delle criticità dello Stato Nazionale ottocentesco. Inoltre è interessante come nel concetto di classe sia affiorato un concetto di Popolo e di etnoregionalismo. Tutto ciò dovrebbe spingerci a rivedere la storia italiana e il pensiero politico al fine di trovare nuove sintesi: non c’è dubbio che le riflessioni dello studioso marxista Andriola meritino approfondimento. Da tempo stiamo interloquendo confronti con esponenti del meridionalismo come Enrico Fagnano e Gennaro De Crescenzo, autori di riferimento. Il fenomeno Neoborbonico è oggi cartina di tornasole: non è solo nostalgismo ma la spia di una domanda di maggiore attenzione per una Italia dei Popoli non solo federalista del grande Salvemini.

Paolo Guidone

