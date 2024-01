CHI DI SOCIAL FERISCE.. IL CASO LUCARELLI

Dopo il caso Ferragni, l’ opinione pubblica si scaglia contro un’ altra eroina idealizzata con la sindrome, molto diffusa, di “super-io”: Selvaggia Lucarelli.

La prima sospettosa e denunciataria del poi concitato caso Ferragni-Balocco, si ritrova ora al centro di un polverone mediatico a seguito del suicidio di una ristoratrice lodigiana, Giovanna Pedretti, sul quale è stata avviata anche un’ inchiesta d’ istigazione al suicidio. La Lucarelli con l’ ausilio del compagno Lorenzo Biagiarelli, avrebbe confutato per vie social un “post” della titolare di una pizzeria in Sant’ Angelo Lodigiano che, mostrava una risposta d’ autore ad una recensione negativa sul proprio locale. Secondo i detrattori, ipotizzando fosse un falso, l’ accanimento della “blogger” ha consegnato la ristoratrice in pasto alla gogna mediatica che, si suppone, l’ abbia portata all’ estremo gesto.

Ebbene, le ritorsioni su scala nazionale non si sono fatte attendere e la Lucarelli avrebbe momentaneamente sospeso le proprie attività online a causa dello stesso linciaggio mediatico che ha subito a suo tempo la Pedretti.

Nonostante gli iniziali 3000 “followers” in più sui vari social media a seguito dell’ indagine amatoriale nei confronti della Pedretti, l’ esito della vicenda ha rovesciato le carte in tavola, rivelando la triste e povera realtà riguardo Selvaggia Lucarelli.

La strategia adottata dalla Lucarelli per racimolare consensi e infiammare il proprio ego si basa sulla teoria del conflitto senza etica, soprattutto nei confronti di chi non possiede la stessa notorietà mediatica, così permettendole di vendere la più falsa immagine di sé caratterizzata da una spiccata e linda religione civile. Purtroppo il protagonismo della “show girl” non si placa nemmeno di fronte a rivali di più ampio organico come la società, né di fronte ad organi istituzionali e semi istituzionali. Infatti vanta nel curriculum diversi alterchi con il Codacons e la Rai.

Di falsi moralisti detentori degli assoluti principi cristiani e di una cattedra all’ università della vita ce ne sono ormai troppi. Così tanti che per affermarsi, spesso sfruttano scivoloni altrui come dimostra il più recente dualismo della stessa Lucarelli con la Ferragni per lo scettro di moralista per eccellenza e paladina della giustizia assoluta. Addirittura lo scandalo d’ inizio anno che ha coinvolto l’ influencer cremonese, è scaricato in una lezione di vita di Selvaggia Lucarelli, la quale avvalendosi di arroganza e supponenza ha soddisfatto il proprio ego ed elargito una buona dose di sani principi dal pulpito più genuino e ricco d’ autenticità.

L’ approccio standard che prevede un nemico in qualunque interazione, in cui il proprio apporto salvo le apparenze è basato sulla povertà d’animo più totale, non giova a nessuno e nemmeno alla Lucarelli, che nonostante tutto si erge fiera di questa miseria. Il suo habitat naturale. Le menzogne con annesse conseguenze quali “haters” e nuovi nemici, sembrano ormai condurre la show girl al declino.

Selvaggia Lucarelli sarà elevata per la singolare incoerenza e nessun altro valore degno di plauso, come invece tanto si auspica.

Andrea Filippo Zangirolami

