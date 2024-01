IRAN VS PAKISTAN. FACCIAMO CHIAREZZA

Un conflitto da tempo “latente”

In un comunicato congiunto risalente a giugno 2023, è stato annunciato che Pakistan, Iran e Cina hanno convenuto di formalizzare le consultazioni trilaterali riguardanti la lotta al terrorismo e la sicurezza. Questo accordo è stato raggiunto durante il primo summit trilaterale su antiterrorismo e sicurezza, svoltosi a Pechino il 7 giugno 2023.

Questo incontro si è concentrato su un livello tecnico, con la partecipazione di funzionari ministeriali di ciascuno dei tre paesi, focalizzati sulle questioni inerenti la sicurezza, un problema comune a tutti. Fonti attendibili hanno riferito di ampie discussioni riguardanti la situazione della sicurezza regionale, in particolare sulle minacce terroristiche che la regione sta affrontando. Nonostante la natura tecnica, l’importanza politica che Pechino attribuisce a questi incontri non è passata inosservata.

Tra i temi discussi durante le consultazioni trilaterali, emerge una preoccupazione internazionale comune: la presenza dello Stato Islamico nel Khorasan, una provincia afghana sotto il controllo dell’organizzazione baghdadista, che rappresenta una fonte di inquietudine a livello regionale. Tuttavia, un altro importante problema condiviso tra Pakistan, Iran e Cina è la situazione nel Baluchistan, una regione sud-occidentale del Pakistan. Nota per le sue abbondanti risorse naturali, questa zona è tuttavia caratterizzata da povertà interna, sfruttamento e comunità locali insoddisfatte. Il Baluchistan è cruciale anche per il Corridoio economico Cina-Pakistan (CPEC), un progetto multimiliardario finanziato dalla Cina. Questo progetto sottolinea l’importanza strategica della regione non solo per il Pakistan, ma anche per i suoi partner regionali.

Nel Baluchistan persiste da tempo un’insurrezione di modesta intensità, sostenuta da gruppi etnici autoctoni. L’obiettivo principale di questi ribelli è di minare la stabilità del Corridoio economico Cina-Pakistan, visto come emblema di un modello di globalizzazione che lede il territorio e le comunità locali. La dinamica in Baluchistan è ulteriormente complicata dalla presenza di fazioni jihadiste.

Il Baluchistan è adiacente al Sistan-Baluchistan iraniano, una provincia sud-orientale dell’Iran, dove le forze di sicurezza affrontano militanti sunniti locali, accusati di lanciare attacchi mortali nel paese a maggioranza sciita. L’Iran ha espresso critiche nei confronti del Pakistan, accusandolo di non intervenire adeguatamente contro il terrorismo transfrontaliero. Queste affermazioni sono state negate dai rappresentanti pakistani, i quali sostengono che gli insorti si servano di basi iraniane per organizzare attacchi oltre confine. In questo contesto, la Cina, assumendo un ruolo più incisivo sul piano politico, cerca di facilitare la risoluzione di queste annose dispute.

Il riacutizzarsi della crisi

Il 18 gennaio il Pakistan ha lanciato attacchi aerei contro l’Iran come risposta ai raid iraniani sul suo territorio avvenuti il giorno prima. Questi attacchi pakistani, come quelli iraniani, sono stati giustificati come azioni contro gruppi ribelli. Tale manovra diplomatica appare come un tentativo di limitare le ripercussioni regionali di questo scontro, che si inserisce in un contesto di maggiore instabilità in Medio Oriente, acuita dal conflitto tra Israele e Hamas.

Il governo pakistano ha categoricamente condannato gli attacchi iraniani, ufficialmente diretti contro le basi della milizia sunnita Jaish al-Adl, con cui combatte da tempo, etichettandoli come violazione dello spazio aereo nazionale e minacciando “serie conseguenze”. Dopo l’attacco, il Pakistan ha sospeso le relazioni diplomatiche con l’Iran, ritirando il proprio ambasciatore da Teheran ed espellendo l’ambasciatore iraniano da Islamabad. Il primo ministro pakistano Anwaar-ul-haq Kakar ha inoltre dichiarato che tornerà anticipatamente dal World Economic Forum a Davos per ritornare in Pakistan.

Il Jaish Al-Adl è composto da milizie sunnite baluci iraniane che combattono contro la Repubblica islamica con l’obiettivo di ottenere l’indipendenza della regione Sistan e Baluchistan, a maggioranza sunnita. È considerato dalle autorità iraniane un gruppo terroristico affiliato ai servizi segreti dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti. I servizi di sicurezza del paese hanno costantemente trovato difficoltà nel controllo dei gruppi insorti in questa regione.

Lo scenario

Con l’inaugurazione della “Nuova via della seta” da parte di Pechino, un progetto di vaste proporzioni volto a collegare la Cina con il resto del continente Euroasiatico e la scelta del porto di Gwadar nel Baluchistan pakistano come punto chiave di questo progetto, si è registrato un aumento degli scontri armati nella regione.

L’India, da sempre in tensione con la Cina, ha espressamente manifestato la propria opposizione a questa iniziativa. A seguito dell’operatività del porto di Gwadar, il governo di New Delhi ha intensificato le sue attività di spionaggio in Baluchistan, mosso dalla preoccupazione che la Cina possa sfruttare il porto per fini militari, oltre che commerciali, come sostenuto da Pechino. Questo potrebbe permettere alla marina cinese di estendere la sua presenza nelle acque dell’Oceano Indiano.

Quanto sommariamente delineato ci dovrebbe imporre una seria riflessione: l’informazione generalista non ha mai fatto menzione circa l’esistenza del gruppo Houthi e non ha mai dedicato seri approfondimenti riguardanti le implicazioni geopolitiche mondiali causate dalla concretizzazione del progetto della Nuova Via della Seta cinese. Ciò fa sì che il lettore meno attento non riesca a dirimere la nebbia di informazioni attorno a sé, ritrovandosi erroneamente a pensare che quanto avviene non scaturisca da vicende pregresse.

Arianne Ghersi

Note:

1)https://formiche.net/2023/06/iran-pakistan-terrorismo-preoccupazione-baluchistan

2)https://www.wired.it/article/pakistan-iran-bombardamenti/

3)https://ilmanifesto.it/basta-pazienza-strategica-liran-colpisce-fino-in-pakistan

4)https://www.tio.ch/dal-mondo/cronaca/1727054/perche-l-iran-non-fara-la-guerra-al-pakistan

Mi piace: Mi piace Caricamento...