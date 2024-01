L’ ON. SOFO SULL’ AUTONOMIA DIFFERENZIATA: IL DIVARIO TRA NORD E SUD È UN DRAMMA CHE CI TRASCINIAMO DA ANNI

Il recente via libera al Senato al disegno di legge Calderoli sull’Autonomia Differenziata ha acceso i riflettori su una riforma che potrebbe plasmare il futuro dell’Italia. Attraverso un’analisi dettagliata, esploreremo cos’è l’Autonomia Differenziata, come funzionerà e perché potrebbe essere cruciale per il nostro paese. Inoltre, daremo voce alle parole dell’Europarlamentare Vincenzo Sofo, che ha fornito un’interessante prospettiva sulla situazione.

Cos’è l’Autonomia Differenziata:

Il disegno di legge Calderoli sull’Autonomia Differenziata rappresenta un passo verso una maggiore autonomia decisionale delle Regioni a statuto ordinario. In 11 articoli, definisce le procedure legislative e amministrative per attuare la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, aprendo la strada a una gestione più indipendente di alcune materie da parte delle Regioni.

Tra le materie che possono essere oggetto di Autonomia Differenziata, troviamo istruzione, ambiente, energia, trasporti, cultura e commercio estero. Questa lista rappresenta un’opportunità per le Regioni di influenzare direttamente settori cruciali per il proprio sviluppo.

I Livelli Essenziali di Prestazione (LEP) giocano un ruolo chiave, stabilendo i criteri e i livelli minimi di servizio che devono essere garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale. La concessione dell’Autonomia è strettamente legata alla definizione dei LEP, sottolineando la necessità di una distribuzione equa delle risorse.

Il governo, con il supporto di una cabina di regia e una segreteria tecnica, valuterà le funzioni amministrative statali e regionali. Le Regioni, attive nella presentazione delle richieste di autonomia, dovranno raggiungere un accordo con lo Stato entro 5 mesi dalla presentazione della richiesta.

L’ Europarlamentare Vincenzo Sofo è intervenuto nel dibattito:

“Il divario Nord-Sud non è un rischio futuro ma una drammatica realtà che ci portiamo dietro da tanto tempo e che ci dà una sola certezza: la macchina dello Stato così com’è NON funziona”

Ha poi dichiarato:

“Il problema qual é? Il problema é che é sicuro che noi dobbiamo avere come prioritá nazionale lo sviluppo del Sud”.

Sofo ha quindi evidenziato il fatto che garantire lo sviluppo del Sud sia cruciale per il ruolo geopolitico dell’Italia nel Mediterraneo.

Ha infine ribadito che, nonostante la sua importanza, l’Autonomia Differenziata deve garantire “una garanzia totale assoluta dai livelli essenziali di prestazione“.

Michele Ledezma

