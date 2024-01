DIO ESISTE. UNA PANORAMICA INTRODUTTIVA

Tra gli argomenti maggiormente dibattuti tra gli uomini vi è certamente l’esistenza di Dio, ma quali argomentazioni vi sono per sostenere tale concetto (Dio)? L’esistenza di Dio è una questione dibattuta da secoli e coinvolge diversi argomenti tra cui: teleologico, cosmologico, morale, ontologico e di tipo personale. Se consideriamo l’argomento teleologico a favore dell’esistenza di Dio dobbiamo osservare l’ordine in cui viviamo, la complessità irriducibile come il design nell’universo; prendiamo la complessità biologica degli organi viventi, mostrano una straordinaria complessità a livello molecolare, cellulare e organico che suggeriscono una idea ben precisa e non un evento casuale. Questa argomentazione è ormai forte e decisiva nel contrastare l’ipotesi del caso e della necessità di Monod. Consideriamo il concetto di Fine-tuning dell’universo che si concentra sulla precisazione estrema di molte costanti fisiche nell’universo, dove i cambiamenti anche minimi in queste costanti avrebbero potuto impedire la formazione di stelle, pianeti e quindi della vita.

Tutta l’osservazione dell’ordine e della regolarità delle leggi naturali dimostra una organizzazione ben precisa di leggi matematiche e fisiche coerenti nell’universo che confermano l’idea di un progetto. É vero che vi sono coloro che contestano queste argomentazioni sostenendo che la complessità e l’ordine possano emergere anche da processi naturali senza richiedere un progettista esterno proponendo la teoria dell’evoluzione che cerca di dare una spiegazione scientifica per la complessità biologica senza la necessità di un progetto divino, ma la realtà è che ogni tentativo di verifica sperimentale o empirica a oggi hanno dimostrato l’inconsistenza della spiegazione materialista (l’esperimento dello scienziato Lenski (1) è stata una dimostrazione per cui la Teoria evoluzionista non è plausibile).

Quando si prendono in considerazione argomenti cosmologici si ragiona sull’origine dell’universo dimostrando come l’esistenza di un essere supremo sia necessaria per spiegare l’inizio dell’universo o il suo continuo esistere. Uno degli argomenti principali è il cosmologico kalam, la causa prima, tutto ciò che ha un inizio deve avere una causa e visto che l’universo ha avuto un inizio, quindi deve esistere una causa prima non causata, cioè Dio. Questo approccio è sostenuto anche dalla Causa Sufficiente: ogni cosa che esiste ha una causa che spiega la sua esistenza. Se ogni causa ha anch’essa una causa, ciò porta a una regressione infinita di cause. Tuttavia, ci deve essere una causa sufficiente in sé stessa per spiegare l’esistenza dell’universo. Un altro aspetto a sostegno dell’esistenza di Dio in ambito cosmologico è la fine dell’universo prevista da diverse teorie cosmologiche. L’idea è che se l’universo ha una fine, deve esserci una causa o uno scopo per questa fine, e alcuni ritengono che questo implichi un fine divino per l’universo.

Tra gli argomenti filosofici più interessanti possiamo trovare le argomentazioni ontologiche di di Anselmo di Canterbury che vorrebbe dimostrare la sua esistenza tramite la la definizione stessa di Dio come l’essere più perfetto o l’essere necessario definendolo come “quell’essere del quale non può essere pensato nulla di maggiore” e se si può pensare a Dio vuole significare che esiste il concetto nella mente arrivando a spiegare come è più grande esistere in realtà che esistere solo nella mente. Quindi, se Dio è l’essere del quale non può essere pensato nulla di maggiore, allora deve esistere anche nella realtà. Queste argomentazioni sono state molto contestate, Kant spiegò si oppose sostenendo che l’esistenza non è una caratteristica che può essere aggiunta a una definizione concettuale, ma piuttosto riguarda la relazione tra un concetto e l’esperienza.

Ma sappiamo come l’esistenza di Dio non passi da una dimostrazione razionale di tipo positivo, ma tramite una convinzione e interpretazione religiosa dell’esistenza umana tra cui il senso della vita. Essendo noi qui sulla terra abbiamo uno scopo, un senso della nostra esistenza e su questo pensiero si concentrano diverse argomentazioni tra cui le leggi morali, Dio ha indicato agli uomini i comportamenti morali da seguire. Ma tra le argomentazioni maggiormente ritenute valide in relazione alla morale è il problema del male. Il concetto di male ha molto senso se si pone al principio Dio. La caduta dell’uomo e quindi la vita diviene una prova per tornare ad avere accesso alla vita “vera”, cioè quella con il Dio. Il male è quindi tutto ciò che allontana da Dio. Coloro che si basano sulla scienza per negare l’esistenza di Dio sono sconcertati da diversi misteri che della vita non si è in grado di comprendere. Le domande a cui la scienza non ha alcuna risposta sono molteplici: come è nato l’universo? Come si sviluppa e quale sarà la sua fine? Da dove ha origine la vita? La complessità e l’ordine in cui si è generata la vita come è possibile?

Sono solo alcune delle tante domande a cui l’uomo non ha risposte, ma se alcuni credono che Dio sia la risposta causata dalla nostra ignoranza sappiamo oggi come ieri l’esistenza di Dio è la più razionale e semplice spiegazione.

Fabrizio Fratus

Note:

1)Richard Eimer Lenski è un biologo evoluzionista americano, Hannah Distinguished Professor di ecologia microbica, genetica ed evoluzione ed evoluzione della virulenza patogena presso la Michigan State University. È membro della National Academy of Sciences e MacArthur Fellow.

