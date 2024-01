SOCIETA’ DELL’ IMMAGINE E CAPITALISMO: IL CASO FERRAGNI

E’ proprio vero quanto afferma Fabrizio de Andrè in un suo testo iconico quando scriveva: “…le comari d’un paesino non brillano certo in iniziativa. Le contromisure fino a quel punto si limitavano all’invettiva: si sa, che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio; si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio…”.

A furia di puntare il dito, a furia di indignarsi sulle altrui contraddizioni si può rischiare di lasciarsi “sfuggire” le proprie. E’ la giusta narrazione al caso Ferragni: la (ex) ragazzina prodigio che ha industrializzato il non sense e lo smalto per uomini, elevandosi, insieme al suo tatuato consorte, a Campioni del Giusto e della Giustizia! Quella di casa propria! Seppur si prova, nelle ultime ore, ad allontanare l’attenzione delle masse con la storia dell’imminente divorzio da Fedez, l’ influencer deve fare i conti con la recente iscrizione nel registro degli indagati per truffa aggravata da minorata difesa.

Il Caso, da giorni all’attenzione dell’opinione pubblica, è stato commentato dal filosofo Stefano Zecchi in maniera decisamente interessante. Zecchi pone delle considerazioni che meritano una riflessione di interesse sociologico che ben si sposano con il concetto di Comunitarismo.

Il noto filosofo, legge la vicenda di Chiara Ferragni contestualizzandola in una dimensione ben precisa. Tale vicenda rientra mainstream nel fenomeno della Società spettacolarizzata del sensazionalismo ad ogni costo dove la popolarità della nota influencer inizia a risentire del “logorio” del Tempo. Come quella nota pubblicità della bevanda al Carciofo c’era bisogno di una soluzione (in quel caso un bel cicchetto). Ecco che, dunque, si prova a fare business anche davanti ad una truffa di tipo “ordinario” (non che ci sia una condotta straordinaria in questo settore del delinquere ma, seppur con condanna, si può sempre apprezzare l’estro e la genialità del truffatore quando tali qualità sono presenti).

Finita agli onori delle cronache, Chiara Ferragni, in tutona grigia da “casalinga de noantri” (peccato per l’assenza di una comoda vestagliona di flanella con frittatona di cipolle a fare da sfondo) vistasi sgonfiare l’audience e trovatasi scaricata dalle stesse realtà economiche che l’avevano usata come front-woman, ha provato a risolvere l’intoppo.

Analizzando il fenomeno la narrazione che ben la descrive è fisiologica: siamo di fronte ad una figura la cui popolarità cammina di pari passo a logiche meramente economiciste; tali logiche strumentalmente create e distrutte in base alle mode e alle rendite ad esso derivate.

In uno slancio di mera osservazione, diremo, che tali figure rappresentano l’espressione glamour di una miseria culturale e morale che sintetizza perfettamente i nostri tempi.

Dal deserto del nichilismo che avanza, ritorna alla memoria il fenomeno Wanna Marchi, geniale nella sua sinistra ricaduta, che prometteva salute, bellezza e amore. Dalla “Crema sciogli pancia” al “Sale del Mar Morto”, l’ormai anima pia, Wanna Marchi ha fatto scuola tanto da aver ispirato, presumibilmente, la signora Ferragni: tristemente la morale dell’accaduto sembra rivolgersi alla necessità di ritrovare un senso della Vita ovviamente perfettamente allineato ai dogmi del Pensiero Unico da cui, ovviamente, non è dato sfuggire.

Il filosofo Stefano Zecchi, santamente, sottolinea la perversione del Capitalismo e della Società dello Spettacolo che ben sa creare “miti” inconsistenti e intercambiabili al bisogno. In una ipotetica visita psichiatrica alla domanda: “Che metafora userebbe per rifarsi ai riferimento sociali del suo tempo?”, la risposta più opportuna e scontata potrebbe essere: “Un bel servizio di piatti e bicchieri usa & getta!” Tornando molto seri, l’analisi di Zecchi appare pienamente condivisibili: il Comunitarismo mette al centro la Tradizione intesa come trasmissione dei Valori religiosi, identitari che il Capitalismo rottama attraverso una sovrastruttura liberal che risulta funzionale alla sua dimensione Totalitaria creando falsi miti, falsi valori, false idee. La società dell’effimero, come ben sostiene anche Marcello Veneziani, produce disperazione per la mancanza di veri punti di riferimento.

E’ da questa prospettiva che bisogna interpretare il caso Ferragni: una espressione italiana della società dello spettacolo turbo-capitalista. Ovvero uno di quei falsi idoli, al pari di quel vitello d’oro di biblica memoria, che andrebbero abbattutti senza se e senza ma.

Paolo Guidone

