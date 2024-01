MAR ROSSO CONTESO: L’ ACCORDO TRA ETIOPIA E SOMALILAND

Breve cenno alle vicende del Somaliland

Il Somaliland ha dichiarato l’indipendenza dalla Somalia all’inizio degli anni ’90, quando il Paese del Corno d’Africa combatteva una lunga guerra civile. Hargeisa, la capitale del Somaliland, cerca attivamente il riconoscimento internazionale da più di tre decenni, entro i confini dell’ex protettorato britannico. Il riconoscimento formale da parte dell’Etiopia offrirebbe al Somaliland la più grande opportunità mai vista prima per iniziare a superare il suo isolamento internazionale.

L’Etiopia perse l’accesso ai porti del Mar Rosso all’inizio degli anni ’90, quando i ribelli eritrei del Nord presero il controllo della regione costiera settentrionale dell’Etiopia (ex colonia italiana) per poi dichiararsi indipendenti. Inoltre, Addis Abeba dipende fortemente da Gibuti per il commercio internazionale, con oltre il 95% delle merci che passa attraverso il corridoio tra le due capitali. Dall’ottobre scorso l’Etiopia ha segnalato il proprio interesse ad acquisire l’accesso ai porti lungo la costa dell’Africa Orientale e ha affermato che avrebbe fatto valere i propri diritti, sollevando preoccupazione tra i suoi vicini.

L’accordo

Il patto annunciato a sorpresa il giorno di Capodanno ha scatenato le ire della Somalia, che solo pochi giorni prima aveva accettato di riprendere il dialogo con il Somaliland dopo anni di stallo. L’accordo con il Somaliland – la cui rivendicazione di indipendenza dalla Somalia del 1991 non è riconosciuta a livello internazionale – da’ all’Etiopia, Paese senza sbocco al mare, l’accesso a lungo desiderato al Mar Rosso, una via d’acqua chiave per il commercio globale.

“Questo storico accordo garantisce l’accesso dell’Etiopia al Mar Rosso per le sue forze navali, ricambiato dal riconoscimento formale della Repubblica del Somaliland, segnando questo come una pietra miliare diplomatica significativa per il nostro Paese”, ha affermato il ministero degli Esteri del Somaliland in una nota.

Come reazione immediata il presidente Hassan Sheikh Mohamud ha richiamato l’ambasciatore in Etiopia e il suo predecessore, Mohamed Abdullahi Mohamed, meglio conosciuto come Farmajo, ha detto che si tratta di «una grave preoccupazione per la Somalia e l’intera Africa». Abiy Ahmed, il premier di Addis Abeba, da anni sta cercando lo “sbocco sul mare”, una delle istanze principali del suo governo che non riesce a fronteggiare la pesante crisi economica degli ultimi anni. Uno sbocco che a tre decenni dalla separazione dell’Eritrea diventa concreto e dopo una lunga guerra, combattuta con Asmara dal 1998 al 2000, le cui conseguenze non sono ancora state assorbite. Dopo la Diga del Rinascimento, questo accesso al Mar Rosso pone ora l’Etiopia al centro di una tensione regionale che potrebbe degenerare, affermano in molti, in un nuovo conflitto.

Diga Gerd: fronte aperto tra Etiopia ed Egitto e le ripercussioni internazionali

Un lungo e acceso dibattito si consuma da tempo in Egitto in merito alla costruzione di una diga in Etiopia capace di variare i volumi d’acqua del Nilo.

La costruzione della diga è stata affidata ad un’azienda italiana (Salini Impregilo) e i lavori sono iniziati nel 2011, approfittando del caos generato dalle Primavere Arabe. L’intento dell’Etiopia è quello di poter sostenere importanti progetti di sviluppo industriale ed economico, di diventare esportatrice, ma soprattutto di poter fornire energia elettrica a quei due terzi di cittadini che tutt’ora non possono usufruirne.

Il problema è che tale diga ha la capacità di compromettere i volumi d’acqua del Nilo e l’Egitto, che si affida al fiume per circa il 90% del proprio approvvigionamento idrico, ne subirebbe un danno enorme. Questa criticità ha forti radici storiche poiché quando nel 1959 il Regno Unito, il Sudan e l’Egitto stipularono degli accordi circa la spartizione delle acque, ignorarono completamente istanze ed esigenze dei paesi limitrofi.

A tutto ciò si aggiunge una dichiarazione “patriottica” di Addis Abeba che ha suscitato malcontento internazionale: “la diga etiope per gli etiopi”. Il governo di Al Sisi ha prontamente risposto di essere disponibile anche all’uso della forza in caso di violazioni dei trattati vigenti.

In tutto ciò si staglia prepotentemente il tema dei finanziamenti. Infatti le sovvenzioni alla diga provengono da sottoscrizioni e tasse etiopi, ma la Cina nel 2013 ha anticipato 1,3 miliardi di dollari per sostenere il progetto e due aziende cinesi sono state coinvolte nell’effettiva realizzazione (China Gezhouba Group e Voith Hydro Shanghai). È importante inoltre ricordare che la Cina è il principale investitore estero su suolo etiope, ma sostiene economicamente grandi progetti anche in un altro paese danneggiato dalla diga, il Sudan, grazie alla China Harbour Engineering che supporta le attività di Belt and Road Initiative (sono stati investiti circa 141 milioni di dollari nel porto di Haidob, Mar Rosso).

In questa precaria situazione internazionale, il 21 febbraio 2022 il premier etiope Abiy Ahmed ha ufficializzato la messa in funzione della diga anche se l’effettivo completamento del bacino idrico è stimato per il 2028. L’Unione africana e le Nazioni Unite hanno intavolato negoziazioni per affrontare il problema, ma senza raggiungere risultati concreti.

La reazione della Somalia

L’accordo con l’Etiopia poteva essere un passo per uscire dall’isolamento, ma la reazione della Somalia ha cambiato le carte in tavola. “Il passo dell’Etiopia… mette in pericolo la stabilità e la pace della regione”, ha affermato il gabinetto della Somalia in una dichiarazione dopo una riunione di emergenza, riporta Reuters.

Oggi il governo somalo ha dichiarato infatti che il patto firmato dalla regione separatista del Somaliland con l’Etiopia, che le consente di utilizzare il porto di Berbera sul Mar Rosso, è nullo.

La Somalia ha anche richiamato il suo ambasciatore in Etiopia per le deliberazioni sull’accordo portuale del Somaliland.

Gli scenari

L’Etiopia, ancora sicuramente coinvolta da quanto avviene nel Tigray, ha numerosi “fronti” aperti, ma il dato lampante che dovrebbe ridestarci è il fatto che il Mar Rosso sia il centro di tutti i principali conflitti attuali.

È un’ovvietà affermare che, per ogni stato, sia sempre stato importante un accesso al mare, ma la vicenda degli Houthi in Yemen, sottovalutati e dimenticati per numerosi anni, torna ad ambasciare la politica internazionale nel momento in cui viene minacciata la sicurezza del Mar Rosso: non solo l’Egitto verrà economicamente distrutto dai giochi di potere dei propri corregionali, ma l’intero mondo subirà ripercussioni per quanto concerne gli scambi commerciali. Ragion per cui, un’apparente ininfluente disputa territoriale della Somalia, che fino a qualche tempo fa sarebbe rimasta ignorata da tutti gli attori in gioco, si trasforma oggi in una priorità da porre nelle agende politiche mondiali.

Arianne Ghersi

Note:

1)https://www.reportdifesa.it/etiopia-accordo-con-il-somaliland-per-un-accesso-ai-porti-lungo-la-costa-in-cambio-il-riconoscimento-internazionale-della-repubblica-separatista-dalla-somalia-lira-di-mogadiscio/

2)https://www.avvenire.it/mondo/pagine/etiopia-sbocco-sul-mare

3)https://www.africarivista.it/la-somalia-dichiara-nullo-laccordo-tra-somaliland-ed-etiopia-sullaccesso-ai-porti/225206/

Mi piace: Mi piace Caricamento...