PIU’ LIBERI E PIU’ SOLI: IL FALLIMENTO DELLA RIVOLUZIONE SESSUALE

“Temono l’amore perché crea un mondo che non possono controllare.”

George Orwell

Con l’espressione rivoluzione sessuale, nota anche come liberazione sessuale, è inteso un movimento sociale, avvenuto attorno al 1968 nei paesi occidentali, che modificò i tradizionali codici di comportamento relativi alla sessualità e alle relazioni interpersonali. Il cambiamento più importante avvenuto a seguito di tale evento, fu l’accettazione del sesso al di fuori delle tradizionali relazioni eterosessuali e monogame, cui seguirono l’introduzione del divorzio, l’abrogazione dell’adulterio come reato e del delitto d’onore, la diffusione della contraccezione (con la pillola come primo metodo), il cambiamento del giudizio morale comune riguardo la nudità pubblica, l’omosessualità, la pornografia e la legalizzazione dell’aborto.

Questo movimento profondamente rivoluzionario coincise con la cosiddetta seconda ondata femminista (1960/1970), tant’è che le implicazioni portate dalla rivoluzione sessuale sono ritenute da molti psicologici e sociologi come parte fondamentale della “liberazione femminile.” Difatti, sono state soprattutto le donne a cambiare radicalmente il loro approccio alla sessualità, incentivate dal movimento femminista. Having sex like a men is empowering, questo è lo slogan che da decenni popola gli ambienti femministi statunitensi (e non solo); secondo questa retorica, le donne sono libere di fare tutto quello che hanno sempre fatto gli uomini, senza alcuna conseguenza, anche rispetto ai rapporti sessuali, poiché l’unica cosa che conta è il consenso.

Agli inizi il clima di innovazione portato dalla rivoluzione sessuale contagiò un po’ tutti: l’euforia derivante dall’idea di essersi liberati del rigido controllo delle istituzioni secolari come la Chiesa Cattolica portò milioni di persone a credere di avere finalmente costruito un mondo dove tutti, o quasi, sarebbero stati liberi di amare e godere delle gioie della vita. Ma, trascorsi poco più di 50 anni, la rivoluzione sessuale sta svelando i suoi lati oscuri, quei lati di cui pochi parlano, ma che stanno scavando un baratro sempre più profondo nella nostra società. Soprattutto nelle donne, quelle stesse donne che il cambiamento avrebbe dovuto liberare.

Rivoluzione femminista? Non direi!

Nel 2022, la giornalista statunitense Louise Perry ha pubblicato il libro The case against the sexual revolution, dove ha denunciato gli effetti a lungo termine della rivoluzione sessuale, secondo lei degradanti sia per uomini che per donne. Se da un lato infatti i sostenitori della rivoluzione sessuale dicono che le donne possono avere rapporti sessuali occasionali (la cosiddetta Hook Up Culture, a cui tutti i giovani vengono spinti dai media a parteciparvi) e senza sentimento tanto quanto gli uomini perché “il sesso è solo sesso”, dall’altro persone come Louise Perry sostengono come questo entri in contrasto con la natura femminile. Siamo davvero sicuri che uomini e donne siano uguali, come si cerca di fare credere da parecchi anni? O forse i due sessi presentano differenze che vanno ben oltre il semplice apparato genitale? Differenze che non vengono spiegate, ma che sono lì, a farsi intuire nella vita di tutti i giorni, anche nel modo di approcciarsi alle relazioni.

Non serve molto per capire che le donne abbiano tutte le ragioni di essere più restie dinanzi ai rapporti sessuali che gli uomini. Le donne sono in media fisicamente più deboli. Le donne sono coloro che rischiano la gravidanza. Le donne sono coloro che, anche solo per ragioni meramente biologiche, internalizzano di più l’atto sessuale, che le porta inevitabilmente a doversi affidare alla persona con cui sono in quel momento. Per questo, è importante che il partner sia qualcuno che si conosce almeno un po’ perché, se non così non è, c’è il rischio che la situazione diventi più violenta del previsto, e che possa portare a lesioni esterne o interne al corpo della donna, se non a veri e propri traumi. C’è poi un altro dato interessante: numerosi studi evidenziano che il corpo della donna, durante l’atto, è il primo a rilasciare l’ossitocina, che la porterebbe a legarsi emotivamente all’altra persona. L’ossitocina è conosciuto come “l’ormone dell’amore”. Dal canto suo, l’apparato ormonale maschile è dominato dal testosterone, che è anche l’ormone che governa la libido. Si stima che, per via di questo, in media gli uomini abbiano impulsi sessuali 100 volte più grandi rispetto all’altro sesso. Questa combinazione di fattori rende molto più facile per i primi, e molto più difficile per le seconde, tranne beneficio una “sessualità senza impegno”. Eppure, quelle ragazze che si rifiutano di partecipare alla Hook Up Culture, o di intrattenersi in atti “al limite” (come il coito anale o il “sesso al primo appuntamento”) vengono etichettate come delle “frigide” e delle “bigotte”. Non è che forse sono solo delle persone con dei sentimenti, che non vogliono farsi trattare come degli oggetti da chi non si interessa affatto a loro?

Il ruolo della pornografia

In questo 21esimo secolo dove tutto è sdoganato e ostentato, il numero di ragazze e giovani donne che sfruttano la loro sessualità per diventare famose non manca di certo. Ne tantomeno mancano i vari personaggi del mondo del web che le incitano a farlo. Purtroppo però la fama ha il suo lato oscuro, soprattutto quando è ottenuta tramite la messa in vendita del proprio corpo. Quante sono le pornostar che hanno dichiarato di avere avuto crolli psicologici dopo essere entrate nell’industria del porno? Giovani e giovanissime che si lasciano ingannare dall’idea di fare molti soldi senza troppo sforzo, ma ogni cosa ha un prezzo in questo mondo e, in tal caso, il prezzo è la loro dignità.

Per non parlare dei contenuti sempre più estremi che i video pornografici adesso propongono. Atti di violenza più o meno grave che vengono presentati come manifestazioni di amore e desiderio, con ragazzini che li guardano e credono che funzioni così anche nella vita reale.

Più liberi… e più soli

Non è difficile notare come moltissime donne in quest’epoca sembrino essere in crisi perenne: aggressive, arrabbiate e risentite nei confronti degli uomini come mai lo sono state prima d’ora. Decine e decine di ragazze che vanno ad appuntamenti con sconosciuti trovati su Internet, che le lasciano con incontri di una sola notte e il cuore spezzato.

Non che gli uomini siano messi così meglio….è importante infatti sottolineare che c’è un numero crescente di uomini che sembra non più capace di riuscire ad avere relazioni con le donne: uno studio del General Social Survey del 2018 ha rivelato come la verginità maschile in età adulta si sia alzata di cifre esorbitanti nell’ultimo decennio. È nota a tutti la, peraltro anche giustificata, maggiore selettività femminile quando si tratta di partner….non è che la rivoluzione sessuale ha favorito un gruppo ristretto di uomini – quelli con più risorse, dall’avvenenza, al carisma, al denaro – a discapito di tutti gli altri? I cosiddetti playboy, che non aspettavano altro se non vivere in un mondo dove i rapporti senza impegno (e senza rischio) sono possibili e anche celebrati. Ovviamente neanche gli effetti additivi della pornografia aiutano: tanti giovani ormai sono portati a vedere una donna tramite uno schermo che a correre il rischio di corteggiarne una.

E non è finita qui. Le statistiche ci dicono che perfino gli stupri e gli abusi su minorenni sono esplosi di numero dal ’68, e i dati rimangono alti ancora oggi. Per non parlare del consumo di farmaci antidepressivi, i quali dagli anni ’70 hanno subito una vera e propria escalation, soprattutto tra le donne. C’è poi un ultimo dato, quello più scioccante e ironico: in un mondo dove la libertà sessuale è ai massimi storici, i giovani fanno meno sesso rispetto alle vecchie generazioni. Del resto, non è raro che l’interesse verso qualcosa cali quando quel qualcosa è sdoganato sempre e ovunque.

In sostanza, non si può non dire che la rivoluzione sessuale non abbia portato cambiamenti positivi. Nessuno vuole vivere in un mondo dove esistono cose come il delitto d’onore o dove il divorzio non è un diritto. Ma ci sono stati anche tanti effetti negativi, che hanno contribuito a rendere le persone tristi, incomprese, isolate, spesso senza affetti stabili, a volte anche senza neanche una famiglia. Le relazioni stabili basate su sentimenti veri, il corteggiamento, l’impegno e la lealtà non sembrano avere quasi più spazio in una vita solitaria e più facilmente volta al consumo…proprio come piace alle grandi multinazionali.

Francesca Braga

