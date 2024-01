COMMERCIO MONDIALE: RISCHI E CONSEGUENZE

CHOKE POINTS: Collo di Bottiglia. Questa è la parola chiave per comprendere le ragioni della preoccupazione e dei pericoli a livello mondiale della crisi nel Mar Rosso e/o nel Canale di Suez, che stiamo vivendo da dicembre. Gli altri “choke points” sono: lo Stretto di Malacca (nel Sud-Est Asiatico), lo Stretto di Hormuz (fra Golfo Persico e Golfo di Oman) e il Canale di Panama, che taglia l’America Centrale.

Un passaggio fondamentale e strategico, dal punto di vista della globalizzazione e del libero commercio, che collega Mar Rosso e Oceano Indiano, sotto il controllo del Gibuti e dello Yemen (dal 2014 controllato dagli Houthi); inoltre è uno snodo cruciale anche a livello geopolitico, poiché consente il passaggio ai mezzi militari imponenti (come le portaerei), essendo il più lungo canale del mondo privo di chiuse.

Snodo, quindi, irrinunciabile, divenuto un punto nevralgico sia per l’Europa, che per gli USA e , soprattutto la Cina , la quale lo ha valutato imprescindibile strumento per la costruzione e valorizzazione della Via della Seta. Secondo la Suez Canal Authority, nel 2019 nel Canale sono transitate oltre 1,03 miliardi di tonnellate di carichi commerciali, vale a dire un valore circa 4 volte superiore alla quantità di merci passate attraverso il Canale di Panama.

Per comprenderne l’importanza e, di conseguenza, le preoccupazioni a livello mondiale, basta tornare alla memoria nel 2021, quando una portacontainer lunga 400 metri, la taiwanese “Ever Given”, si incagliò proprio lì…causando ritardi nelle consegne, aumento generale dei prezzi delle materie prime e non solo… , oltre alla paralisi momentanea del trasporto marittimo mondiale.

Parlando dei dati relativi, a livello mondiale/globale, mediante il Canale di Suez transitano le seguenti percentuali di prodotti e materie prime:

il 10% delle merci mondiali;

il 30% dei container;

il 10% del petrolio;

l’8% del GNL (gas naturale liquido)

L’Egitto ne controlla i flussi e, con una portata di circa 50 imbarcazioni al giorno, ne ricava circa 8,6 miliardi di euro l’anno.

Quali sono le conseguenze di questa rischiosa spirale?

Ne abbiamo individuate complessivamente 10, ma ne racchiudono molte altre:

Riduzione dei livelli complessivi del commercio mondiale;

Probabile aumento del prezzo del petrolio e del gas;

Aumento generale dei prezzi dalla produzione al consumo

Mancata discesa inflattiva dei prezzi al dettaglio, di cui ci sarebbe enorme bisogno

Effetti simili al “Coronavirus” per le materie prime

Aumento di inventari per le aziende

Produzione chimica europea ridotta ai minimi termini

Potrebbe verificarsi una Bolla speculativa sui prodotti chimici

Incremento abnorme dei prezzi singoli dei containers dalla Cina e per la Cina da 2000$ a 7000$ a tratta

Ritardo di 3 settimane nelle consegne, dato che, passando per il Capo di Buona Speranza, da Singapore si allunga il percorso di circa 5.920 Km.

A conferma di ciò, i quattro maggiori operatori di trasporto occidentali – la svizzera MSC, la francese CMA CGM, la danese Maersk e la tedesca Hapag Lloyd – hanno preferito circumnavigare l’Africa, con un maggior costo in termini di carburante, polizze assicurative (quadruplicati rispetto a tre mesi fa e passando dallo 0,20% del valore della nave allo 0,80%) e noleggio dei containers.

È sufficiente osservare un grafico, per comprendere: il Wci (World Container Index), che monitora il costo del trasporto per i container da 40 piedi, l’unità di misura principale.

Si può, infatti, osservare come, da dicembre, l’andamento dei noli marittimi dall’Asia verso l’Europa e il Mediterraneo si impenna: i prezzi sono triplicati (da 1.373 a 5.213 dollari) da Shanghai a Genova e da 1.171 a 5.000 dollari per Rotterdam; ciò si traduce in potenziali aumenti di spesa di almeno 400mila $ per nave, fino a un milione. Recente la scelta di Tesla di sospendere la produzione in Germania per la crisi di Suez, a causa della mancanza di componentistica.

Che cosa succederà, invece, al petrolio?

Ci potrebbe essere un problema di sicurezza degli approvvigionamenti? Vedremo un’altra crisi energetica dopo quella che abbiamo vissuto con il gas nel 2022 a causa della crisi con la Russia, da cui dipendeva il 40% delle forniture all’Europa? «La dipendenza italiana dal grezzo esportato dal Medio Oriente è scesa moltissimo rispetto agli Anni ‘70 — spiega Gianni Murano, presidente Unem — e oggi vale il 21 per cento del totale, con provenienza soprattutto da Arabia Saudita e Iraq. Il resto arriva da America, Africa (Nigeria, Algeria, Libia) e Paesi ex Urss come l’Azerbaijan». Quindi le petroliere non passano dal Canale di Suez.

Al contrario, le ripercussioni sulle quotazioni del greggio scambiato a Londra cominciano a farsi vedere. «Il Brent — aggiunge Murano — nell’ultima settimana è risalito fino a toccare 80 dollari al barile, quando prima stava scendendo, quindi un impatto c’è stato. Al momento non c’è grande preoccupazione, anche perché i dati sulle scorte Usa mostrano che nell’ultima settimana sono salite. Se ci fosse un’escalation la situazione cambierebbe». Se salisse il petrolio si rimetterebbero ad aumentare anche benzina e gasolio e, con l’85% circa delle merci che nel nostro Paese viaggia su gomma, potremmo dire addio al calo dell’inflazione avuto negli ultimi mesi….

Quali sono gli effetti sull’Italia?

Per Suez transita il 40% circa dell’import-export marittimo italiano (per un totale di 155 miliardi) e l’impatto va analizzato anche riguardo all’export dei nostri prodotti. Secondo Coldiretti la crisi in Mar Rosso mette a rischio circa mezzo miliardo di esportazioni di frutta e verdura verso Medio Oriente, India e Sudest asiatico. Circumnavigando l’Africa e risalendo dall’Oceano Atlantico, il viaggio è più breve verso il Nord Europa che verso i porti italiani, con il rischio di rimanere esclusi dalle tratte mondiali.

Particolare attenzione merita il settore del vino, le esportazioni valgono 112 milioni di euro in Cina e il blocco del Mar Rosso le mette a rischio, mentre per il solo settore agroalimentare valgono oltre 570 milioni di euro all’anno, di cui oltre il 90% viaggia proprio su nave.

Chiaro il commento e la reazione di Rodolfo Giampieri, Presidente di Assoporti: “Tutto ciò avrà un conseguente riflesso sul costo dei beni al consumatore finale”.

Da sottolineare, inoltre che l’Italia (come l’Europa), dipende particolarmente dal gas naturale liquefatto, che proviene dalle navi cisterne, andando a sostituire ciò che transitava dai gasdotti connessi alla rete russa…. e, non riuscendo a risolvere questa problematica entro i primi mesi del 2024, vedremo gli effetti di una riduzione dell’offerta. Come precisato dal Ministro Crosetto, inoltre, al costo finale andrà aggiunto anche quello delle assicurazioni e spedizioni, in chiaro aumento, come spiegato sopra…

La minaccia situazionale, quindi, è quella di fare un passo indietro, tuffandosi in uno scenario economico in pieno stile Covid, in cui si erano di fatto bloccate numerose produzioni, portando a una penuria di componenti e un aumento dei prezzi: una Bomba ad orologeria pronta a esplodere da un momento all’altro!

Roberto Ceruti

