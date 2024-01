SIAMO ALLEATI, NON SERVI: IL GOVERNO SUBISCE PRESSIONI SULLA QUESTIONE YEMEN

Nei giorni scorsi il Governo ha compiuto un gesto di grande rilevanza, affermando con forza la sua sovranità e il suo diritto di decidere autonomamente le proprie azioni geopolitiche. Mentre Stati Uniti e Regno Unito infatti cercavano di coinvolgere il nostro Paese nelle operazioni militari contro gli Houthi in Yemen, il governo italiano ha declinato fermamente l”offerta”.

La decisione di dire “no” alle richieste di coinvolgimento militare, come confermato ufficialmente da Palazzo Chigi, è stata guidata da una consapevolezza chiara: l’Italia non può e non deve piegarsi a pressioni esterne che potrebbero trascinarla in conflitti che non rispecchiano gli interessi nazionali.

Il report diplomatico proveniente da Londra, che rivela le richieste anglo-americane, non può essere ignorato. Esso evidenzia chiaramente come Stati Uniti e Regno Unito cercassero un “attivo coinvolgimento” italiano nelle operazioni contro gli Houthi. Tuttavia, il nostro governo ha riconosciuto che la partecipazione a tali azioni avrebbe significato violare il dettato costituzionale, per non parlare della preoccupazione sulle conseguenze imprevedibili che tali azioni potrebbero produrre.

Le motivazioni addotte dal ministro degli Esteri Tajani sono inequivocabili: l’Italia è impegnata a garantire la libertà di navigazione nel Mar Rosso, ma questo impegno deve avvenire attraverso vie diplomatiche e internazionali, nel rispetto delle norme e della nostra Costituzione.

L’Italia ha quindi rifiutato di partecipare a operazioni militari che potrebbero generare ulteriori tensioni in una regione già turbolenta.

Questa decisione, sicuramente coraggiosa, non deve pero’ rimanere un gesto isolato. È auspicabile invece che sia un segno concreto di un cambio di rotta nei rapporti di forza con gli alleati storici.

Mentre alcuni potrebbero vedere la nostra scelta come isolazionista, è fondamentale riconoscere che la sovranità è il fondamento di ogni nazione. In un’epoca in cui la geopolitica è in continua evoluzione, questo è un piccolo passo, ma un passo importante, verso la difesa della nostra sovranità e dell’identità italiana.

Michele Ledezma

