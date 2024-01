GUERRA IN MEDIO ORIENTE. LO SCONTRO CON HEZBOLLAH SARA’ DECISIVO?

Non si è aperto sotto i migliori auspici questo 2024 in Medio Oriente:

Un drone israeliano ha colpito un ufficio nelle periferia sud di Beirut, causando la morte di sei persone, tra le quali Saleh al-Arouri, considerato il numero 2 di Hamas o, più precisamente, il vice responsabile dell’ala politica del movimento islamico di liberazione della Palestina.

L’attacco, avvenuto in un paese terzo, ha aumentato la tensione al confine nord di Israele, dove ormai da mesi è in corso un conflitto, a bassa intensità ma in via di inasprimento, tra l’IDF e gli Hezbollah, il partito milizia sciita libanese che di fatto agisce come uno Stato nello Stato, con milizie e politica estera propria.

Di riflesso, anche l’Egitto ha interrotto le trattative per una tregua a Gaza in cambio della restituzione di parte degli ostaggi.

Il 3 gennaio, invece, due bombe sono esplose presso la tomba del generale Solemaini a Kerman, dove in occasione dell’anniversario della morte del generale si erano radunati numerosi civili. Il bilancio è di 84 vittime e più di un centinaio di feriti.

L’attentato è stato rivendicato da sedicenti membri dell’Isis, ma a Teheran in molti hanno individuato i responsabili in “Usa, Israele e loro alleati”.

Pur non sapendo quale sia la verità, è certo che a Israele non dispiaccia quanto successo perchè colpire al cuore un nemico storico fa parte della strategia di deterrenza di Tel Aviv, che ha sempre basato la propria sopravvivenza in territorio ostile sul fatto di mostrarsi estremamente aggressivi e decisi, in modo da scoraggiare qualsiasi atto ostile.

D’altronde che qualcosa nei piani dello stato sionista si sia inceppato è palese a tutti: Gaza è stata bombardata e invasa, ma nessuno degli ostaggi è stato liberato tramite l’intervento armato. La striscia si è trasformata in un disastro umanitario, con la popolazione civile vittima di sofferenze atroci, ma a questa barbarie non sono conseguiti per gli Israeliani i vantaggi sperati: l’esercito si trova impantanato in una situazione senza sbocchi visibili, in una zona devastata che si sta trasformando in un cimitero per Palestinesi ed Ebrei.

A fronte di questo, Tel Aviv deve cominciare a smobilitare parte dell’esercito, visto che una guerra prolungata rischia di bloccare il paese, poichè il fatto di aver richiamato gran parte dei riservisti sta di fatto rallentando le attività civili nel paese.

Il blocco antiisraeliano lo sa, e sa anche che l’unica possibilità di vittoria è proprio questa: una lunga guerra di logoramento, con l’IDF impegnato su più fronti, che alla lunga rischia di essere insostenibile.

A Tel Aviv conoscono bene questo rischio, da qui l’idea di alzare il tiro, praticare una rapida escalation che tiri in mezzo l’Iran, sapendo che un intervento degli Ayatollah obbligherà a sua volta Washington a scendere in campo, anche se finora questa ipotesi ha lasciato molto tiepidi gli USA.

Biden, con una guerra in Europa, le minacce della Cina a Taiwan e delle elezioni ormai prossime, vuole evitare di impegnarsi attivamente in un terzo conflitto, che porterebbe a un dispendio di risorse e armi, elementi che diventano sempre più scarsi con l’evolversi dello scenario geopolitico.

In questo senso, un intervento diretto dell’Iran potrebbe rivelarsi una trappola, in quanto metterebbe gli Americani davanti alla mancanza di alternative, obbligandoli a un intervento diretto per riequilibrare la situazione e far uscire Israele dall’impasse in cui si trova.

Tuttavia non è detto che Teheran risponda come sperano i sionisti: gli Hezbollah in questo potrebbero giocare un ruolo fondamentale. Da tempo agiscono come propaggine degli Ayatollah, armati e finanziati da questi, per intervenire negli scenari dove l’intervento iraniano rischierebbe di causare una pericolosa escalation, come in questo caso.

Il Partito di Dio libanese, come già in passato, si potrebbe rivelare una problematica spina nel fianco per Netanyahu e il suo governo, che potrebbe di trovarsi sempre di più impantanato in una guerra di logoramento a sud e con una costante minaccia a nord.

Andrea Campiglio

