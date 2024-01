LA VERITA’ CHE NON VOLETE SENTIRE: SONO FEMMINA E VOGLIO UN MASCHIO!

Non ci sono più gli uomini di una volta….quante volte abbiamo sentito queste parole?

Nel XXI secolo, esse sono praticamente diventate un detto comune, una delle tante e quasi scontate lamentele di quest’epoca, che però rivelano ben più di quanto possa sembrare. Quando infatti quella frase viene pronunciata, è quasi esclusivamente da parte di una donna. Una donna che si sta lamentando di come gli uomini di oggi non sappiano più corteggiare, non abbiano più un atteggiamento forte e deciso, non siano più disposti ad attraversare mari e monti per colei che amano. In effetti è un po’ di dominio pubblico l’idea per cui tra le nuove generazioni figurino giovani “troppo poco virili”, se non addirittura femminilizzati. Il corteggiamento classico e gesta comei fiori ai primi appuntamenti o il baciamano non hanno più posto in un mondo dove si cercano sempre nuovi modo per raggiungere la tanto sospirata “parità di genere”. E, di questo, sembra che molte donne siano meno contente del previsto. Se da un lato i tempi e la società sono cambiati, dall’altro certe cose rimangono “quelle di una volta”. Il fatto che nei libri, nei film e nelle serie televisive ad attirare maggiormente l’attenzione del pubblico femminile sia sempre il classico, a volte un po’ problematico, “uomo che non deve chiedere mai” lo dimostra. Basti pensare alla popolarità di personaggi come Heatcliff (Cime Tempestose, Emily Brönte) o Fitzwilliam Darcy (Orgoglio e pregiudizio, Jane Austen): gentiluomini tenebrosi, con grandi difetti, ma capaci di desiderare appassionatamente una sola donna. Come non amarli?

Quindi…da dove deriva tutto ciò? Perché le donne dovrebbero lamentarsi dello stato degli uomini odierni? Non dovrebbero essere contente di essersi in gran parte liberate di coloro che dopotutto appartenevano alla tanto criticata società patriarcale? Donne confuse per una società altrettanto confusa, verrebbe da dire. Poi è ovvio, qualcuno potrebbe anche azzardare che quelle che si lamentano soffrano di “misoginia interiorizzata”, o siano inconsapevolmente soggiogate dal patriarcato. Forse però la spiegazione non è insita soltanto nelle complesse dinamiche sociali, forse c’è qualcos’altro, qualcosa di innato, di biologico.

Non serve molto per capire che le donne sono in media fisicamente più deboli degli uomini. Le donne sono coloro che portano avanti un’eventuale gravidanza. Le donne convivono con il ciclo mestruale, il quale ne condiziona profondamente il sistema ormonale. Tutto questo fa sì che ci possano essere parecchi momenti nella sua vita in cui una donna è più fragile, più vulnerabile. È pertanto naturale il suo istinto nel cercare un partner che sappia infonderle un senso di sicurezza, che sappia proteggerla. E la sicurezza e la protezione è più facile trovarle in un temperamento deciso e in un carattere fiero. Un vero cavaliere, oserebbe dire qualcuno senza paura di essere accusato di essere di “vecchio stampo”. O anche solo una persona affidabile, che sappia essere un compagno protettivo per lei e un padre di principi per i suoi figli. Poi è vero, ci sono anche i condizionamenti sociali ma quelli, dinanzi alle leggi della natura, passano in secondo piano.

Attualmente, sembra che quanto riportato entri totalmente in contrasto con il modello proposto (se non imposto) nella società contemporanea. Adesso si parla tanto del concetto di “mascolinità tossica”, che viene ripreso ogni qualvolta muore una donna per mano di un uomo. Con queste parole, si intendono quegli atteggiamenti di possesso, di gelosia eccessiva e di controllo nei confronti della propria compagna che, secondo gli esponenti dei movimenti radicali dei circoli Woke sarebbero alla base degli stupri e dei “femminicidi”. Per quanto sia vero che esista anche una degenerazione del concetto tradizionale di mascolinità, è sbagliato fare passare il messaggio per cui l’uomo debba rinunciare al suo essere Uomo, come se ci fosse qualcosa nella natura maschile che è negativa in quanto tale. Alla base della pericolosità di questa ideologia c’è un dato biologico molto semplice: gli uomini sono fisicamente più forti delle donne. Questa forza fisica in sé è neutrale: può essere usata per costruire e proteggere, o per distruggere. Dipende da come viene incanalata e la differenza la fa l’autocontrollo. Dire ai giovani che ci sia qualcosa di sbagliato a prescindere nell’essere uomini e incitarli ad assumere una emotività “tipicamente femminile” nel nome della lotta alla “mascolinità tossica” impedisce loro di sviluppare il controllo delle proprie emozioni e, quindi, della propria forza. Poi c’è anche il fatto che uomini deboli e fragili sono più facili da manipolare e controllare a piacimento, ma questa è sicuramente una teoria del complotto.

Per quanto una donna possa essere a sua volta forte e indipendente, cosa validissima, avrà sempre l’istinto di cercare un punto di sicurezza e di stabilità nel proprio compagno, che però sembra riuscire a trovare sempre meno. Forse è proprio questa l’origine del problema di comunicazione fra i due sessi che sta devastando la nostra epoca.

Francesca Braga

