ISIS KHORASAN: CHI SONO E COSA VOGLIONO

Le sigle sono due: Isis-k o Iskp, il significato è unico: Islamic State Khorasan Province, Stato Islamico della provincia del Khorasan. Il nome deriva dall’antica regione persiana che includeva aree che oggi fanno parte dell’Iran, dell’Afghanistan, del Tagikistan, del Turkmenistan e dell’Uzbekistan. La nascita del gruppo viene fatta generalmente risalire al 2014 nella provincia sudoccidentale pachistana del Balochistan, durante un incontro fra due emissari dell’Isis e un gruppo di talebani delusi dai loro comandanti. Allora lo Stato Islamico era nel pieno del suo successo e controllava ampie parti dell’Iraq e della Siria. Secondo la Bbc il gruppo è radicato anche nella provincia orientale del Nangarhar, vicino alle rotte del traffico di droga e di persone in entrata ed in uscita dal Pakistan. Al suo apice contava circa 3000 combattenti, ma ha subito perdite significative prima con le forze di sicurezza statunitensi e afghane e, successivamente, con i talebani.

Con i talebani che si sono ripresi l’Afghanistan c’è anche un legame, che si sostanzia attraverso un’organizzazione chiamata Haqqani Network, ritenuta responsabile di diversi attacchi terroristici compiuti nel paese tra il 2019 e il 2021. Uno dei capi è Khalil Haqqani, su cui pende una taglia di 3,5 milioni di dollari. Un altro leader è Shahab al-Muhajir che, secondo un rapporto delle Nazioni Unite risalente al giugno 2021, è capo di una rete che conta tra i 1500 e 2000 combattenti e che ha condotto 77 attacchi suicidari in Afghanistan nei primi quattro mesi del 2021 contro la minoranza sciita. Si ipotizza che molti combattenti dell’Isis-K non siano afghani, ma provengano da Pakistan, Tagikistan e Uzbekistan.

Il 3 gennaio è stato perpetrato un attentato a Kerman (Iran), dove è sepolto il generale Qasem Soleimani, noto e celebrato in patria, proprio in concomitanza dell’anniversario della sua morte. Come è giusto e normale che avvenga, molti osservatori hanno condotto ipotesi e cercato di ricostruire la “carriera” del gruppo ma, ai fini pratici, questo rischia di restare un lodevolissimo sforzo filantropico.

La realtà appare “banale” e “sconcertante” allo stesso tempo: nel corso del 2023 abbiamo assistito ad un valzer incalzante di aperture diplomatiche (riapertura delle reciproche sedi diplomatiche a Riad e Teheran) ed alla rinascita di dialoghi interrotti e difficilmente recuperabili (Il Cairo – Ankara). Alla luce di questi dati, che andrebbero maggiormente contestualizzati se inserissimo nello scenario lo spettro degli accordi economici cinesi, le influenze che hanno le conseguenze del conflitto Russia-Ucraina, l’evoluzione dei Brics e tanti altri fattori dimenticati o sottaciuti, avremmo davanti agli occhi una logica pragmatica e schiacciante.

Nella storia del Medioriente (includendo ideologicamente l’Egitto), numerosi sono stati i pensatori, i leader che hanno provato ad accentrare sulla propria figura il malessere ed il malcontento di società disfunzionali, richiamando un ritorno ad un “islam puro”, tornando quindi ad accusare di apostasia il gruppo o il filone ideologico precedente e limitrofo. Alla luce del fatto che questo schema si è sempre ripetuto e mai interrotto, com’è stato possibile ipotizzare che in un solo anno, appunto il 2023, la storia potesse essere riscritta?

Per quanto riguarda la logica appena menzionata, sarebbe erroneo ipotizzare che il conflitto israelo-palestinese abbia dato nuovi spunti, ma semplicemente ha contribuito ad esacerbare dinamiche latenti. Si è creato un cortocircuito dalla caduta territoriale dell’Isis ad oggi: i grandi della terra (Erdoğan e Mohammed Bin Salman sono i casi più celebri, ma non certo isolati) si sono impegnati nella strutturazione di stati solidi perché, come è ovvio pensare, nazioni afflitte da terrorismo difficilmente possono imporsi nello scacchiere mondiale in veste diplomatica ed economica. Allo stesso tempo, però, le cause che molti sociologi, antropologi ed altre illustri categorie professionali hanno studiato per individuare i fattori motivanti la scelta di sposare cause e sigle jihadiste, non sono certo scomparse. Si è forse creata una frattura insanabile tra i sentimenti di rivalsa omicidiari e gli interessi internazionali? Sarebbe speculativo e sciocco tentare di dare una risposta certa e granitica. L’unica consapevolezza che sarebbe saggio tener presente è che, mai come ora, non sono più i singoli episodi a fornirci risposte, ma l’osservazione di un quadro d’insieme che possa aiutare a districarsi nei giochi di potere che le varie sigle terroristiche hanno interiorizzato ed imparato a sfruttare.

Arianne Ghersi

Note:

1)https://www.open.online/2021/08/27/isis-k-chi-sono-terroristi-attentato-aeroporto-kab

Mi piace: Mi piace Caricamento...