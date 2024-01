IL CASO EPSTEIN E LA RETE PEDOFILA. NON ERA SOLO COMPLOTTISMO

Quante persone hanno sentito in televisione, o letto nei giornali principali italiani e europei, della vicenda legata alla figura di Jefffrey Epestein? Pochi, quasi nessuno. Quasi nessuno parla del miliardario, deceduto apparentemente per suicidio nel 2019 nel carcere di Manhattan, al centro di uno scandalo criminale riguardante uno dei crimini più disgustosi ed efferati: la pedofilia.

Jeffrey Epstein è stato infatti arrestato il 6 luglio del 2019 con l’accusa di avere gestito per anni un traffico sessuale illecito di minorenni insieme all’ex compagna Ghislaine Maxwell, attualmente detenuta al Tallahassee Federal Correctional Institute in Florida, e condannata a 20 anni di carcere.

Tutto è iniziato però nel 2005, quando la polizia di Palm Beach ha jnixiato a tenere d’occhio il magnate dell’industria a seguito delle accuse di molestia sessuale da parte della madre di una ragazzina di 14 anni. Da allora, sono state diverse le donne che si sono dichiarate vittime di Epstein: nell’aprile del 2016, una giovane californiana ha intentato una causa federale per violenza sessuale che lei avrebbe subito quando aveva 12 anni, durante una delle feste tenutesi nella casa dell’uomo a Manhattan. La causa venne però ritirata il 4 novembre 2016 per via delle presunte minacce che la donna avrebbe ricevuto. Nel 2017, Sarah Ransome fu la seconda a intentare una causa contro Epstein, sostenendo di essere stata abusata nella di lui dimora a New York. La faccenda è stata risolta nel 2018 a condizioni non divulgate. Poco tempo dopo, una quarta donna di nome Teala Davies annunciò la propria azione legale per essere stata “sfruttata sessualmente” nel 2002 in Francia, a New York, nel New Mexico, in Florida e nella Isole Vergini.

E sono proprio le Isole Vergini a essere tornate al centro di una ennesima inchiesta, intentata a gennaio del 2020 presso la Corte Superiore del luogo dal procuratore Denise George; questa volta, è stata la banca statunitense J.P. Morgan a finire sotto torchio, con l’accusa di avere finanziato le attività di Epstein per oltre un decennio. La scioccante dichiarazione rivela infatti che l’uomo, con la complicità della Maxwell, avrebbe gestito nella sua isola privata, la Little St. James, dal 1998 al 2018 un traffico di minorenni ai danni di bambini e bambine la cui età partiva dagli 11 anni. Un raid avviato dall’FBI per perlustrare “The Island of Sin” (“L’isola del peccato”) ha ritrovato inoltre svariate telecamere nascoste, forse installate proprio da Epstein per filmare le attività sessuali svolte sui minorenni come forma “d’intrattenimento” o addirittura di ricatto. Ancora più inquietante è quanto rilasciato dallo stesso finanziere, agli inizi del 2019, in un colloquio con il giornalista del New York Times James Stewart: una lunga serie di nomi di alte personalità della politica, della finanza e dei circoli di Hollywood, che avrebbero partecipato ai festini organizzati nelle sue lussuose dimore a Parigi, a New York e, ovviamente, alla Little St. James. Nonostante non sia ancora chiaro fino a che punto siano coinvolte nelle indagini, dal colloquio emergono figure come l’ex presidente USA Bill Clinton, il fondatore di Microsoft Bill Gates, Henry Kissinger, Woody Allen, il principe Andrea Windsor e la di lui ex moglie Sarah Ferguson, Tony Blair, Robert DeNiro, Beyonce, lady Gaga, Tommaso Hanks, Barack e Michelle Obama, e perfino l’attuale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Insomma, una rete intricata di contatti che avrebbe garantito per un lungo periodo a Epstein l’immunità da qualsiasi accusa e il mantenimento della sua reputazione.

Se queste informazioni rimanevano oggetto di speculazione fino a pochissimo tempo fa, le cose sono cambiate negli ultimi giorni: il giudice distrettuale newyorkese Loretta Preska ha infatti autorizzato, entro il 22 gennaio, la desecretatura della cosiddetta “lista di Epstein”, cioè i nomi e i cognomi di tutte quelle persone che avrebbe visitato, almeno una volta, “The Island of Sin” e che sarebbero anche salite sul jet privato del tycoon, il Lolita Express. Curioso che esso prenda il nome dalla protagonista del noto libro di Vladimir Nabokov, il quale tratta, come argomento principale, proprio la pedofilia.

Fatto sta che, nei documentati desecretati, sono presenti più di 250 nomi, e queste non sono più semplici teorie più o meno azzardate. Che cosa ci andavano a fare, attori hollywoodiani, politici e aristocratici nell’isola di Epstein? Quante persone sapevano, e sanno, e non hanno mai detto niente? E perché i mass media, dai giornali alla televisione, sembrano avere così paura di parlarne? Forse perché la verità sul caso Epstein rischia di mettere a rischio come mai prima d’ora un intero sistema. O forse perché l’idea per cui le élite di potere mondiali siano coinvolte nel traffico internazionale di pedofilia e chissà quali altri crimini sembra sempre meno una “teoria del complotto” e sempre più la devastante realtà!

Francesca Braga

