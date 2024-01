DISABILITA’ IN LOMBARDIA: QUALE FUTURO PER LE FAMIGLIE?

Subbuglio e preoccupazione: queste sono le parole che stanno caratterizzando il mondo del Terzo Settore e disabilità in Lombardia.

Famiglie e Associazioni si trovano, infatti, ad affrontare le conseguenze di un recente provvedimento della Giunta Regionale in materia di disabilità grave e non autosufficienza, che sta creando non pochi problemi..

Perché tanto clamore? Analizziamo…

Con la delibera n.1669 del 28 dicembre 2023, relativa al “Programma Operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le non autosufficienze triennio 2022-2024” ha attuato, in particolare, una revisione dell’erogazione di un contributo ulteriore, diverso dall’indennità di accompagnamento e dal lavoro di cura, svolto dagli specialisti, anche al familiare che si occupa direttamente dell’assistenza.

Viene, quindi, mantenuta la misura, ma ridotto il trasferimento economico verso il familiare, con una riduzione, a partire da giugno 2024 ,dal € 650 a € 400..: come vedete non di poco conto per le numerose famiglie, sempre più in aumento, che purtroppo devono far fronte ad una vita di sacrifici e notevole impegno.

Si prevede, parallelamente un incremento di servizi, soprattutto da attuare a livello comunale, grazie al voucher sociosanitario, anche in ottemperanza a disposizioni nazionali, con un valore complessivo per il Fondo non autosufficienze pari a circa € 165.000.000 (in aumento rispetto al 2023), finanziato in parte dal Fondo nazionale e incrementato da € 13.000.000 dal Fondo Regionale e da € 3.500.000 dal Bilancio regionale per i disabili gravissimi e grazie ad un emendamento del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia.

Il nocciolo della questione è quindi il taglio del contributo economico alle famiglie e un rafforzamento sul lato dei servizi, previsto, ma ancora abbastanza nebuloso, visto che si prevede un incremento della fruibilità a livello comunale, senza però dettagliarne lo svolgimento in termini organizzativi e strutturali:

Quali strutture verranno potenziate?;

Quante persone verranno assunte per lo svolgimento di tali attività?

Per i malati di Sla, non si posso prevedere servizi a compensazione, come afferma la loro associazione AISLA;

Il costo orario del personale messo a disposizione dalla Regione ai Comuni, per garantire assistenza igienico-sanitaria a una persona completamente paralizzata, non coprirebbe nemmeno tre giorni al mese…, come afferma l’associazione UILDM

Forse, un provvedimento di tale portata andava condiviso maggiormente (se AISLA si lamenta di non essere stata coinvolta…) e spiegato molto meglio a livello istituzionale locale, alle famiglie e agli operatori del Terzo Settore e non avrebbe suscitato equivoci e dubbi di questo tipo; certamente , il taglio del contributo è notevole e mette parecchie famiglie in difficoltà sul territorio: “Aiutati, che il ciel t’aiuta..” diceva un proverbio..

Probabilmente, una riduzione inferiore e uno riscadenziamento del programma annuale avrebbe risolto.

I gruppi consiliari di maggioranza e la Regione hanno promesso di interessarsi della questione.., consci della problematica: speriamo e incrociamo le dita….

Roberto Ceruti

