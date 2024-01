NIGERIA: CRONACA DI UN MASSACRO NATALIZIO

La variegata popolazione nigeriana

Occorre tenere presente che è impossibile redigere un computo dei gruppi armati e delle bande che imperversano in questo Gigante africano, con una popolazione difficile da censire, comunque di oltre 200 milioni di abitanti, disseminati in un territorio di 923.769 chilometri quadrati, la cui densità abitativa è di 223 persone per chilometro quadrato. Sta di fatto che la convivenza tra i 250 gruppi etnici che popolano la federazione nigeriana, molti dei quali minoritari, non è facile, partendo dal presupposto che il Nord è d’estrazione religiosa islamica, mentre il sud è cristiano (con un numero spropositato di chiese indipendenti, oltre a quelle fondate dai missionari cattolici e protestanti) e animista. Ancora una volta, pertanto, si pone la vexata quaestio dell’integrazione sociale all’interno del più popoloso Paese dell’Africa subsahariana, con straordinarie potenzialità economiche ma profondamente segnato dalle diseguaglianze sociali. Un contesto – è bene sottolinearlo – spesso dimenticato dalla grande stampa internazionale, dove a pagare il prezzo più alto sono i ceti meno abbienti.

Le stragi narrate dai principali quotidiani

Numerosissimi sono i casi in cui i cristiani vengono presi di mira nel corso delle festività natalizie ed i numeri lo dimostrano:

Come nel caso del “Corriere della Sera”, le cause vengono ricercate all’interno del “campo etnico”: “Secondo le ricerche di Amnesty International Nigeria, gli autori della strage – si sospetta siano pastori di etnia fulani, musulmana – hanno potuto agire indisturbati per due giorni interi, sabato 23 e domenica 24, spostandosi in 20 villaggi delle zone di Bokkos e Barki-Ladi, per lo più di religione cristiana. L’organizzazione per i diritti umani ha sollecitato un’indagine indipendente sulle ragioni per cui le forze di sicurezza non sono tempestivamente intervenute in una zona che, peraltro, dista appena 200 chilometri dalla capitale Abuja.

Non è la prima volta che le autorità centrali mostrano disinteresse per gli scontri che esplodono sempre più frequentemente, per ragioni etniche, religiose e di contesa di territori, in vari stati della Nigeria.”

È indubbio che da tempo ci siano scontri all’interno della Nigeria finalizzate all’ottenimento delle migliori zone da impiegare per l’agricoltura e la pastorizia, ma relegare questo massacro in un’orbita simile è indubbiamente miope. A conferma di ciò e delle malcelate intenzioni di cellule jihadiste sanguinarie si può far riferimento a quanto avvenuto a dicembre 2020 e riportato da “Repubblica”: “Nel nord-est del Paese, nel giorno della vigilia, i terroristi di Boko Haram hanno lanciato due attacchi uccidendo almeno 12 persone e sequestrandone 7, tra cui un prete. La dinamica dell’assalto dei nemici giurati del governo di Abuja è sempre la stessa: arrivano sparando in aria a bordo di motociclette e mezzi pesanti e uccidono a caso seminando morte e distruzione. A niente è servita l’allerta delle autorità a inizio dicembre. Sono loro i padroni dell’estremo Nord nigeriano, nonostante le rassicurazioni del presidente Muhammadu Buhari: “La minaccia jihadista è sotto controllo”. “Dal 2018, quasi ogni due settimane, Boko Haram attacca i villaggi di Chibok, uccidendo e rapendo”, ha detto alla Cnn il leader della comunità locale. Sono dieci anni che la popolazione della Nigeria nordorientale vive nel terrore ogni singolo giorno. Almeno 36 mila persone sono morte e 2 milioni sfollate, secondo gli ultimi dati delle Nazioni Unite. Se non è morte, è tortura, o peggio ancora il rapimento. “Sono stato rapito mentre andavo a trovare la mia famiglia a Bauchi – racconta Abdulkareem Haruna a Repubblica – ci ha fermato una banda di jihadisti. Mi hanno trascinato nella boscaglia”. Abdulkareem è stato ostaggio di Boko Haram per soli 3 giorni. È successo un anno fa. La paura non gli è mai più passata. “Sono musulmano ma a loro non interessava. Niente cibo, niente acqua pulita, tutto il giorno nella boscaglia piena di insetti. E di notte dormivamo in cima alle rocce, al freddo. Se le nostre famiglie non rispondevano, venivamo frustati”. Ogni notte Abdulkareem va a letto e si sveglia col terrore che si ripeta quell’inferno lì.”

Conclusioni

In questo momento storico il ruolo della religione nello scontro tra civiltà assume contorni importanti nella geopolitica: in Ucraina, per la prima volta, viene deciso di celebrare il Natale il 25 dicembre, nonostante la tradizione ortodossa lo preveda per il 6 gennaio; il conflitto israelo-palestinese assume tinte etnico-religiose e non solo territoriali.

In questo panorama disorganizzato e poco organico di alleanze, in cui l’Europa sembra impegnata unicamente a parteggiare per una delle due parti dei conflitti menzionati, nessuno sembra prendere una decisa posizione nei confronti della difesa dei cristiani.

È indubbio che il nord della Nigeria sia, dal punto di vista delle risorse naturali, più “povero” e tradizionalmente a prevalenza musulmana, mentre il sud, sicuramente più “ricco” vede una maggior concentrazione di cristiani, ma la presenza di gruppi come Boko Haram e l’instabilità creatasi nel vicino Sahel a causa dei recenti colpi di stato, non possono essere “variabili” trascurate. Imputare colpe ad un’etnia (in questo caso i Fulani) sminuisce e semplifica in maniera stocastica un conflitto di più ampio respiro a cui l’intera Europa dovrebbe prestare attenzione con motivata apprensione.

Arianne Ghersi

