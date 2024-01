FENOMENOLOGIA DEL PETARDO: SPECCHIO DELLA NOSTRA SOCIETA’

In questi giorni di inizio anno, il fatto “politico” per eccellenza è stata la vicenda della pistola North American Arms LR22 dell’On. Pozzolo…., che non dovrebbe essere valutato come un caso politico in quanto tale, se non dal suo partito di appartenenza, Fratelli d’Italia, ma naturalmente è stato strumentalizzato politicamente dalla Sinistra; tutto ciò dimenticandosi di Ippazio Stefàno, ex Sindaco di Taranto di Sinistra Italiana, il quale si faceva fotografare armato in occasioni pubbliche…: solita doppia morale.

Ciò ha “inevitabilmente inebriato” gli occhi e le menti dei media e di noi stessi, ciechi ormai alla visione dell’andamento della nostra società e delle sue dinamiche di sviluppo, le quali invece andrebbero profondamente analizzate e discusse.

I nostri paesi e le nostre città hanno vissuto, infatti, la fine del 2023 e l’inizio del 2024 in modo particolarmente “scoppiettante”, con fuochi d’artificio (e fin qui nulla di male..) , petardi e , soprattutto “bombe e bombette” fatte scoppiare nei vari punti , dal centro abitato alle zone verdi.

Sparate da chi? Soprattutto adolescenti e bambini, sì proprio loro: questo è il dramma.

Lungi dal negare tali momenti di gioia e di condivisione del brindisi, ci siamo accorti che gli “spari e gli schioppettii“ sono iniziati ben prima del 31 dicembre e sono durati oltre l’immaginario collettivo, ragioni per le quali le domande da porci dovrebbero essere:

Dove siamo arrivati?;

Cosa è diventata la nostra società?;

Perché orde di ragazzini/e sprecano, nel vero senso della parola, il proprio tempo in questo modo?

Dove sono i genitori?

Dove andremo a finire?

Io stesso mi sono sentito in colpa, perchè non ho avuto il coraggio di fermare un gruppo di ragazzini, intenti a far scoppiare petardi e ”bombette” in un sottopasso, per cercare di fargli capire l’errore che stavano commettendo e invitandoli a svolgere attività alternative, come al contrario avrei voluto fare..

No, non una parola in televisione o sui giornali, se non il classico bollettino dell’1 gennaio; eppure abbiamo vissuto giorni in cui le orecchie risentivano parecchio e gli spaventi degli animali la facevano da padrone, ma occorreva solamente approfondire il caso Pozzolo..

Questi fatti di Capodanno hanno reso ancor più evidenti le crisi, a diversi livelli, delle giovani generazioni, in preda ad una forte apatia sociale, culturale e sociale, risultato di una società contemporanea stretta tra:

consumismo ossessivo;

modelli sociali alquanto vacui e privi di contenuto;

nulla culturale;

individualismo metodologico, per menzionare le scienze sociali;

assenza sempre più marcata delle figure genitoriali

Le colpe sono molteplici, certamente anche dei media, che selezionano a loro piacimento i temi di cui discutere e li “danno in pasto” al pubblico, valorizzando categorie e personaggi, portatori di quell’idea di successo fatuo e lontano dalla realtà concreta, che attrae erroneamente i giovani.

La soluzione potrebbe essere, però, a portata di mano, soprattutto pensando alla “young generation”, perché basterebbe agire e investire nello sport giovanile , attraverso l’associazionismo e le strutture sportive locali, al fine consentire ai ragazzi/e di svolgere attività utili alla propria crescita fisica e spirituale, oltrechè mentale e fornendo quelle basi necessarie per il domani; inoltre , riscoprendo lo spirito comunitario locale, si darebbe spazio a luoghi di aggregazione e vitalità , utili allo sviluppo culturale e sociale degli stessi.

Le Istituzioni e le Famiglie devono agire e rispondere a questa deriva.

“Lo Sport salva”, posso testimoniarlo anche personalmente e, a tal proposito, mi ritornano in mente alcune considerazioni lungimiranti di San Giovanni Bosco, che riassumono e chiudono il tema, :

“Quando vedo i giovani tutti occupati nel gioco son sicuro che il demonio ha un bel fare, ma non riesce a nulla” “Dalla buona o cattiva educazione della gioventù dipende un buon o triste avvenire della società” “I ragazzi, se non li occupiamo noi, si occuperanno da soli e certamente in idee e cose non buone”

Roberto Ceruti

Mi piace: Mi piace Caricamento...