CAPODANNO CON IL BOTTO. UNA RIFLESSIONE

Il recente episodio che coinvolge il deputato Emanuele Pozzolo, meriterebbe riflessioni più profonde in relazione alla società attuale. Non vogliamo allinearci a chi attribuisce una connotazione politica al gesto, ma piuttosto mettere in luce come questo incidente sia emblematico di un problema più ampio.

È innegabile che la vicenda sollevi interrogativi sul tema delle armi e della loro gestione, in un contesto sociale in cui si discute sempre di più sulla sicurezza personale e sul diritto all’ autodifesa.

A questo proposito avremo modo di riprendere e approfondire l’ argomento, già trattato in altre sedi come all’ epoca dell’ uscita del libro di Pietrangelo Buttafuoco “Armatevi e morite”, edito da Sperling e Kupfer, di cui consigliamo la lettura.

Tuttavia, la nostra analisi si spinge oltre la mera discussione sulla regolamentazione delle armi.

Il gesto di Pozzolo ( cioè presentarsi armato a una festa con relativa esibizione della pistola ) ci offre uno spunto per riflettere sulla società individualista e deresponsabilizzata in cui viviamo. La superficialità che permea molteplici ambiti della vita sociale oggi si riflette anche in episodi come questo, dove sembra mancare la benché minima consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni.

Soprattutto nelle èlite, dove la mancanza di cultura e preparazione si fa sempre più evidente, per non parlare dell’ ormai inesistente selezione a livello di partiti politici ( tutti, senza fare troppe distinzioni ).

L’incidente di capodanno quindi è un chiaro esempio di come l’ego possa sovrastare il buon senso e portare a comportamenti pericolosi.

La nostra visione di una società più coesa e consapevole, richiede invece che le élite politiche siano preparate e competenti, non solo guidate da interessi personali.

Il caso Pozzolo, infine evidenzia la necessità di un ritorno alla consapevolezza comunitaria. Il comunitarismo, spesso attaccato dai liberali (strenui difensori dell’individualismo e della globalizzazione), potrebbe essere una risposta per creare una società più responsabile, meno incline a gesti impulsivi e più orientata verso la responsabilità collettiva.

Dobbiamo dunque difendere i valori tradizionali e il comunitarismo come baluardo contro una società che sembra sempre più lontana da una gestione responsabile delle sfide che ci attendono.

Michele Ledezma

