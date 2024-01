VIETARE IL VELO ALLE DONNE MUSULMANE? STUPIDO E CONTROPRODUCENTE

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è recentemente espressa sul ricorso fatto da una cittadina del comune di Ans, in Belgio, a cui era stato proibito di indossare il velo sul luogo di lavoro, dando ragione all’amministrazione comunale e quindi di fatto la possibilità per un ente pubblico di proibire un indumento a cui viene attribuito un significato religioso.

La motivazione è che una amministrazione può vietare di indossare sul luogo di lavoro qualsiasi segno che “riveli convinzione filosofiche o religiose”, sancendo quindi una sorta di primato del laicismo di Stato sulla religiosità dei singoli.

Anche in questo caso si sono viste reazioni positive da parte di partiti ed esponenti politici di ambito conservatore, cioè paradossalmente quella parte politica che dovrebbe invece tutelare l’identità tradizionale e religiosa del cittadino e non auspicare uno Stato laicista.

La questione secondo me pone una serie di questioni che da un punto di vista di destra andrebbero prese in considerazione, proverò a farne una sintesi.

Il velo, o propriamente Chador, non copre il volto ma solo i capelli, non è perciò qui definibile come un oggetto che impedisce l’identificazione del cittadino, per cui non ha molto senso mettere sempre in mezzo il discorso della sicurezza. È un simbolo culturale con un valore religioso, ma di base non si capisce in che misura un velo che copra i capelli possa creare problemi o urtare le altrui sensibilità.

Di fatto possiamo dire che negli ultimi anni il velo sia diventato una sorta di bersaglio, un elemento contro cui accanirsi perchè considerato simbolo di una tradizione religiosa, ma di per sè ricordo che l’uso del velo femminile è anche profondamente europeo: nel mondo ortodosso le donne quando entrano in chiesa si velano tuttora e così è stato anche nella chiesa cattolica per secoli, usanza che tra l’altro resiste nelle realtà cattoliche tridentine dove non è raro vedere ragazze anche giovani che indossano il velo durante la cerimonia religiosa.

Quindi: il velo femminile non rappresenta un pericolo alla nostra sicurezza e non è nemmeno un elemento estraneo alla nostra cultura, anzi. È abbastanza paradossale che in un’epoca in cui il mondo progressista ritiene accettabile che un uomo indossi abiti femminili dalla parte opposta si facciano battaglie per proibire un capo di vestiario il cui uso è stato considerato accettabile per secoli.

Ma veniamo al punto più grave: le motivazioni. Da cattolico trovo abbastanza inquietante che un ente comunale possa proibire simboli che rivelano convinzioni religiose. Ogni anno esce la consueta polemica perchè qualche genio vuole abolire i presepi a scuola o togliere i crocefissi dai luoghi pubblici, ma non capiamo che è lo stesso identico discorso? Il laicismo è un mostro che vive del piattume ideologico, rimuove ogni possibile elemento identitario per consegnarci a un mediocre mondo degli uguali, dove ogni espressione personale viene censurata e proibita… e noi invece di opporci a questo lo esaltiamo perchè pensiamo che proibire a una ragazza di indossare un capo di abbigliamento normalissimo preserverà la nostra civiltà, quando invece quello che stiamo facendo è fornire alibi e terreno di scontro a quegli stessi che non vedono l’ora di rimuovere anche il cristianesimo da ogni luogo visibile.

Dal mio punto di vista, è assolutamente palese che il vero nemico sia lo Stato figlio della Rivoluzione Francese, ovvero quella struttura che sostituisce la Bibbia con la costituzione, imita la religione cercando insidiosamente di prenderne il posto ed esalta come un valore in sè la Laicità, intesa come ostilità alle religioni e assenza di ogni possibile richiamo alla religione in ambito statale. Una completa rottura con quella che è la tradizione sia dell’Occidente in particolare ma anche di ogni società tradizionale, una sorta di mondo moderno dove gli aspetti spirituali e religiosi vengono negati e ridotti in clandestinità.

Sarebbe meglio che quanti si definiscono di destra stiano molto attenti nell’esaltare questo tipo di prese di posizione da parte degli organi dell’Unione Europea, perchè i prossimi bersagli saranno proprio loro.

Andrea Campiglio

