SALUTE E COMUNITA’: QUALCHE RIFLESSIONE

Uno dei grandi meriti di quella che fu definita dai media come Nuova Destra fu quel processo di revisione e di rielaborazione di tematiche rivoluzionario conservatrici con nuove tematiche andando nella direzione di nuove categorie. “Alain de Benoist è uno scrittore, filosofo e giornalista francese. Un Egregio, dal pensiero interessante, de Benoist è stato il fondatore di Nouvelle Droite – Nuova Destra, movimento culturale di indubbio spessore, del quale è stato animatore insieme a Guillaume Faye, Pierre Vial, Giorgio Locchi.”, scrivevo in una bellissima intervista dedicata, non molto tempo, proprio allo stesso De Benoist pensatore mondiale alternativo al mainstream. La Nouvelle Droitre ebbe un merito: anticipare, tramite le sue varianti nazionali, a partire dalla fine degli anni sessanta, non pochi temi scaturiti alla sensibilità postmoderna.

Alla luce delle attuali evoluzioni storiche, superato il fallimento di chi ne aveva decretata la fine (della Storia) ci domandiamo se sia ancora opportuno parlare della dicotomia Destra Vs Sinistra, Reazione contro Rivoluzione. Sarebbe il caso di trovare una narrazione diversa orientata verso tematiche più performati alle sensibilità dei Popoli e non sedotte dai gigantismi dei colossi trasnazionali del ‘900? Andiamo per gradi, abbiamo tanto di cui discutere e ciò potrebbe essere la giusta riflessione per un prossimo articolo.

Una particolare attenzione merita il concetto di Socialismo, che già nel ‘900 fu coniugato in chiave Conservatrice e Nazionale. Il 1989 precisamente il 09 Novembre 1989, con lo smantellamento del Berliner Mauer, fu tracciato un solco. Il 1989, anno di svolta per lo sviluppo del turbo capitalismo, il tema del Socialismo appare essere più che mai attuale. Da vari studi fatti sul sistema del socialismo reale della ex DDR infatti emergono non pochi elementi di interesse. Intendiamoci, non siamo affatto nostalgici del comunismo novecentesco, che presenta non poche criticità. Ma tale premessa appare strumentale alla narrazione successiva interessata a discutere della necessità di garantire alle comunità dei Popoli tutta una serie di garanzie, ormai, sempre più alla mercé di investitori privati e delle Multinazionali: evoluzioni storiche o, meglio, invasioni del Capitalismo di ieri ed oggi. Partendo da autori come Costanzo Preve e Diego Fusaro e da testi sulla storia filosofica del Capitalismo per, poi, concentrarci su alcuni studi sul sistema sanitario della Germania Orientale non è difficile non esimersi da alcune considerazioni attualissime nell’odierno sistema delle cose. Il Capitalismo e la sua organizzazione è senza dubbio molto efficiente ma qual’è prezzo? Quanto costo ha sacrificare Persone e Comunità in nome dell’interesse Economico. Quanto costa in termini di equilibrio biologico dell’intero ecosistema Vita, la deificazione dell’Individuo, strumentale, al consumo?

Senza cadere in banali derive anticapitaliste da Circolo di Canasta, demodé in questo Presente, può essere interessante porre attenzione ad alcuni aspetti del Sistema Sanitario della ex Germania dell’ Est. Seppur, pieno di contraddizioni e miseria, notiamo che diverse sue impostazioni mantenevano un punto fermo in grande risalto: la Comunità.

Attualmente, dopo la distruzione del sistema industriale di Stato, la ridicolarizzazione del sistema meritocratico dell’insegnamento, ridotto a banale parcheggio pre-universitario per famiglie di neosalariati, il Sistema Nazionale Sanitario è orientato, in maniera sempre più sfacciata, alla privatizzazione. Dalle cliniche, alle farmacie l’arrivo delle multinazionali è, ormai, sempre più invasivo ed invadente. Ammalarsi è una realtà a cui non si sfugge e curarsi è un diritto sacrosanto. Avere una assicurazione sanitaria sarà un dovere tassativo. Quale sarà la prospettiva per chi non potrà permettersi di pagare una assicurazione che copra i rischi sanitari? La prospettiva che traspare parrebbe essere un ritorno a quei lazzaretti di manzoniana memoria…

Provocatorie affermazioni per un tema molto delicato e serio. Infatti essendo il tema sanitario particolarmente delicato, va considerata sia la sua efficienza che la garanzia che questa sia assicurata a tutti, anche agli ultimi: quegli stessi che tanto vennero glorificati nelle Scritture.

La dimensione mercantilistica delle multinazionali della salute, la cui espansione economica non è sempre funzionale alla cura della Salute della Comunità, appare essere purtroppo la ricetta mainstream. La nostra voce afferma a pieni polmoni, quanto invece sia necessaria una concezione di Stato Etico, come nel passato della DDR, che rimanga attento alle condizioni sociali complessive delle persone, alla prevenzione e con elementi di eccellenza nella ricerca scientifica. Lo garantisce la Costituzione, non lo dimentichiamo, seppur l’attenzione oggi parrebbe monopolizzata dalle lacrime di una delle peggiori recite della Ferragni in felpa grigio topo sdrucito. Va garantito il Diritto alla Sanità gratis, seppur appare civile un contributo minimo in base al reddito: tutto ciò non deve certo essere un dettaglio.

Senza entrare nel merito della gestione sulla pandemia, (se ne è parlato tanto, troppo per interessare veramente dove si è detto tutto e il suo contrario) una sola riflessione desideriamo condividere: la criticità dei tagli sulla Sanità e l’intreccio politica, economia e salute. Un connubio da estinzione del genere umano che mi ricorda tanto Elysium del regista Neill Blomkamp. Alla visione del film, con un cast eccellente, appare subito la metafora sociale: essa pesa tanto quanto l’esoscheletro applicato chirurgicamente al suo protagonista, uno dei migliori Matt Damon. Il film continua con un vorticoso susseguirsi di scene, azione vertiginose, tensione a fior di pelle. Invadente la macchina artificiale dell’esoscheletro, futuristico cilicio portato come fardello di redenzione dal suo sofferente protagonista. La metafora di Elysium è la lotta di classe, dei reietti contro gli eletti, che trovano una delle maschere di scena (lo uno sporco Sharlto Copley, manovale dell’alta società), il termometro di un’umanità mercificata dove sopravvive e può curarsi solo chi può permetterselo, per soldi o casta sociale.

La riduzione di ogni cosa a merce in un sempre crescente “regno della Quantità”, desiderando citare una famosa opera di Renè Guenon, genera questioni tutt’ora aperte. E’ evidente che, nell’elaborazione di nuove sintesi, l’esperienza dei Socialismi reali dei “trenta gloriosi anni” non può essere derubricato come mero statalismo e aiuta a rendere ancor più performate il Pensiero.

Una riflessione seria che non ha colore politico e prurito alcuno: la salute è un bene comune. Essa appartiene alla Comunità tutta, nessuno escluso! La Salute e il Sistema Sanitario è un patrimonio intoccabile di cui è bene ci sia uno Stato che ne regolamenti e ne garantisca l’accesso.

Paolo Guidone

