DALLA NUOVA DESTRA DI DE BENOIST A QUELLA DI TRUMP E MUSK

Nell’epoca post moderna ci troviamo ad interfacciarci con politici sempre meno interessati all’anima(Platone)1. L’anima immateriale e incorporea a noi appare astratta e priva di significato, quando in realtà è essa che spinge l’essere umano a compiere delle scelte. Lo stato allo stesso modo seguendo la virtù di ogni cittadino deve accompagnarlo nella strada prediletta. In questo sistema dovrebbe nascere un equilibrio dove la ragione prevale. Specialmente in un epoca dove i cavalli della biga hanno preso il sopravvento portando il mondo nel baratro dell’ozio e della scarsa propensione al sacrificio. Nello scenario delineato, uomini senza scrupoli di grande cupidigia sono da modello per le masse. Da qui si delineano i due nuovi schieramenti, la destra del denaro e la sinistra del costume.2

Alan de Benoist3 fondò un gruppo di ricerca nel 1968 che aveva come oggetto quello di partorire una nuova destra. La nuova destra non era altro che un pensiero conservatore nazionalista di difesa della cultura Europea minacciata dal movimento sessantottino che in maniera sempre più crescente divorava secoli di civiltà.

Esponenti della grande industria quali Elon Musk, sono fautori di nuovi schemi mondiali che vanno configurandosi. Appare evidente che i modernisti della destra hanno sdoganato qualunque tipo di pensiero egoista e anticomunitarista. Secondo il pensiero di Milton Friedman4, il libero mercato e l’egoistico arricchimento portano a benefici collettivi. Evidentemente il lavoro è la chiave di volta per essere uomini liberi ma allo stesso tempo è certo che questo pensiero filo-statunitense esclude i più fragili, coloro che a causa del capitalismo finiscono a dormire per strada. Una società che scarta i non assumibili o chi guadagnano meno. Come sostenne Bauman5 ad oggi i poveri sono i “non consumatori”, coloro che non hanno ricchezza sufficiente per accedere ai beni di consumo.

Il pensiero predominante dell’ex presidente Americano Donald Trump è il conservatorismo fiscale, nella speranza di ripristinare il tanto acclamato sogno Americano. Trump come Elon Musk è un “Self-made man” Americano che ha guadagnato denaro e notorietà mettendo al centro il profitto. Un buon esponente della destra europea contrariamente a ciò è colui che si dona per la comunità. Dobbiamo ripartire da uomini come Thibon6, il “filosofo contandino”. Il principio deve essere che l’essere umano dispone della ragione che va ben oltre falsi “idoli”. L’idolatria specialmente in uomini appartenenti a uno schema di pensiero diverso, sta portando l’Europa in maniera zelante a una situazione di emotività confusionale alla ricerca di uno scopo. Il nostro continente ad oggi ha smesso di essere il faro della civiltà, per divenire un infelice inferno del consumo. Nel nostro tempo l’inferno dantesco(7) non sussisterebbe più come rappresentato dal poeta fiorentino in epoca medievale ma bensì con vizi e peccati moderni. Le quattro virtù cardinali: (prudenza, giustizia, fortezza e temperanza) hanno sempre meno fedeli a cui aggrapparsi, perché del resto per dirla Aristotelicamente la nostra oggi è un oligarchia(8 ) i cui dei sono i capitalisti.

Leonardo Goglia

Note:

1: Platone filosofo e scrittore del’anitca Grecia

2: Diego Fusaro sulla nuova destra e sinistra.

3: Alan De Benoist, padre della nuova destra.

4: Milton Friedman, economista difensore del libero mercato.

5: Bauman: homo consumenes”: lo sciame di consumatori e la miseria degli eclusi, editore Il Margine(Trento) edizione 2021.

6: Thibon: filosofo e scrittore Francese noto per essere appartenente al pensiero conservatore.

7: inferno, prima cantica della Divina Commedia.

8: Oligarchia: “governo dei ricchi”.

