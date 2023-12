LA PASSIONE SILENZIOSA DEI CRISTIANI PALESTINESI

Tutte le volte che la situazione che la situazione in Terra Santa si infiamma, assistiamo allo stesso fenomeno in ambito “cattolico conservatore” (e uso le virgolette perchè in realtà con questi termini non si capisce mai bene cosa significhino. Conservatore rispetto a cosa?), e cioè a una lunga serie di dichiarazioni di sostegno incondizionato a Israele, rifiutando ogni analisi più complessa e approfondita. In genere seguono anche manifestazioni di solidarietà dove i politici di quest’area si presentano con la Kippah e ostentano la retorica sui “fratelli maggiori”, dimostrando di non aver ben presente la differenza tra uno stato, Israele, e una religione, l’ebraismo, che al suo interno ha voci discordanti e, soprattutto in ambito religioso, avverse al sionismo, come si è potuto vedere anche di recente, quando la polizia Israeliana ha represso le manifestazioni di ebrei ultraortodossi che contestavano le politiche di Tel Aviv.

Ma com’è la situazione per i cristiani dell’ “unica democrazia del Medio Oriente”?

I cristiani sono una realtà storicamente radicata ma che, dal 1948 ad oggi, ha visto un crollo a livello numerico, passando dal 10 al 2% scarso di oggi, in seguito alle politiche israeliane che, colpendo la componente araba, hanno fortemente ridimensionato i cristiani, che sono ovviamente a tutti gli effetti considerati arabi.

Certo, le simpatie per il sionismo da parte dei cristiani occidentali non sono rare, soprattutto in ambito evangelico, anche perchè tanti di questi ritengono che il ritorno degli ebrei nella loro terra originaria sia una delle condizioni necessarie per la seconda venuta di Cristo, ma si può dire che queste simpatie non siano particolarmente corrisposte, almeno vedendo l’atteggiamento di Tel Aviv dal 1948 ad oggi, senza contare i sempre più numerosi atti di vandalismo dei sionisti ai danni dei luoghi di culto cristiani (basilica della Dormizione in Gerusalemme e rogo della chiesa della Moltiplicazione a Tiberiade, ad esempio).

Focalizzandoci sugli eventi di questi ultimi giorni, vediamo che l’ostilità sionista non si manifesta più solamente attraverso atti di estremisti, ma sta diventando sistematica nelle azioni del governo di Tel Aviv.

All’inizio di questo ultimo conflitto i Patriarchi e i Capi delle Chiese di Gerusalemme hanno diffuso un comunicato per richiamare le due parti ed evitare il bagno di sangue che poi è seguito. La replica di Israele non si è fatta attendere e tramite l’ambasciata presso la Santa Sede si è risposto con un documento durissimo, dove il comunicato cristiano è definito”arido” e “affetto da immorale ambiguità”, concludendo con una critica all’Università Gregoriana, colpevole di aver organizzato un convegno di tre giorni su Papa Pio XII, pontefice ancora oggetto di critiche da parte del mondo ebraico.

Il clima non migliora con il precipitare degli eventi: le cerimonie di Avvento a Betlemme vengono tutte sospese, con la sola eccezione della Messa del Patriarca. Una decisione presa sia in solidarietà con la popolazione di Gaza sia come risposta al clima di tensione che si è creato, con i Cristiani residenti in Israele impossibilitati a varcare il muro di confine per raggiungere la città Natale del Cristo. Tel Aviv ha quindi per la prima volta interrotto i festeggiamenti tradizionali, cosa mai avvenuta in passato, sebbene la Palestina sia una nazione nettamente a maggioranza musulmana. Le stesse autorità ANP anzi hanno sempre tenuto un atteggiamento di grande rispetto nei confronti delle tradizioni cristiane dell’area, viste come parte integrante dell’identità araba palestinese.

Spostandoci alla striscia di Gaza, la situazione è decisamente sconfortante. Dei circa 800 cristiani residenti poco si sa, ma indubbiamente sono numerose le vittime: nella serata del 19 ottobre le forze Israeliane hanno bombardato l’antica chiesa greca ortodossa di san Porfirio, causando 17 morti; pochi giorni fa invece un cecchino israeliano ha ucciso a sangue freddo due donne cristiane che uscivano dalla parrocchia cattolica della Sacra Famiglia, episodio duramente stigmatizzato anche dal Custode di Terra Santa padre Patton, e sempre nelle stesse ore l’IDF ha lanciato razzi contro il convento delle Suore di Madre Teresa.

La situazione è la stessa che si ripete ciclicamente da anni: vittime di una guerra che non hanno voluto, scacciati dalle terra che custodiscono senza soluzione di continuità dei tempi di Cristo e oggetto di bombardamenti ed omicidi a sangue freddo da parte dei soldati di Tel Aviv, i Cristiani Palestinesi, in numero sempre più esiguo, oggi stanno vivendo la loro ennesima passione, nel silenzio più o meno generale dei media occidentali.

