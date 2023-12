SULL’ ORLO DELL’ ABISSO GRAZIE AI “VALORI OCCIDENTALI” : IL CASO NAURU

…Ti voglio consigliare una cosa: non partire. Tu brilli meravigliosamente, sei alto e di bell’aspetto, ma queste tue doti non ti serviranno a niente nello spazio. I veri requisiti che devi possedere sono l’essere capace, onesto e soprattutto coraggioso. Non lasciare questo pianeta, se tu hai stima di te stesso solo perché il tuo corpo brilla e perché sei bello. Non sono queste le virtù che bisogna possedere, nello spazio…

Galaxy Express 999 – Ginga tetsudô 999

La citazione alla fortunata serie manga prodotta nel 1978 del regista Nobutaka Nishizawa, arrivata in Italia a metà degli anni ’80, vuole essere strumentale ad una narrativa che portiamo avanti da diverso tempo: i cambiamenti sociali non posso e non devono prescindere dai valori della Tradizione.

Nella serie manga Galaxy Express 999 – Ginga tetsudô 999 si racconta come, in un prossimo futuro, le persone siamo state sedotte dall’effimero desiderio dell’Immortalità come strumento di appagamento del desiderio e della vanità. L’orfano Tetsuro Hoshino, protagonista principale della serie, vuole egli stesso ottenere uno di questi corpi. Questi ha le sue motivazioni: raggiungere la vita eterna, vendicare la morte della madre ed esaudirne il desiderio di Immortalità. Non ne comprende, però, i rischi all’inizio. Segue tutta la narrativa del racconto: il suo progetto è imbarcarsi sul treno spaziale Galaxy Express 999 e raggiungere Prometheum. Qui troverà l’oportunità di ottenere un corpo artificiale gratuitamente. Il teatro degli imprevisti gli fa incontrare una donna misteriosa: Maetel che lo sceglie come compagno di viaggio. Tetsuro incontrerà mondi incredibili, si farà molti amici e di renderà conto delle difficoltà che comporta vivere dentro una macchina. Ne varrà la pena?

Ciò si sposa molto bene con le nostre tesi: senza voler essere dei retori dalla penna interessante, ma dalle idee poco realistiche, ci domandiamo quanto rinnegare la dimensione umana in un transumanesimo sfrenato sia sostenibile. In interviste fatte ad Alberto Lombardo e Giovanni Sessa è stato sottolineato che l’Origine non è il passato ma l’Eterno Presente in Potenza ed è quindi profondamente falsa la visione lineare e della storia. Certamente esistono delle logiche che determinano il corso degli eventi ma ciò non significa affatto rassegnazione o mera protesta. Sotto questo aspetto Giovanni Sessa ha messo in luce la prassi trasformativa che caratterizza l’intinerario esistenziale di Jiulius Evola: fin dai primordi i suoi insegnamenti ben confluiscono nell’esigenza di riscoprire il solco della Tradizione.

Un esempio strumentale fortemente pregnante è il caso Nauru, ufficialmente Repubblica di Nauru: questi è uno Stato insulare dell’Oceania della Micronesia di poco più di poco più di 21,36 km² di superficie. Fin dai primi del ‘900 Nauru ha goduto di una economia derivante dagli imponenti giacimenti di Fosfato presenti nell’isola i cui diritti sulle miniere furono acquistati nel 1970 dal Regno Unito garantendo all’isola una vita prospera tra gli standard di vita più elevati del Pacifico. A Nauru, dopo l’indipendenza nel 1968 dall’Australia, la prosperità arrivò come una valanga: ciò indusse la popolazione ad adottare uno stile di vita non in linea con la loro Cultura. Divennero velocemente uno Nazione di obesi in auto sportive e di grossa cilindrata ma l’isola, alquanto piccola, aveva una strada unica e non adatta ad auto di quel tipo.

La storia della Repubblica di Nauru dimostra palesemente quelli che sono gli scempi provocati dal sistema del consumo e della cancellazione della cultura nel nome della corsa alla ricchezza.

Fin da subito, complice l’importazione di un modo di vivere non sostenibile dall’ecosistema umano e naturale dell’isola, gli abitanti cambiarono drasticamente il proprio regime alimentare: da una dieta a base di pesce, verdura e frutta si passò ad un sistema alimentare altamente calorico e poco nutritivo. Oggi il Paese dipende, per la quasi totalità, dal cibo in scatola proveniente perlopiù importato dall’Australia.

La tragedia non si ferma qui: nel 2001, Nauru pur di far quadrare i conti dello Stato ha consentito di accettare numerosi rifugiati e clandestini provenienti dall’Australia. Circa un migliaio, tra afgani e iracheni, sono stati trasportati sull’isola e trattenuti per un periodo indefinito. Uno scenario surreale: campi profughi con tende di plastica e disperati senza acqua potabile, con tentativi di fuga degni del migliore dei Papillon. In questo contesto di disperazione furono i bambini che furono gli “ospiti” in maggior numero.

Attualmente i campi, dopo circa un ventennio, risultano sono completamente vuoti dopo anni di tragedie, suicidi, negligenza medica, incidenti vari.

Ecco cosa ha generato l’introduzione, attraverso lo strumento sfrenato del danaro, un modello insostenibile di Vita fatta di un’economia devastante in termini ambientali (con le miniere di fosfato) e sociali con una popolazione che oggi è quasi totalmente dipendete dall’Australia. Oggi Nauru è una discarica di auto di lusso impilate una sull’altra e di elettrodomestici, ormai, impossibili da usare: la popolazione è ai più alti tassi di dipendenza dall’uso di sigarette e tra le più grasse del Pacifico.

E’ questo il modello che vogliamo tramandare al prossimo Futuro? Senza voler essere dei fondamentalisti ancorati ad un retorico Passato, sarebbe il caso ritornare a dimensioni più normali?

Seguendo Marcello Veneziani in “Nostalgia degli Dei” crediamo fortemente nella necessità di conservare i veri valori della Vita, pur proiettati verso un cambiamento dei tempi fisiologico, tipico di tutte le stagioni dell’evoluzione dell’umanità. Da ciò, riteniamo profondamente errato quell’approccio marxista che parte da un determinismo materialista pur davanti a nuovi scenari derivati dalla rilettura di Marx, in chiave idealistica e classica, di Costanzo Preve e Diego Fusaro.

Tutto ciò, nella premessa e nel corpus delle nostre idee sviluppate in riflessione condivisa, per sostenere a voce alta l’esigenza di Comunitarismo che la nostra Società necessita in un sistema liberal-capitalista.

Il caso Nauru è l’ennesimo caso di introduzione di modelli sociali non controllati di modelli non sostenibili in ecosistemi sociali con equilibri molto delicati: è il caso tipico, passando ad un ambientalismo conservatore, della foresta pluviale che lascia il passo all’agricoltura intensiva. La foresta pluviale scompare e con sé appare il deserto, quello vero non metaforico con l’inaridimento del suolo e il cambio del clima e questo non è un argomento di Sinistra.

Seguendo maestri della Tradizione come Renè Guenon, Ananda Coomaraswamy, Julius Evola, Guido De Giorgio, palese è la regressione delle Caste che trova conferma in studi paralleli di Dumezil, Polany, Dumont. Concludiamo, affermando che appare superfluo, se non controproducente, uno sterile ribellismo: abbiamo la necessità spasmodica di un inquadramento valoriale che sappia traghettarci, Tutti, in un Futuro fatto di progresso sostenibile ed equilibrato.

Paolo Guidone

