DIBATTITO PUBBLICO SU (RI)EDUCAZIONE NELLE SCUOLE: SFIDA ACCETTATA!

Sembra che quanto scritto sull’educazione sessuale a scuola abbia portato un certo scompiglio. Certo, era prevedibile che una tematica simile non avrebbe messo d’accordo tutti, ma l’articolo redatto si proponeva di offrire una visione diversa su una tematica complessa e molto delicata, allontanandosi da certe strumentalizzazioni televisive e dalle ideologie da salotti benpensanti. Eppure, ecco che ha finito con animare gli animi dei membri del gruppo Pavia in Azione (e probabilmente non solo loro), tanto da spingerli a proporre un dibattito aperto su questo tema. A tale proposito, i giovani di Pavia in Azione fanno a loro volta riferimento ai documenti ONU e UNESCO, difendendone il contenuto e la necessità di una “lettura più approfondita”. Ci sarebbe anzitutto da chiedersi cosa ci sia di più approfondito se non estrapolare, parola per parola, certi contenuti e analizzarli, come abbiamo fatto noi.

Comunque, siccome non ci piacciono le ideologie ma le idee chiare, e dato che sappiamo bene che mettere in discussione un’idea, uno studio, una certa linea guida non sia quanto più di sbagliato si possa fare, ma il modo migliore per mantenere viva la libertà di pensiero e la libera circolazione delle idee, con anche il giusto e doveroso confronto fra posizioni differenti, noi ragazzi di Gioventù Nazionale accettiamo ben volentieri di partecipare a questo confronto. Un dibattito pubblico sarà sicuramente un metodo sano per affrontare un tema importante quanto quello dell’educazione, senza ipocrisie e semplificazioni.

Francesca Braga

Mi piace: Mi piace Caricamento...