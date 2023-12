C’ERAVAMO TANTO ODIATI. GRECI E TURCHI PROVANO A ESSERI “AMICI”

C’eravamo tanto odiati: la rinnovata “amicizia” tra Grecia e Turchia

Recentemente l’attenzione mondiale è sicuramente stata catalizzata dai conflitti Russia-Ucraina e da Israele-Palestina, dimenticando od ignorando l’annosa questione che attanaglia il Karabakh e riuscendo a disinnescare il “sempre verde” problematico rapporto da Serbia e Kossovo.

Accordo Grecia-Turchia

Per la prima volta dal 2017, il 7 dicembre Recep Tayyip Erdoǧan è tornato su suolo greco per firmare con Kyriakos Mitsotakis, suo omologo, la “Dichiarazione di Atene sull’amicizia e la relazioni di buon vicinato tra Grecia e Turchia”. Nessuno stato può “permettersi” che si inneschino altri scenari di conflitto nel Mediterraneo e la Turchia, dopo aver dato prova di grandi capacità diplomatiche in merito all’accordo sul grano in merito alle esportazioni ucraine, oggi si impone di soffocare gli antichi risentimenti legati all’Egeo.

L’accordo prevede alcune tappe fondamentali per la creazione di un dialogo proficuo tra i due paesi: la proposta di un’agenda di intenti volta al rafforzamento della reciproca fiducia con il contrasto a possibili cause ostative alla pace ed un concreto dialogo politico su aspetti di comune interesse.

Ovviamente non può essere dimenticata la condizione di Cipro: una parte è una repubblica autoproclamata e riconosciuta unicamente dalla Turchia, l’altra è greca e quindi parte dell’Unione Europea. L’isola, in questo frangente, è di importanza strategica primaria dato che accoglie velivoli e caccia del Regno Unito e statunitensi volti all’osservazione di quanto avviene a Gaza.

Il ruolo di Erdoǧan

Ciò che dovrebbe colpire anche gli osservatori meno attenti è la capacità turca di “stupire” con azioni diplomatiche di spessore anche i propri più accaniti detrattori. Se solo si fosse osservato il centenario della Repubblica Turca con maggiore attenzione, senza essere obnubilati dai conflitti in corso, si sarebbe notato come Erdoǧan sia capace di intraprendere percorsi politici complessi in nome della stabilità del proprio stato. La Turchia è un punto di riferimento per tutto il Medioriente e ha sempre saputo “schierarsi” con decisione, anche quando dal punto di vista europeo le posizioni assunte potevano essere ritenute “discutibili”.

Il vero dilemma, seppur abbia saputo vincere recentemente le elezioni (al ballottaggio), è legato al destino della nazione nel post Erdoǧan: la comunicazione politica è sicuramente incentrata su una leadership forte, ma il successore sarà mai capace di accogliere questa importante eredità?

La Grecia di Mitsotakis

Particolare attenzione è da riservare alla Grecia: la visione mediatica europea era ancora “ferma” al disastro sociale ed economico in cui il paese era sprofondato durante la presidenza di Alexis Tsipras (leader della sinistra ellenica), la vittoria di Kyriakos Mitsotakis (a capo del partito conservatore Nuova Democrazia) conduce alla speranza che un paese del sud Europa possa davvero giocare un ruolo di primaria importanza.

Il solco da perseguire

L’Italia, sottoposta all’attenzione internazionale per le capacità diplomatiche volte alla costruzione di un dialogo con l’India e per l’uscita dall’accordo della Via della Seta cinese si pone come un paese rinnovato nella sua veste “globale”. A seguito delle numerose elezioni europee dove hanno vinto candidati di destra, solo dopo le consultazioni legate alla nomina del nuovo Parlamento Europeo e, collateralmente, la conferma negli Usa della presidenza democratica od un eventuale ritorno ad una leadership repubblicana, si potrà effettivamente valutare quanto i nuovi primi ministri europei sappiano e possano collaborare e non ghettizzare il vecchio continente ad una terra di antichi fasti.

Arianne Ghersi

Mi piace: Mi piace Caricamento...