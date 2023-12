CAMBIO DI ROTTA PER LA DISNEY: I CONTENUTI WOKE FANNO PERDERE INTROITI?

In un colpo di scena che segna la fine di un’era, Disney ha annunciato un dietrofront dai contenuti politicamente corretti che hanno caratterizzato le sue produzioni degli ultimi anni. Il Ceo della multinazionale, Bob Iger, ha recentemente espresso l’intenzione di porre fine all’egemonia del politicamente corretto, riaffermando la centralità dell’intrattenimento rispetto ai messaggi ideologici.

La deriva woke, che ha trasformato ogni recente film Disney in un manuale di buonismo progressista, sembra aver finalmente raggiunto la sua fine. La decisione di Iger arriva in seguito a un’annata nera per gli incassi al botteghino e alla crescente disaffezione del pubblico. Iger, in un incontro pubblico, ha puntato il dito contro i creatori Disney, rimproverandoli per essersi allontanati dalla vera essenza dell’intrattenimento.

*”Dobbiamo concentrarci sull’intrattenimento, non sui messaggi,”* ha dichiarato Iger, rompendo gli schemi imposti dal politicamente corretto. Questo segna una svolta significativa nella strategia di Disney, con il Ceo che ammette che le storie intrise di *”messaggi positivi per il mondo”* possono essere fantastiche, ma non devono essere imposte al pubblico. La recente tendenza a forzare esempi di inclusione, personaggi gender fluid e cliché politicamente corretti ha alienato parte del pubblico, che ha preferito storie avvincenti all’insegnamento forzato di valori.

La scelta di Disney di porre fine a questa era woke è stata accolta con entusiasmo da molte persone, stanche delle incursioni ideologiche nei film e delle revisioni politicamente corrette di classici amati. Il remake della Sirenetta, la quota Lgbt impostata per i personaggi e le avvertenze politicamente corrette all’inizio di vecchi classici hanno suscitato critiche e perplessità.

L’appello di Elon Musk, che ha elogiato la decisione di Disney di concentrarsi sull’intrattenimento anziché cedere a pressioni ideologiche, è un segnale tangibile che la multinazionale sta prendendo la strada giusta. Il fondatore di Tesla ha respinto qualsiasi tentativo di ricatto pubblicitario, dichiarando inequivocabilmente che l’intrattenimento non dovrebbe essere influenzato da interessi politici.

Questa svolta coraggiosa di Disney dovrebbe servire da esempio per altre multinazionali dello streaming, come Netflix, Prime Video e HBO. Invitiamo queste piattaforme a seguire l’esempio di Disney, a porre fine all’ingerenza ideologica e a concentrarsi sulla creazione di contenuti che intrattengano il pubblico senza forzare messaggi politici. È giunto il momento di restituire all’intrattenimento il suo ruolo principale: far sognare e divertire il pubblico senza cedere alle pressioni di una cultura woke che ha dimostrato di non essere sostenibile nel lungo termine.

Michele Ledezma

Mi piace: Mi piace Caricamento...