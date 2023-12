DALLA SOCIETA’ LIQUIDA A QUELLA FLUIDA

La Società di massa si è sempre evoluta in maniera estremamente rapida e complessa. Gustave Le Bon(1 ) noto Antropologo francese, svolse un analisi sui comportamenti di massa e l’annichilimento del dialogo in contesti di grandi adunate di piazza. Il sociologo Polacco Zygmunt Bauman(2) realizzò un attenta e complessa analisi sul nuovo mondo che andava conformandosi. Siamo passati da una società solida, ovvero piena di certezze dove i cittadini avevano pieno controllo delle proprie vite. Lo stato gli garantiva un lavoro un assistenza sociale e un istruzione. Attraverso il fenomeno della Globalizzazione e del mondo interconnesso, tutto ciò è andato svanendo. La società Liquida sta a significare soggetti privi di certezza che devono sopravvivere in una giungla selvaggia. L’imperativo è “consumo dunque sono”. I soggetti più fragili in questo caso sono coloro che non possiedono le risorse sufficienti per possedere e apparire.

La postmodernità ha visto in essa un avanzamento di movimenti volti a garantire i diritti civili, la “New left”(3 )ha ripudiato ogni istanza rivoluzionaria per soffermarsi invece sui diritti delle minoranze. Illudendosi di aver garantito migliore qualità di vita alla massa questi nuovi movimenti di piccolo borghesi hanno iniziato a costituire un nuovo modello culturale basato sull’uguaglianza di genere. Ad oggi è impensabile sostenere che in natura i generi siano due e che per procreare vi è bisogno di un uomo e una donna. Chiunque osi pensarla in tale maniera viene tacciato come reazionario e socialmente pericoloso.

Il professor Diego Fusaro(4) ha analizzato nel suo libro la fine del cristianesimo, di come la massima fede Europea sia in evaporazione. Una dottrina che nonostante abbia nel periodo medievale costituito le basi della famiglia tradizionale che ancora oggi conosciamo e da cui deriviamo. Rischia di svanire e divenire materialista. L’idea di patriarcato(5) deriva da un errata interpretazione moderna. A Roma il Pater Familia ovvero il nonno paterno aveva la potestà sulle persone e i beni posseduti. Nonostante le speculazioni degli strumenti di comunicazione verta verso un pericolo incessante di uomini violenti con il complesso di superiorità, tutto ciò non è più esistente.

L’uomo maschio moderno è povero di spirito, sedentario e privo di scopo. Non c’è più nemmeno l’ambizione del Don Giovanni(6) amante delle donne, bensì persone fragili psicologicamente non in grado di sostenere il peso della vita. Una persona che protegge non è violenta nei confronti del difeso. Bensì è comprensiva, audace e disposta al sacrificio. Ad oggi l’uomo è fragile a tal punto da prendere un “ti lascio” come un problema esistenziale, arrivando addirittura a perseguitare distruggendo la vita alla propria amata. Tutto ciò avviene perché non si è in grado di metabolizzare e rifarsi una vita.

Leonardo Goglia

Note:

1: Gustave Le Bon, Antropologo Francese che ha sviluppato un pensiero si comportamenti delle masse.

2: Zygmunt Bauman, sociologo e padre del analisi sociale sulla società liquida.

3: New left, movimenti politici di sinistra radicale nati negli anni sessanta del XX secolo.

4: Diego fusaro, “la Fine del cristianesimo edtiore: piemme 2023”

5: Patriarcato dal greco “patriarkhes” ovvero “padre di una razza” sta a significare “legge del padre.”

6: Don Giovanni, personaggio teatrale e della letteratura Spagnola. Noto per la sua spregiudicatezza e spensieratezza. Seduttore di donne, spesso si ritrovò a scontrarsi con i mariti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...