LA NUOVA FRONTIERA DELL’ INCOERENZA: DAI MONDIALI ALL’ EXPO

Il “nostro” mondo, quello sonnacchioso occidentale, è permeato da un politicamente corretto snervante: considerazione ovvia e banale; quando però questo assunto si scontra con la realtà assume contorni bizzarri e lo abbiamo osservato in occasione dei mondiali di calcio qatarini.

Il Qatar, accusato di finanziare la quasi totalità delle cellule jihadiste mondiali, indicato come stato principe dell’inosservanza delle regole riconducibili ai diritti dei lavoratori, era riuscito ad aggiudicarsi l’assegnazione dei mondiali del 2022. Al di là delle partite disputate, un ronzio continuo ha accompagnato la manifestazione ed i massimi “esperti ed esponenti” del politicamente corretto hanno potuto riempire spazi televisivi e colonne di giornali. Nella logica, se le accuse fossero tutte veritiere, si potrebbe supporre che grandi eventi non sarebbero più stati assegnati a stati dalla fama “ambigua”; siamo nel 2023, ma la “storia” si ripete.

In Italia giunge la notizia che Roma è stata esclusa come cornice dell’Expo 2030, nonostante ne fosse stata teatro Milano nel 2015: nel bel paese scoppia il caso politico con accuse verso il governo in carica ed osservazioni spiacevoli nei confronti della nostra bellissima capitale. Diventa secondario che ad aggiudicarsi la gestione di questa importante manifestazione, capace di catalizzare l’attenzione pressoché planetaria, sia l’Arabia Saudita. Mohamed Bin Salman, erede al trono, è un leader moderno, astuto, intelligente, capace di cogliere ogni “occasione” e di condurre il paese verso la modernizzazione.

Sorge però un dubbio spontaneo: molti sono i libri di narrativa che descrivono i sauditi, ed in particolare la casata Saud, come bisbetici e viziati, capaci di concepire unicamente il proprio bisogno. Amnesty International, nel rapporto 2022-2023, menziona le rassicurazioni della Fifa in merito al rispetto dei diritti umani per i mondiali che sembra siano stati assegnati all’Arabia Saudita. “Voci Globali” descrive la condizione dei filippini che si adoperano nelle case di Riad e Gedda e “Asia News” esplica le modalità con cui le donne “a servizio” siano vessate psicologicamente ed aggredite sessualmente.

Se queste sono le basi su cui si fondano i criteri di assegnazione di grandi eventi mondiali, si può convenire sull’inutilità dei cori di disprezzo inizialmente menzionati? È ovvio che la condizione di ogni lavoratore dovrebbe essere tutelata, è altrettanto lapalissiano che ogni abuso sia da stigmatizzare, ciò che dovrebbe farci inorridire è come gli “esperti ed esponenti” del politicamente corretto non sprechino il loro capitale “politico” per opporsi seriamente ad una manifestazione a loro avviso mal contestualizzata, ma come si spendano unicamente nella critica senza finalità perché incapace di cambiare i fatti.

Il mondo è sempre più multipolare e se l’Europa non prenderà consapevolezza di ciò rischia di auto-ghettizzarsi ed essere derubricata come “ronzio fastidioso”. I benpensanti nostrani, invece che attaccare il governo a guida Meloni per una presunta sconfitta, perché non si interroga sul fatto che quasi nessun paese del nostro continente ha caldeggiato la nostra candidatura? È scomodo interrogarsi sul reale senso di appartenenza europeo perché condurrebbe all’ovvietà secondo cui tale sentimento non possa trovare reale radicamento.

Arianne Ghersi

Note:

1)https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2022-2023/medio-oriente-e-africa-del-nord/arabia-saudita/

2)https://vociglobali.it/2022/01/12/kafala-quando-il-lavoro-diventa-sfruttamento-abuso-schiavitu/

3)https://www.asianews.it/notizie-it/Arabia-Saudita,-il-70-delle-colf-filippine-subisce-violenze-fisiche-e-psicologiche-24260.html

