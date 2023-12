PNRR: NON CI RESTA CHE PIANGERE?

Come sappiamo, all’inizio di dicembre 2023 la Commissione UE ha approvato la richiesta di pagamento dell’Italia per la quarta rata del Pnrr (unico Paese UE ad averla ricevuta), il cui valore è pari a € 16.5 miliardi, legata al raggiungimento dei 28 obiettivi del primo semestre 2023; così il nostro Paese avrà incassato complessivamente circa € 102 miliardi (52% del totale).

Mancherebbero a completamento, di conseguenza, € 90 miliardi dal 2024 fino al 30 giugno 2026 (6 rate restanti).

La domanda che ci poniamo è: Quali sono i progetti concreti, che vengono messi in opera? Il nostro futuro sarà migliore? Risolveremo finalmente il problema delle liste d’attesa nel nostro sistema sanitario?

Queste erano le domande, che sorsero al momento dell’ideazione del Piano..

Vengo a sapere che in un Comune del milanese di poche migliaia di persone è previsto il restauro di una vecchia Chiesa, con i soldi del Piano per qualche centinaio di milioni di euro, dove ne esistono già altre e sono frequentate da poche centinaia di persone…, qualche dubbio comincia serpeggiare…

Memore di ciò e ancor più incuriosito, mi addentro per vedere concretamente, e più da vicino, i 2.186 progetti della missione «Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità» del Recovery all’italiana, del valore di € 500 milioni: lo sconforto mi colpisce e non so se ridere o piangere, come penso faranno in molti…

Vi sottopongo alcuni esempi:

15 campi da bocce, di cui 10 al Nord ( € 100mila Morbello-Alessandria) e al Centro (€ 2 milioni al Comune di Cecina-Livorno);

60 progetti legati al calcio per un valore complessivo di € 17 milioni, di cui 14 sono destinati alla ristrutturazione e ammodernamento degli stadi, tra i quali possiamo notare l’«Agesilao Greco» a Caltagirone (Catania), circa € 3 milioni, e il «Carlo Angelo Luzi» di Gualdo Tadino (Perugia) da € 2 milioni;

€ 2,7 milioni a 8 Comuni per la realizzazione di campi da Padel, come ad esempio € 300 mila concessi a Vigo di Cadore (Belluno), € 925mila a San Giovanni Gemini (Agrigento), € 395mila a Rapolla (Potenza);

€ 500 mila a Orgosolo, paese di 3 mila abitanti in provincia di Nuoro, per costruire un campo da softball;

€ 300 mila ad Acerenza (Potenza), paese di 2 mila cittadini, per realizzare una pista di pattinaggio artistico, hockey e un campo da beach volley;

curioso che, invece, l’unico investimento in termini di impianti sciistici sia stato al Sud con il Parco regionale del Matese (Caserta) per €1,6 milioni, allo scopo del ripristino degli impianti di risalita del complesso sciistico Bocca della Selva;

31 progetti museali, tra cui € 94 mila per il Museo del Giocattolo medievale 2.0 al Comune di Ficarra (Messina), € 300mila per il Museo dei Riti settennali e delle Tradizioni locali a Guardia Sanframondi (Benevento), € 785 mila per il Museo degli illustri di Montalbano Jonico (7 mila abitanti in provincia di Matera), € 300 mila per il Centro Vip di Pietramontecorvino (Foggia), € 199 mila per le celebrazioni dei prodotti enogastronomici Made in Italy al Museo della grappa di Exiles, in Val di Susa, e € 300 mila all’Enomuseo di Roccanova (Potenza) , € 620 mila per il Museo del prosciutto di Langhirano (Parma), € 300 mila per completare e allestire l’osservatorio astronomico a Castelpizzuto, in provincia di Isernia e , da ultimo il milione destinato a Bova Marina (Reggio Calabria) per la riqualificazione il centro documentale della cultura ebraica

Meritava l’Italia un Pnrr costruito ed eseguito in questo modo? Le colpe: solo italiane? No , anche l’UE , che ha autorizzato questi progetti.

Questa descrizione fa evidenziare e risaltare ancor più la decadenza e il sintomo più significativo della crisi sociale, culturale, tecnico-politica del nostro paese, rilevando ancor più la necessità del riconoscimento del Merito nella selezione a livello amministrativo pubblico di ruoli apicali e non.

Analizzando e riflettendo da Destra, se dovessimo costruttivamente e concretamente consigliare il Governo, diremmo che prendere a modello (rivisitato e tarato sul nostro Paese) l’École Nationale francese, fucina della classe dirigente politica e amministrativa francese, può essere un buon esempio per una reale “rivoluzione copernicana” dello Stato italiana, soprattutto per il nostro futuro e delle nuove generazioni.

Per concludere, comunque, ogni commento ulteriore sul PNRR risulta superfluo, non sappiamo se ridere o piangere… e parafrasando Dante: “Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate” e “Ai posteri l’ardua sentenza”.

Roberto Ceruti

