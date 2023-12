L’ EDUCAZIONE SESSUALE: L’ ULTIMA ARMA DELL’ IDEOLOGIA WOKE

In seguito agli ultimi, recenti casi di cronaca in molti, dai media mainstream alle cariche della politica, sono tornati a parlare dell’importanza di introdurre ore di “educazione sessuale e affettiva” nelle scuole, come metodo per “riformare” una società sempre più violenta e problematica. Una proposta apparentemente giusta, se non di nobile causa, ma controversa e discutibile a una analisi più approfondita. Se infatti fino ad adesso “l’educazione sessuale” è stata limitata a nozioni di base di biologia riproduttiva e metodi di prevenzione, ora le linee guida dettate dall’OMS (Organizzazione mondiale della sanità) hanno abbracciato un concetto ben più ampio, con anche l’approvazione della FISS, la Federazione italiana di sessuologia scientifica. Al di là di ogni trasporto emotivo, il primo passo per vederci chiaro in questa faccenda è cercare di capire cosa preveda questo nuovo tipo di educazione.

Le argomentazioni a favore

Tutti coloro, dagli attivisti ai medici, dagli psicologi alle figure del mondo dello spettacolo, che nel corso degli anni si sono dichiarati sostenitori dell’”educazione sessuale” nelle scuole si sono sempre fatti portatori di una serie di cavalli di battaglia: la nuova ora scolastica obbligatoria si baserebbe sulla lotta “per i diritti umani, per la libertà, per l’autodeterminazione, per l’empowerment” di ogni persona, soprattutto delle donne. Questo infatti sarebbe un punto fondamentale per educare “al rispetto, all’inclusione e alla non discriminazione delle diversità e dell’ “identità di genere” della persona”, concetti che sono ripresi anche nello Standard per l’Educazione Sessuale in Europa, documento targato OMS, e dall’International technical guidance on sexuality education, targato UNESCO.

Se poi si analizzano nel dettaglio le griglie del documento emesso dall’OMS, che dovrebbe dettare le linee guida dell’educazione sessuale per tutte le scuole d’Europa, la situazione appare ancora più controversa: ai bambini dagli 0 ai 4 anni andrebbe insegnata la “gioia e il piacere di toccare il proprio corpo, attraverso la masturbazione infantile”, l’acquisizione della “consapevolezza dell’identità di genere” e a “esprimere i propri bisogni, desideri e limiti, ad esempio nel “gioco del dottore”, tenendo però presente che, se la sensazione non è bella, non si deve sempre accondiscendere.” Già qui, ci si chiede come può un bambino di 2 o 3 anni essere chiamato a riflettere sull’”identità di genere” e con chi dovrebbe accondiscendere rispetto a “sensazioni belle o non belle”. Le cose si complicano quando, sempre nello stesso paragrafo, si legge di come i bambini abbiano il “diritto di esplorare la nudità” e la “consapevolezza che possono decidere per sé stessi.”

Questi concetti si ripetono, anche se in maniera più specifica, nei punti riservati alle successive fasce d’età (dai 4 ai 6 anni e dai 6 ai 9 anni); se però si prende in considerazione la griglia relativa ai bambini dai 9 ai 12 anni, fase delicatissima che avvia alla pubertà, si legge di come a queste età i ragazzini devo sapere tutto sulla “prima esperienza sessuale”, sull’”orientamento del genere”, sulle differenze fra esso e il sesso biologico e su concetti quali “piacere, masturbazione e orgasmo.” I bambini più grandi, dai 12 anni in su, saranno inoltre informati sulla gravidanza surrogata e sulla riproduzione medicalmente assistita. Chissà se sarà concesso parlarne anche in termici critici. Per gli adolescenti dai 15 anni in poi, si parla infine di “sesso come transizione (prostituzione), ma anche sesso in cambio di piccoli regali, inviti a pranzo/cene, pornografia”.

Inutile dire che ogni forma di opposizione a questo tipo di educazione viene prontamente sminuito, e gli oppositori tacciati come “bigotti”, “ignoranti” e come “fobici”. Insomma, le solite accuse repentinamente usate per citare ogni forma di dissenso.

Riflessioni

Dinanzi a quanto riportato nei documenti ufficiali, i più benpensanti potranno non vederci nulla di sospetto o quanto meno eccessivo e non necessario, ma nel mondo c’è anche chi ha una certe familiarità con alcuni termini e modi di espressione. Concetti come “l’dentità di genere”, “l’empowerment” e “l’autodeterminazione” sono infatti i cavalli di battaglia degli agguerriti sostenitori dell’ideologia Woke, di cui casualmente sono vassalli tutti coloro che insistono sull’obbligatorietà dell’educazione sessuale già dalla scuola elementare (e qui i più malpensanti potranno pensare alla tecnica classica di ogni regime totalitario o aspirante tale….più piccoli li prendi, più facilmente li indottrini). Se poi si considera il fatto che, soprattutto negli Stati Uniti, a parlare di sessualità nelle scuole e di ciò che a essa è annesso siano anche le drag queen, figure estremamente sessualizzate, è inevitabile vederci ancora lo zampino dell’attivismo ideologizzato.

Ancora una volta, il solito cavallo di Troia dei diritti umani è usato per rendere accettabile dalla società qualunque cosa: bellissime parole ormai svuotate di significato che servono per impedire che una certa iniziativa possa essere criticata. Del resto, chi mai vorrebbe essere considerato come un “bigotto oppressore dei diritti umani”?

Anche il continuo uso di un linguaggio aziendale, ripetendo termini come competenze e skills, rispettivamente a un ambito delicato e intimo come la sessualità è sospetto. Per non parlare del rimando alla Scienza, il nuovo guru della società occidentale, che appena parla pretende cieca obbedienza. Peccato che la scienza, quella vera, non possa parlare per sé, ma solo tramite imperfetti e finiti uomini. E il cuore degli uomini si corrompe facilmente.

Ma soprattutto è questa ossessiva minuzia di particolari, presente sia nel testo OMS che in quello UNESCO, ad allarmare: che beneficio potrebbero avere dei bambini di 3, 4, 5, 6, 7, 10 anni, che dovrebbero fondamentalmente godersi la loro età, basata sul gioco e sull’innocenza, nell’essere bombardati continuamente di informazioni rispetto all’ambito sessuale? Si corre il rischio di negare loro il piacere della scoperta dell’intimità, al momento giusto e con la persona giusta, a una età adeguata. È da folli credere che sessualizzare i bambini non abbia conseguenze….giochi innocenti potrebbero trasformarsi in giochi un po’ troppo “per adulti”. Se si insegna a dei bambini così piccoli, così inevitabilmente impossibilitati a compiere scelte consapevoli, che essere omosessuale o eterosessuale è “uguale”, se si parla di sessualità (entrando anche nello specifico) a una età troppo precoce, se si fa lo stesso con “l’identità di genere”, puoi orientarli, perché i bambini imparano per emulazione. Alteri inevitabilmente il loro sano sviluppo psico-fisico perché li chiami a riflettere su argomenti troppo delicati rispetto ai loro anni e quindi danneggi la loro capacità di sviluppare una sessualità sana, eterosessuale o meno che sia, in maniera naturale e graduale. Non è un caso che negli Stati Uniti (dove l’educazione sessuale approvata dall’OMS è ampiamente diffusa) sia salito esponenzialmente il numero di “bambini trans”, con anche alcune scuole, come a Chicago, dove si vendono metodi contraccettivi ai minori di 10 anni. Forse perché se a un bambino vengono dette determinate cose avrà la curiosità di provarle, senza però avere, per ovvie ragioni, la giusta maturità? A suggerire questo ci sono anche i dati statistici, che ci dicono come, negli “avanzatissimi” paesi nordici, dove l’educazione sessuale è presente da decenni, il numero di stupri e “femminicidi” sia più che alto che in Italia.

Per non parlare del fatto che ad avere impronta fondamentale sull’educazione dei minorenni è prima di tutto la famiglia. È la famiglia il primo esempio, sono i genitori i primi educatori, rilegare tutto allo Stato (e alla scuola che dipende da esso) è un atto di deresponsabilizzazione, volto a svalutare l’importanza della famiglia e del suo ruolo nella società. Tutte le lezioni di questo mondo non serviranno, né a scuola né in nessuna altra parte, se un bambino a casa ha l’esempio sbagliato.

E quindi… come permettere alla famiglia di esercitare in modo corretto il suo ruolo? Creando una società basata su valori e principi, una società che non sdogana, non ostenta, non accetta ogni più bieca degenerazione in nome della difesa di una presunta libertà. Una società che protegge i bambini anziché pretendere che siano già adulti.

Francesca Braga

Per consultazione dei documenti sopra citati:

Testo OMS:

Fai clic per accedere a STANDARDOMS.pdf

Testo UNESCO:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48

223/pf0000260770

