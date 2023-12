VA DOVE TI PORTA IL DARWINISMO: ANCHE SUSANNA TAMARO VITTIMA DELL’ EVOLUZIONISMO?

Nel contesto dell’attuale dibattito sulle relazioni tra uomini e donne, l’intervista di Susanna Tamaro apparsa su La Verita’ emerge come un esempio di presunzione intellettuale, specialmente quando la scrittrice cristiana si avventura nel territorio dell’evoluzione della specie. È legittimo chiedersi come una fervente credente possa discutere di un’ipotesi senza inizio e senza basi empiriche, impostata dopo la rivoluzione culturale dell’800.

Tamaro, nota per i suoi romanzi che toccano le corde dell’amore e della spiritualità, sembra perdere il filo della coerenza quando si avventura nel campo scientifico senza una base solida. La sua visione taoista della realtà potrebbe fornire spunti interessanti, ma quando si tratta di evoluzione, è difficile ignorare il vuoto logico e l’assenza di spiegazioni sperimentali ed empiriche.

La scrittrice, apparentemente sottomessa alla cultura dominante, sembra adottare acriticamente l’evoluzionismo senza riflettere sulle sue fondamenta fragili. È interessante notare che questa teoria, è “sospesa nell’aria” e manca di un punto d’inizio chiaro. Non solo manca la prova dell’origine della vita sulla Terra, ma anche della trasformazione di una specie in un’altra.

Va messa in discussione la validità scientifica dell’evoluzionismo, sottolineando che questa teoria appartiene al mondo della filosofia e delle ideologie, piuttosto che al mondo delle scienze. Darwin, ha spostato il principio della conoscenza dallo studio del funzionamento dei fenomeni a quello della loro origine, una mossa che va contro il metodo scientifico tradizionale.

L’evoluzionismo, sostiene il sociologo Fabrizio Fratus, non ha superato la verifica sperimentale in modo simile ad altre discipline biologiche che studiano il funzionamento degli organismi. Inserire l’evoluzionismo tra le scienze biologiche senza prove sperimentali è una pratica metodologicamente errata che crea confusione tra prove e speculazioni, realtà e fantasia.

L’approccio didattico che promuove l’evoluzionismo come una teoria scientifica valida fin dalle scuole elementari è un deleterio per la reputazione della scienza. Presentare questa teoria come un “verbo della scienza” ai bambini, incapaci di comprendere appieno la sua validità scientifica, è considerato irresponsabile.

Michele Ledezma

