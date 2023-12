LE INTERVISTE TALEBANE: GIOVANNI SESSA

…Per lo storico delle religioni ogni manifestazione del sacro è importante; ogni rito, ogni mito, ogni credenza, ogni figura divina riflette l’esperienza del sacro, e di conseguenza implica le nozioni di essere, di significato, di verità. “È difficile immaginare – facevo già notare in altra occasione – come lo spirito umano potrebbe funzionare senza la convinzione che nel mondo vi sia qualcosa di irriducibilmente reale; ed è impossibile immaginare come la coscienza potrebbe manifestarsi senza conferire un significato agli impulsi e alle esperienze dell’uomo. La coscienza di un mondo reale e dotato di significato è legata intimamente alla scoperta del sacro. Mediante l’esperienza del sacro lo spirito umano ha colto la differenza tra ciò che si rivela reale, potente, ricco e dotato di significato, e ciò che è privo di queste qualità: il flusso caotico e pericoloso delle cose, le loro apparizioni e le loro scomparse fortuite e vuote di significato…”

Mircea Eliade – La Nostalgie des Origines, 1969, p.7 e ss.

In “Storia delle credenze e delle idee religiose” – vol. I – Sansoni 1999 si sostiene: “…Il “sacro” è insomma un elemento nella struttura della coscienza, e non è uno stadio nella storia della coscienza stessa. Ai livelli più arcaici di cultura vivere da essere umano è in sé e per sé un atto religioso, poiché l’alimentazione, la vita sessuale e il lavoro hanno valore sacrale. In altre parole, essere – o piuttosto divenire – un uomo significa essere “religioso”…

Vivere la dimensione umana è una narrazione di mistica immanenza strumentale ad una declinazione, sicuramente, non retrograda ma legata alla saggezza del già esperienziato. La dimensione archetipica Tradizionale, ce lo insegna proprio Mircea Eliade, non è solo un fatto storico ma un aspetto profondo della Realtà. Errato è interpretare il concetto di Tradizione con il Passato: esso altro non è che Eterno Presente. Viviamo da Innovatori ma nel Solco della Tradizione, mi piace ripeterlo spesso. Per ben comprendere tali contenuti è necessario porci le giuste riflessioni in un contesto guidato da saggezza che non sfoci in fodamentalismi inutili. Con tali premesse abbiamo deciso di confrontarci con un esponente del mondo Tradizionale italiano: Giovanni Sessa, studioso e segretario della Fondazione Evola è autore di un bellissimo testo “Icone del possibile. Giardino, bosco, montagna” edito da Oaks.

Giovanni Sessa, nato a Milano nel 1957. Vive ad Alatri (Fr) già docente di filosofia e storia nei licei, assistente presso la cattedra di Filosofia politica della facoltà di Scienze Politiche dell’Università “Sapienza” di Roma e docente a contratto di Storia delle idee presso l’Università di Cassino, autore fecondo.

Professore Sessa, nel ringraziarla per la sua disponibilità, vuole presentare ai nostri lettori il suo itinerario intellettuale?

Il mio percorso muove da Evola, che resta per me pensatore molto importante, in particolare l’Evola filosofo, ma non mi sono fermato di certo alla sua sola lezione. Centrali per la mia formazione sono risultati Carlo Michelstaedter, Andrea Emo, Ludwig Klages e J. J. Bachofen, per citare alcuni nomi di rilievo. Un ruolo altrettanto rilevante hanno svolto nei miei confronti anche filosofi contemporanei, tra gli italiani Massimo Donà e Romano Gasparotti, allievi di Severino “non fedeli” al Maestro, nonché Gian Franco Lami, con il quale ho collaborato all’università “La Sapienza” di Roma. Tra i francesi guardo con interesse ad Alain de Benoist, soprattutto al suo Come si può essere pagani? Nella fase attuale il mio pensiero si configura come un modesto tentativo di portare alla luce una tendenza, al medesimo tempo speculativa ed esistenziale, che definisco lógos physikós o pensiero incentrato attorno alla physis, natura, tacitato in Europa dal trionfo dell’affermazione della filosofia classica platonico-aristotelica e poi della visione monocasuale e dualista del cristianesimo, distinguente in modo radicale e dicotomico il mondo dal sovramondo. Nel Novecento, sulla scorta del precedente spinoziano e bruniano, Heidegger si spinse lungo tale Via. I “sentieri” che avrebbero dovuto condurlo al recupero della physis, rimasero per il pensatore di Friburgo “interrotti”, in quanto il suo sistema era fortemente impregnato, oltre che di pensiero ellenico, da un invalicabile dualismo (autentico/inautentico, essere/ente ecc.), estraneo all’Ellade e discendente dalla teologia ebraica, il debito “inconfessato” del sistema heideggeriano, per dirlo con un noto titolo di Marlène Zarader. Lo scacco cui il filosofo dell’Essere andò incontro, fu perfettamente inteso nei “Saggi su Heidegger” dal suo allievo di origini ebraiche Karl Löwith che, correttamente, sia sotto il profilo filologico che teoretico, interpretò la physis quale unica trascendenza che realmente ci sovrasti, luogo del “darsi” del Sacro. Ritengo che alla proposta löwithiana debba essere dato seguito, in particolare in un momento come l’attuale in cui il dissesto ambientale, pare aver indotto molti a pensare che, per superare l’estremismo antropocentrico, responsabile dello stato attuale delle cose, si debba guardare al cosmo attraverso un altro universalismo, quello biocentrico. A mio parere, la relazione uomo-cosmo deve essere impostata sull’integrazione di Orfeo e Prometeo. Mi sono provato a dimostrarlo in, L’Eco della Germania segreta. “Si fa di nuovo primavera” (Oaks, 2021) e soprattutto nel volume, Icone del possibile. Giardino, bosco, montagna (Oaks, 2023), di cui dirò rispondendo all’ultima Vostra domanda . Attualmente mi sto occupando delle logiche del tertium datur, del pensiero immaginale, unica risposta possibile ai dualismi della onto-teo-logia. In tal senso, vorrei attraversare, in un prossimo volume, la filosofia di Niccolò Cusano.

Lei è segretario della Fondazione Evola una bellissima realtà metapolitica. Julius Evola è stato a volte interpretato erroneamente come un mito incapacitante, una sorta di rifugio per chi rifiuta il mondo moderno. Non crede invece che una lettura di Evola come esponente sia pure sui generis della rivoluzione conservatrice proposto da Marcello Veneziani sia un punto di partenza imprescindibile per nuove sintesi?

La Fondazione Evola agisce da decenni per diffondere l’opera del pensatore romano e favorirne una ricezione critica, oltre le esaltazioni meramente agiografiche e i giudizi distruttivi, fondati su meri e (diffusi!) preconcetti politici, perfino a “destra”. La sua opera ha dato luogo, in più di una circostanza, a interpretazioni meramente scolastiche, ripetitive del Verbo del Maestro, per di più centrate sulla sola lettura dei suoi libri di impianto tradizionalista. Sono queste esegesi, parziali e scorrette, ad aver presentato Evola come latore di una visione politicamente “incapacitante”, legata alla dottrina regressiva della storia. In realtà, l’Evola filosofo, creatore dell’idealismo magico, scopre nel tentativo di portarsi oltre l’attualismo, un principio-infondato: la libertà-potenza. L’uomo che vive nella storia, sintonizzandosi su tale arché, di fatto appende la propria vita e il proprio agire alla possibilità-potenza che tutto anima. L’origine cui l’uomo di Tradizione tende è, a queste condizioni, sempre possibile, è rischio che può avere esito politicamente positivo, oppure fallire definitivamente. Si tratta del riproporsi della visione tragica della storia, propriamente greca. Evola conservò memoria di tale concezione perfino in Rivolta, nel presentare il Ciclo eroico inteso quale possibilità di reazione storico-politica, sia pure momentanea, al dirompere dell’Età ultima. Al mondo dell’Individuo assoluto, il filosofo romano torna, con tutta evidenza in Cavalcare la tigre, opera nella quale il superamento dei dualismi logo-centrici gli fa scoprire la trascendenza immanente, la presenza negli enti, e solo in essi, del principio: l’apollinismo dionisiaco. Una esegesi di Evola che muova dalla fase filosofica (la meno letta perfino dagli evoliani!) è quindi latrice di una concezione non deterministica della storia, di una visione aperta della storia, di cui nella seconda metà del Novecento ha detto esemplarmente Giorgio Locchi. In questo senso, condivido l’inserimento di Evola nel quadro della “rivoluzione conservatrice”. Ma, a riguardo, credo vadano precisate almeno due cose: l’eredità culturale della stessa “rivoluzione conservatrice” tedesca ed europea, a mio parere, dovrebbe oggi essere riletta criticamente. Le idee di cui si fece portatrice dovrebbero essere adattate alla nuova contingenza storica. Del resto, Carl Schmitt ci ha insegnato che ogni evento storico è “individuale”, che nulla si ripete sic et simpliciter come è già stato, che non si dà eterno ritorno dell’identico, ma semmai, con Klages, del simile. Secondariamente, se è vero che Evola, come ha rilevato lo stesso Veneziani, esce dalla linea conservatrice tracciata dall’ “ideologia italiana”, d’altro lato proprio nella sua filosofia è presente un recupero che da Bruno conduce al De antiquissima italorum sapientia di Vico. Per render spendibile il pensiero evoliano, è necessario sviluppare tale filone speculativo, che implica, inoltre, il recupero della physis come luogo in cui gli enti altro non sono che il momentaneo concretizzarsi dell’unico principio vigente in ciò che vive, la dynamis, libertà-potenza. A tali condizioni, con Evola, si può pensare a “nuove sintesi” che sappiano rispondere alle insufficienze della società liquida e post-industriale.

Lei ha dato recentemente alle stampe il bellissimo testo “ Icone del possibile. Giardino, bosco, montagna” (Oaks), che affronta il tema dell’ ambiente partendo dalla Tradizione. Vuole illustrare il contenuto del suo testo?

R. In realtà non è esatto dire che in questo volume muovo, in senso stretto, dalla Tradizione. Mi occupo anche della natura nella Tradizione, ma l’obiettivo prioritario è quello di recuperare all’uomo contemporaneo la visione greca della physis e del lógos physikós. Il pensiero centrato sul primato gnoseologico del concetto e degli universali ha, infatti, messo in atto il fisiocidio, oblio e dimenticanza della potenza della natura. I primi filosofi avevano colto la realtà animata e vivente della physis ma, a muovere dalla filosofia classica platonico-aristotelica, per giungere al pensiero cristiano, centrato sul radicale dualismo mondo-sovramondo e per finire con il pensiero moderno che ha degradato il naturale a mera res extensa, tale visione è andata perduta. Il primo capitolo di Icone del possibile, lo ricorda Gasparotti nell’introduzione, muove dall’esegesi di tale situazione: «Attraverso un’indagine – il cui metodo, storico-teoretico-ermeneutico ad amplissimo raggio, attraverso un’incredibilmente sterminata ricchezza di riferimenti, inclina sovente verso quella nobile erudizione cara agli umanisti rinascimentali – Sessa decostruisce pazientemente e sistematicamente i pregiudizi e i luoghi comuni più radicati, che gravano su tali orizzonti in quanto dettati dalla metafisica fisiocida» (p. 31).

Il Libro si interroga sull’origine, sul principio, individuandolo nella dynamis, potenza-possibilità-libertà, fondamento-infondato sempre all’opera nella physis e mai normabile definitivamente in alcun atto. Difendo, alla luce della lezione teoretica del primo Evola e di quella di Emo, il primato della potenza nei confronti dell’atto, tentando di ribaltare le consuete interpretazioni dicotomiche dell’endiadi aristotelica in questione. Ripropongo, pertanto, l’idea di physis presente, tra gli altri, in Goethe, Bruno, Spinoza e Fechner: una natura-mixis, sempre in fieri e in cui tutto è in relazione con tutto e, nella quale, i molti non sono che espressioni momentanee, “presenze attuali” del nulla di ente, del ni-ente, della dynamis.

Tale principio, per definizione metamorfico, non può essere colto attraverso l’ossificante concetto che lo immobilizza in una determinazione, in un dato, in un positum, ma solo per immagine. Da qui il titolo del libro, Icone del possibile. In esso mi soffermo su tre topoi naturali-artificiali: Giardino, Bosco, Montagna. Considero il Giardino luogo utopico (giammai utopistico, in senso moderno) e eutopico, luogo della perfetta conciliazione di Orfeo e Prometeo. Di tale ambiente, ricostruisco l’idea e mi soffermo sulle sue diverse realizzazioni storiche, a muovere dai giardini mesopotamici e greci, i kepoi, per giungere ai giorni nostri. Al di là delle false contrapposizioni tra giardini all’italiana e all’inglese, riconosco nel giardino in movimento teorizzato dal filosofo francese contemporaneo Gilles Clément, la riemersione dell’antico giardino mediterraneo il cui genius loci è da individuarsi nella Signora della vegetazione.

Il Bosco, altra icona del possibile, manifesta la dinamica produttività-distruttività della dynamis naturale: lo attraverso servendomi di riferimenti mitici (rex nemorensis, Merlino, fate e gnomi), letterari (Ariosto, Buzzati, Zanzotto, Thoreau, tra gli altri) al fine di chiarire come le creature che lo abitano, mettano costantemente in atto processi di ibridazione reciproca. Luogo dei “diversi”, ricovero per banditi e streghe, il bosco è topos in cui la natura mostra la magica possibilità dell’impossibile. Lungo i suoi “sentieri interrotti”, Orlando “perdendosi”, in realtà, ritrova Sé stesso. La Montagna, infine, è letta quale simbolo, axis mundi, della congiunzione di Terra e Cielo, via della possibile divinizzazione dell’umano, luogo della pratica alpinistica “metafisica” (pensando il principio in termini esclusivamente infranaturali, non apprezzo questa definizione) di Daumal ed Evola, spazio analogico e non euclideo, in cui perfino i tratti geologici mostrano l’azione pervicace e mai doma della dynamis. Su tale possibilità-potenza il più grande alpinista contemporaneo, Messner, ha sintonizzato il proprio “pensiero montano” e la propria azione di scalatore, sempre appeso, nelle scelte cruciali, alla dynamis che la montagna testimonia.

Le pagine di Icone del possibile, non conducono di fronte a una natura idilliaca ed edulcorata: al contrario, in esse il lettore incontra la dimensione dionisiaca e tragica della vita. Le tre icone sono luoghi il cui senso può risultare liberante per l’immaginario contemporaneo, colonizzato dalla mercificazione del mondo indotta dalla Forma-Capitale. Il volume è, infatti, un itinerarium mentis in natura che ha tratto politico, centrato com’è su una critica radicale dello stato presente delle cose. Grazie per l’intervista e lo spazio concessomi.

Paolo Guidone

