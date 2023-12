IL LAVORO: DALLE PRIME COMUNITA’ ALL’ INTELLIGENZA ARTIFICIALE – PARTE SECONDA

Dopo la fine degli ultimi privilegi nobiliari in Russia, società considerata uno degli ultimi baluardi del “vecchio mondo”, lo Zar iniziò a concedere sempre più diritti politici e Sociali alla popolazione. Il Socialismo divenne partito di massa in molte nazioni tra cui l’Italia dove ebbe figure di spicco come Filippo Turati1. In questo movimento vi furono da subito grandi spaccature tra diverse correnti di pensiero emerse nelle internazionali. Nella seconda internazionale vennero espulsi gli anarchici capeggiati da Michail Bakunin2 per incongruenza con l’ideale di Karl Marx. In questo frangente la retorica rivoluzionaria socialista fu più forte che mai visti gli scarsi diritti sociali presenti in molti paesi d’Europa. Secondo Marx3 la rivoluzione sarebbe avvenuta nelle società industriali. Tuttavia così non fu siccome ebbe luogo in Russia che al tempo era un paese in fase di transizione da economia agricola latifondista a potenza industriale.

Negli Stati Uniti negli anni 20 del novecento correvano gli anni ruggenti, dove lo scrittore Fitzgerald4 tramite il romanzo “Il grande Gatsby”, spiegò al meglio la decadenza e la vita di eccessi caratterizzata dal rompere le regole del proibizionismo. Questo termine sancì il bando alla fabbricazione e vendita di alcolici, tuttavia ciò non fermò l’ubriachezza che prese il sopravvento rispetto al logos. Una situazione del genere caratterizzata da un crescente edonismo, non poteva far altro che degenerare.

Al tempo la situazione industriale ebbe dei grandi progressi soprattutto grazie all’invenzione della catena di montaggio da parte di Henry Ford5. Le città vennero favorite rispetto alle zone rurali, in Italia nella fase post unitaria liberale venne valorizzata maggiormente l’agricoltura in senso capitalista ispirandosi al modello Piemontese. L’industria pesante ebbe grandi investimenti nella fase della sinistra storica sotto i governi Depretis6, Crispi7. Le prime riforme dello stato sociale Giolittiane8 quali L’INPS e l’INAIL vennero proseguite e ampliate nella fase Fascista. In tutto questo processo di espansione della classe media borghese e di alfabetizzazione delle masse ci furono delle costanti preoccupazioni per i diritti sociali dei più fragili. I nuovi movimenti nati nel dopoguerra di destra sociale, cercarono di incanalare pensieri nazionalistici con una forte spinta sociale a tutela del lavoro. I neonati fasci di combattimento9 finanziati dai proprietari terrieri e dagli industriali, cercarono di coniugare il pensiero socialista e sindacalista rivoluzionario di Filippo Corridoni10 con il nazionalismo dell’Associazione Nazionalista Italiana di Luigi Federzoni.11

Molti pensatori specialmente nel secondo dopoguerra, furono sempre più scettici dell’industrializzazione e di ciò che avrebbe portato. Partendo da Martin Heeidegger,12 parlò di una tecnica che passò dall’essere al servizio dell’uomo ad averlo ai suoi servigi. Secondo il filosofo tedesco l’essere umano si stava asservendo ai macchinari, la tecnica da strumento divenne la proiezione del mondo e le persone si sarebbero sentito smarrito e alienato dagli strumenti di produzione. Uno dei più grandi seguaci di Heidegger fu Gunter Anders13 che trasferito negli Stati Uniti lavorò come operaio della Ford divenendo uno “schiaccia bottoni”. Questa sensazione la descrisse come “vergogna prometeica”, l’uomo impotente rispetto alle macchine Il generale McArthur14 utilizzò il SEAC(standard eastern electronic computer) per calcolare strategie nella guerra di Corea. Anders non poté che esprimere ulteriormente la sua preoccupazione in quanto una figura del calibro del generale trasferì la responsabilità e il peso delle scelte ad una macchina15. Ad oggi l’IA è divenuto uno strumento utilizzato non solo da organi militari quali il Pentagono ma da industrie private, l’intelligenza artificiale porterà all’aumento della disoccupazione come previsto da Marx. La crescente meccanicizzazione significava maggiore efficienza e profitto in quanto il costo del lavoro sarebbe diminuito. Nel capitale16 sorge la distinzione tra capitale fisso:(macchinari) variabile:(mano d’opera). La soluzione da adoperare per contrastare questo catastrofico scenario è quella di mantenere l’uomo al centro della vita. Ogni strumento deve servire per aiutare l’uomo a sopperire le mancanze senza tuttavia diventare il fine ultimo. Lo scopo della nostra esistenza non è la produttività assecondando le macchine, bensì quella di usare gli strumenti di produzione per soddisfare le nostre esigenze come comunità.

Leonardo Goglia

Note:

1: Filippo Turati, politico tra le più importanti figure del socialismo Italiano.

2: Michail Bakunin, Tra fondatori del pensiero del anarchismo.

3: Marx, ideale della rivoluzione nelle società maggiormente industrializzate.

4: Francis Scott Fitzgerald, scrittore Americano noto per il “Il grande Gatsby”.

5: Henry Ford, inventò un nuovo sistema per diminuire i tempi di assemblaggio.

6: Agostino Depretis, presidente del consiglio della sinistra storica. Noto per il “trasformismo”.

7: Francesco Crispi, presidente del consiglio della sinistra storica che introdusse importanti riforme quali il codice Zanardelli e il diritto allo sciopero.

8: Fase Giolittiana dell’Italia, che ha caratterizzato l’Italia fino alla prima guerra mondiale

9: fasci di combattimento, movimento politico tramutato in PNF.

10: Filippo Corridoni, sindacalista Italiana seguace del sindacalismo rivoluzionario di George Sorel.

11: Luigi Federzoni, politico e scrittore Italiano fondatore dell’Associazione Nazionalista Italiana.

12: Martin Heidegger, filosofo e Rettore universitario tedesco.

13: Günther Stern, cambiato in “Anders” è stato un filosofo e scrittore tedesco. Inventore del termine “Vergogna prometeica” ovvero imbarazzo verso i propri limiti umani.

14: Douglas MacArthur, generale comandante delle forze alleate nel Pacifico sud-occidentale.

15: Analisi effettuata nel libro di G. Anders: “L’uomo è antiquato, vol 1, Bollati Boringhieri, Torino 2007.”

16: Il capitale ediz. Integrale, autore Karl Marx a cura di Eugenio Sardella e tradotto da Ru

th Meyer. Giungo 2015.

