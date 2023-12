TERRORISMO E SOCIAL NETWORK: PROPAGANDA,RECLUTAMENTO O SEMPLICE DISINFORMAZIONE?

I fatti

Secondo Josh Hawley, senatore americano del Partito repubblicano, tendenza trumpiana, e uno dei più aspri critici del Partito comunista cinese, TikTok è “uno strumento di spionaggio e una macchina di propaganda” per Pechino.

La “Lettera all’America” del fondatore di Al Qaeda spopola dal 12 novembre scorso sul social, alimentando le già profonde divisioni emerse sulla situazione in Medio Oriente. Il video è stato visto da 1,2 milioni di persone in meno di 24 ore. La piattaforma è intervenuta promettendo di rimuovere “proattivamente e aggressivamente” il contenuto e indagare “su come è arrivato sulla nostra piattaforma”.

La diffusione del video sembra aver ridato forza alle richieste di divieto. Lo sforzo bipartisan al Congresso per un divieto su TikTok sembrava avere trovato slancio a marzo dopo la complicata audizione a Capitol Hill dell’amministratore delegato della società di proprietà del colosso ByteDance. Il manager, Shou Zi Chew, fu duramente criticato da entrambi i partiti per le scarse garanzie offerte sull’indipendenza di TikTok dal Partito comunista cinese. Tuttavia, l’impegno ha poi perso vigore, anche perché il Congresso, spaccato, ha passato le ultime settimane a evitare lo shutdown.

Ma la strada verso il divieto non è affatto in discesa neppure ora, considerati i numeri di TikTok negli Stati Uniti che fanno gola ai partiti e ai candidati in vista delle elezioni dell’anno prossimo: 102 milioni di utenti nel 2023, 107,8 milioni di utenti in prospettiva l’anno prossimo; utilizzata dal 69,7% dei ragazzi tra i 12 e i 17 anni e dal 76% di quelli tra i 18 e i 24. I più grandi tra loro avevano 2 anni quando Al Qaeda abbatteva le Torri Gemelle l’11 settembre 2001. Altri non erano neppure nati.

Il panorama

La notizia riportata da Formiche.net dovrebbe farci riflettere sulla diffusione di messaggi fuorvianti attraverso i social. Ripercorrendo la storia recente sicuramente sarà ricordato come il corpo di Bin Laden sia stato abbandonato in mare per evitare che il luogo di sepoltura potesse diventare macabro luogo di commemorazione. Oggi, dopo la perdita di “capitale politico” da parte di Al Qaeda e la disfatta territoriale dell’Isis, troviamo un orizzonte disordinato di sigle e scarsa chiarezza in merito al gioco di alleanze. Sarebbe lecito chiedersi: perché il colosso cinese ha accettato la diffusione di un video incontrovertibilmente apologetico?

La comunicazione

Sorge il dubbio spontaneo che Tik Tok stia seguendo la strategia del “purché se ne parli” tanto cara ad Andreotti e concepita da Oscar Wilde nel “Ritratto di Dorian Gray”. In un mondo permeato di concetti fondati sul “politicamente corretto” e ormai privo di senso critico, come si pongono le autorità internazionali? Siamo davvero giunti al punto in cui, per non scontentare un colosso del web, si decide di soprassedere su concetti basilari? Per contrastare Bin Laden, gli Usa hanno posto in essere scellerate guerre prive di fondamento logico perché alla ricerca di un nemico specifico quando il problema era la diffusione di un messaggio; cosa impedisce oggi una condanna univoca nei confronti del social network cinese?

Arianne Ghersi

