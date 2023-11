REVISIONE DEI TRATTATI UE: I NEMICI DELLA VERA EUROPA TENTANO L’ ASSALTO FINALE

Nel cuore dell’Europa, un’ombra di cambiamento sta scuotendo le fondamenta dell’Unione Europea. La recente presentazione di una relazione, con l’ambizioso obiettivo di avviare la procedura di modifica dei trattati secondo l’articolo 48 del TUE, ha gettato una luce inquietante su un futuro che potrebbe trasformare radicalmente l’UE, spingendola verso una strada di centralizzazione e perdita di sovranità degli Stati membri.

La relazione, composta da una risoluzione e un dettagliato allegato con 267 emendamenti ai trattati, propone una serie di riforme che, se adottate, porterebbero a un cambiamento irreversibile nella struttura dell’Unione. Tra le modifiche più controverse, vi è il massiccio trasferimento di competenze dagli Stati membri all’UE, con l’istituzione di sette nuove aree sotto il controllo esclusivo dell’Unione, comprese questioni cruciali come sanità pubblica, politica delle frontiere esterne e affari esteri.

Ciò che emerge è un piano di riforma che, secondo i suoi critici, mira a trasformare l’UE da una comunità di Stati nazionali sovrani in un “superstato” centralizzato, amministrato da un’oligarchia che si sottrae al controllo democratico. Questo spostamento di potere minaccia di relegare gli Stati membri a meri territori subordinati, privati della loro sovranità e ridotti a una posizione di debolezza politica.

La proposta include anche la sostituzione del sistema di voto all’unanimità con il voto a maggioranza o a maggioranza qualificata, mettendo a rischio l’ultimo baluardo della sovranità degli Stati membri: il diritto di veto. Inoltre, si prevede che l’euro diventi la moneta unica obbligatoria per tutta l’Unione, sollevando interrogativi sulla capacità di gestire le diversità economiche delle nazioni europee.

I cambiamenti istituzionali proposti preoccupano ulteriormente i difensori della sovranità, con la riforma delle istituzioni dell’UE e la ridenominazione della Commissione e dei Commissari. Questi mutamenti indicano uno spostamento verso una struttura decisionale più centralizzata, minando ulteriormente l’influenza degli Stati membri.

L’Europa è di fronte a una svolta critica, e la proposta di modifica dell’Unione Europea sta suscitando gravi preoccupazioni tra coloro che difendono la sovranità nazionale e i valori conservatori. Non meno allarmante è la proposta di consentire al Presidente della Commissione di selezionare i membri in base alle preferenze politiche, privando gli Stati membri del diritto di nominare i propri Commissari. Questo mina la rappresentatività e la diversità di opinioni nell’UE, concentrando il potere decisionale in poche mani.

Le modifiche di natura ideologica, tra cui l’aggiunta di principi come l’uguaglianza di genere e il dilatarsi del catalogo degli “eurocrimini”, rischiano di imprimere un’unica visione ideologica sull’intera Unione, ignorando le diversità culturali e le tradizioni che costituiscono il ricco mosaico dell’Europa.

Questa proposta di modifica dell’UE rappresenta una minaccia senza precedenti per la nostra sovranità e la nostra identità nazionale. I conservatori europei devono unirsi per respingere questo assalto alla nostra autonomia e difendere i valori che sono stati alla base della formazione dell’Unione Europea. L’Europa deve rimanere un mosaico di nazioni sovrane, unite da una cooperazione volontaria, anziché piegarsi a un’agenda che minaccia la nostra diversità e indipendenza.

Michele Ledezma

Mi piace: Mi piace Caricamento...